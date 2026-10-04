O melhor filme de 2025 acaba de chegar à Netflix

Em 1932, os irmãos gêmeos Smoke e Stack Moore, ambos interpretados por Michael B. Jordan, voltam a Clarksdale, no Mississippi, com dinheiro e planos de abrir um bar. Depois de trabalhar com o crime organizado em Chicago, eles compram uma serraria desativada para transformá-la numa casa de blues voltada à comunidade negra. A inauguração deveria marcar um recomeço, mas atrai visitantes que colocam todos em perigo. Dessa promessa de independência nasce “Pecadores”, terror de 2025 escrito e dirigido por Ryan Coogler, que dedica tanta atenção à festa quanto ao medo de perdê-la.

O estabelecimento tem uma importância especial numa região onde a segregação racial determina quem pode frequentar cada lugar. Smoke e Stack querem lucrar, mas também criar um ambiente em que seus convidados possam beber, dançar e ouvir música sem aceitar a humilhação habitual. Coogler começa pelos preparativos e pelos reencontros. Antes de ameaçar aquelas pessoas, dá ao público motivos para desejar que a noite termine bem.

Dois irmãos e um negócio próprio

Michael B. Jordan diferencia os gêmeos com desenvoltura. Smoke fala menos, observa mais e parece sempre à espera de algum problema. Stack gosta de conversar, flertar e aproveitar a companhia dos outros. A semelhança física convive com temperamentos distintos, sem que o ator precise exagerar os gestos para indicar quem está em cena.

A relação dos irmãos convence pela familiaridade. Eles dividem tarefas, conhecem as reações um do outro e carregam a experiência de quem já precisou agir em conjunto para sobreviver. Essa parceria, porém, não resolve as dificuldades do retorno. O dinheiro trazido de Chicago compra o imóvel e abastece o bar, mas deixa intactos os ressentimentos e as perdas que os esperam em casa.

Coogler demora a apresentar a ameaça sobrenatural. Quem chega interessado apenas nos sustos pode estranhar o tempo dedicado a fornecedores, contratações e conversas. A escolha compensa porque transforma a serraria num lugar habitado por pessoas com desejos próprios. Quando o perigo aparece, há mais em jogo que a sobrevivência de dois protagonistas.

O rapaz que quer tocar blues

Os irmãos chamam o primo Sammie Moore (Miles Caton) para tocar na inauguração. Filho do pastor Jedidiah (Saul Williams), ele enfrenta a oposição paterna ao blues e aos ambientes associados à música. Sammie quer cantar, tocar guitarra e descobrir o que existe fora das obrigações da igreja. Participar da festa oferece a oportunidade de experimentar essa liberdade.

Caton dá ao personagem uma timidez que desaparece quando ele começa a cantar. Essa diferença torna o rapaz próximo e interessante. Fora do palco, ainda há insegurança diante dos mais velhos e curiosidade pelo mundo dos primos. Com a guitarra, ele ganha confiança e desperta a atenção de quem está ao redor.

O veterano Delta Slim (Delroy Lindo) chega para integrar a programação e acrescenta malícia às conversas. Suas exigências de pagamento e bebida têm a graça de quem conhece o ofício e já perdeu a paciência com promessas. Lindo ocupa a cena sem esforço, dando ao músico um cansaço que convive com o prazer de tocar.

Pearline (Jayme Lawson), cantora por quem Sammie se interessa, acrescenta outra descoberta à noite do rapaz. A atração ajuda a afastá-lo da proteção familiar, mas Coogler preserva a delicadeza desse primeiro encantamento. Entre o palco, a bebida e o flerte, o jovem começa a escolher onde deseja estar.

As pessoas que ficaram para trás

Smoke reencontra Annie (Wunmi Mosaku), sua esposa, de quem está separado. Ela aceita cuidar da comida do estabelecimento, embora a convivência carregue uma perda dolorosa. Mosaku interpreta essa intimidade com firmeza e ternura. Annie conhece o homem por trás da postura vigilante e sabe que voltar para casa não apaga o que aconteceu entre eles.

As conversas dos dois dão peso ao retorno. Smoke tem dinheiro, armas e capacidade de proteger o negócio, mas enfrenta sentimentos para os quais essas vantagens oferecem pouca ajuda. Coogler permite que o vínculo permaneça complicado, sem transformar Annie numa presença criada apenas para consolar o marido.

Mary (Hailee Steinfeld), antiga paixão de Stack, também reaparece. O encontro mistura desejo e ressentimento, atravessados pelas restrições raciais da região e pelas diferentes maneiras como os dois são tratados. Steinfeld preserva uma inquietação por trás da familiaridade. Sua Mary procura proximidade, mas traz cobranças que Stack não pode simplesmente ignorar.

Esses reencontros tornam a inauguração menos previsível. Os proprietários organizaram música, bebida e segurança, mas não conseguem controlar as emoções de quem entra. A festa reúne pessoas que querem se divertir e outras que precisam acertar assuntos antigos.

O perigo pede licença para entrar

Remmick (Jack O’Connell) chega com uma cordialidade que provoca desconfiança. Seu interesse em participar da celebração parece insistente demais, e a presença dele transforma a entrada do bar num ponto de tensão. Os responsáveis pelo lugar precisam decidir em quem confiar enquanto os convidados continuam envolvidos com a festa.

O’Connell trabalha bem essa ameaça disfarçada de simpatia. Coogler explora a espera e o desconforto das conversas antes de entregar a violência. Há trechos em que prolonga demais o suspense, sobretudo depois de já estabelecer o risco, mas a incerteza sobre permitir a entrada dos visitantes sustenta o medo.

A música participa desse perigo sem perder o prazer que levou aquelas pessoas à serraria. Sammie canta porque deseja ser ouvido, e o público acompanha sua satisfação antes de perceber o alcance daquela apresentação. Coogler associa talento, desejo e vulnerabilidade por meio do que acontece no palco, sem interromper a noite para explicar cada relação.

Jordan sustenta os irmãos, mas Caton, Lindo e Mosaku fazem com que o interesse ultrapasse a dupla. Mesmo quando o ritmo oscila, permanece a preocupação com aquelas pessoas que trabalharam para construir uma noite de diversão. Smoke e Stack chegaram preparados para ganhar dinheiro e enfrentar homens armados. Agora, precisam proteger seus convidados de uma ameaça que a experiência em Chicago não os ensinou a combater.