Peça uma pizza e se jogue no sofá: comédia romântica feita para relaxar está na Netflix

Em Nova York, dez anos depois de se conhecerem na universidade, Tom Bailey (Patrick Dempsey) descobre que ama Hannah (Michelle Monaghan), sua melhor amiga. O problema é que ela acaba de voltar da Escócia noiva do aristocrata Colin McMurray (Kevin McKidd). Dirigida por Paul Weiland e lançada em 2008, a comédia romântica acompanha a tentativa de Tom de impedir o casamento enquanto cumpre, com pouca habilidade e muita aflição, as tarefas de madrinha da noiva.

Tom e Hannah se conhecem durante uma confusão em um dormitório universitário. Ele entra no quarto errado procurando outra mulher e encontra uma jovem pouco disposta a cair em sua conversa. A situação constrangedora dá origem a uma amizade que atravessa uma década. Quando a história avança para a vida adulta dos dois, eles já dividem passeios, partidas de basquete, confidências e uma intimidade que dispensa cerimônias.

Hannah conhece os hábitos amorosos de Tom e sabe que ele raramente permanece com a mesma mulher por mais de alguns dias. Tom, por sua vez, conta com a amiga para tudo aquilo que suas relações passageiras não oferecem. Ela é companhia, conselheira e presença frequente, embora ele nunca tenha considerado transformar essa proximidade em namoro. O arranjo parece confortável porque Hannah permanece por perto e Tom não precisa assumir nenhum compromisso.

Seis semanas mudam uma amizade

A rotina sofre uma interrupção quando Hannah viaja à Escócia por seis semanas devido ao trabalho. Longe da melhor amiga, Tom tenta manter a vida habitual, mas começa a sentir falta das conversas, dos encontros e até das pequenas discordâncias entre eles. A ausência revela o espaço ocupado por Hannah em seu cotidiano. Pela primeira vez, o solteirão cogita abandonar a agenda romântica cuidadosamente dividida entre várias mulheres.

Tom decide revelar seus sentimentos assim que Hannah voltar aos Estados Unidos. Ele prepara o encontro com a confiança de quem acredita ter descoberto algo importante, mas chega atrasado à própria história. Hannah retorna acompanhada de Colin, um escocês rico, educado e dono de um título de nobreza. Os dois estão noivos e planejam se casar em poucas semanas.

Colin não oferece a Tom nenhum motivo razoável para ser odiado. Interpretado por Kevin McKidd com simpatia e segurança, ele é atencioso com Hannah, pertence a uma família tradicional e possui um castelo que dificulta bastante a concorrência. Tom precisa disputar a mulher que ama com um sujeito aparentemente adequado para ela. Até seu conhecido charme parece modesto diante de propriedades históricas, cavalos e parentes vestidos para uma fotografia de época.

O solteirão aceita ser madrinha

Sem saber que o amigo pretendia declarar seu amor, Hannah o convida para ser sua madrinha de casamento. Tom rejeita a ideia num primeiro instante, mas muda de opinião ao perceber que a função lhe dará acesso aos preparativos. Ele aceita ajudar a noiva enquanto procura uma oportunidade para afastá-la de Colin. A escolha cria a melhor situação cômica de “O Melhor Amigo da Noiva”.

Tom precisa escolher presentes, acompanhar provas de vestido, organizar eventos e agradar às outras madrinhas. Nada disso faz parte de seu repertório. Seus amigos tentam ensiná-lo a cumprir as tarefas, embora o curso improvisado pareça ministrado por homens tão perdidos quanto o aluno. A graça vem do esforço de um sujeito acostumado a seduzir mulheres, mas incapaz de organizar uma celebração para várias delas.

Melissa (Busy Philipps), prima de Hannah e antiga conquista de Tom, fica irritada por não ter recebido o posto principal. Ela conhece o passado amoroso dele e não facilita sua entrada no grupo. Durante o chá de panela, uma atração inadequada transforma a festa em constrangimento e coloca Tom sob suspeita. Hannah acredita que o amigo pode ter estragado o evento de propósito e considera afastá-lo dos preparativos.

Tom consegue recuperar a confiança dela durante uma saída para compras. Patrick Dempsey usa seu carisma para tornar o personagem agradável mesmo quando suas intenções são egoístas. Michelle Monaghan oferece leveza a Hannah e mantém a cumplicidade entre os dois sem transformar cada conversa numa declaração disfarçada. A química da dupla sustenta a história quando as piadas perdem força.

A viagem leva todos à Escócia

Os preparativos seguem para a Escócia, onde acontecerá o casamento. No castelo da família McMurray, Tom perde as vantagens que possuía em Nova York. Colin conhece o lugar, domina os costumes e recebe o apoio dos parentes. O visitante americano passa a circular em um ambiente construído para celebrar o noivo, enquanto o prazo para falar com Hannah fica cada vez menor.

Uma competição inspirada nos jogos das Terras Altas oferece a Tom a chance de impressionar a amiga. Ele participa das provas mesmo sem preparo, movido pela esperança de superar Colin diante de todos. O plano produz algumas das cenas mais físicas da comédia, mas também revela o desespero de um homem que passou anos ignorando uma relação valiosa e agora tenta compensar a demora com demonstrações grandiosas.

As diferenças entre Hannah e a família de Colin também começam a surgir. Ela se incomoda com certos costumes locais, enquanto Tom usa o conhecimento acumulado durante dez anos para lembrá-la da vida que deixará em Nova York. O roteiro, porém, concede pouco espaço para que Hannah avalie seus desejos longe dos dois pretendentes. Durante boa parte da história, ela permanece no centro da disputa sem receber a mesma liberdade reservada ao protagonista.

Uma fórmula conhecida e simpática

Paul Weiland mantém “O Melhor Amigo da Noiva” dentro do padrão das comédias românticas dos anos 2000. Há uma amizade antiga, uma descoberta tardia, um rival estrangeiro e uma cerimônia que estabelece o prazo. A maior novidade está no posto ocupado por Tom, embora o roteiro recorra a piadas sobre masculinidade que envelheceram e hoje soam mais cansadas do que ousadas.

Ainda assim, o elenco oferece personalidade ao material. Dempsey combina arrogância e vulnerabilidade sem tornar Tom insuportável. Monaghan dá a Hannah uma presença afetuosa, mesmo prejudicada por um roteiro mais interessado na transformação do amigo. McKidd foge da caricatura de vilão e apresenta Colin como um homem que realmente poderia fazê-la feliz. Essa escolha deixa a interferência de Tom menos confortável e um pouco mais interessante.

“O Melhor Amigo da Noiva” leva Tom até a proximidade da cerimônia e obriga o personagem a abandonar os truques usados durante anos. Ele precisa decidir se respeita a escolha da amiga ou declara o que sente antes do casamento. Leve, previsível e sustentado pelo entrosamento do casal principal, o longa entrega uma diversão agradável para quem aprecia romances assumidamente clichês, castelos escoceses e homens percebendo tudo com dez anos de atraso.