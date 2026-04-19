Comédia romântica com Patrick Dempsey na Netflix é bomba de alegria e doçura para seu domingo

Em 2008, nos Estados Unidos e com passagens pela Escócia, o diretor Paul Weiland leva às telas “O Melhor Amigo da Noiva” para contar a história de um homem que demora demais a entender o que sente, e precisa lidar com as consequências quando já não controla mais a situação. Tom Bailey (Patrick Dempsey) construiu uma vida confortável em Nova York baseada na liberdade: ele evita compromissos sérios, circula por encontros casuais e mantém uma relação estável apenas com Hannah (Michelle Monaghan), sua melhor amiga.

Os dois compartilham uma intimidade rara, com jantares frequentes, conversas diretas e uma cumplicidade que dispensa rótulos. Para Tom, esse arranjo funciona perfeitamente, ele tem companhia constante sem abrir mão da própria independência. O problema começa quando Hannah viaja a trabalho para a Escócia e passa seis semanas longe. É nesse intervalo, longe da rotina que ela sustentava, que Tom percebe o vazio deixado pela ausência dela. Não é só saudade: é a constatação prática de que nenhuma outra relação ocupa o mesmo espaço. Ele então toma uma decisão: vai pedi-la em casamento assim que ela voltar.

Um novo amor

Só que o plano desmorona antes mesmo de começar. Hannah retorna noiva de Colin (Kevin McKidd), um escocês rico, educado e completamente disposto a assumir o compromisso que Tom sempre evitou. A notícia muda o jogo imediatamente. Colin não só ocupa o lugar que Tom demorou a reivindicar, como também chega com vantagens: estabilidade, presença constante e o apoio da família de Hannah.

Ainda assim, Tom não se afasta. Pelo contrário, aceita o convite para ser a “madrinha” do casamento, uma escolha que, à primeira vista, parece masoquista, mas que, na prática, garante a ele acesso direto à noiva e aos bastidores da cerimônia. É uma posição delicada: ele participa de tudo, mas precisa fingir que está ali apenas como amigo.

A partir daí, o filme encontra boa parte do seu humor. Tom, um homem acostumado a escapar de qualquer responsabilidade emocional, se vê envolvido em tarefas típicas de uma madrinha, provas de vestido, organização de eventos, reuniões com fornecedores. Ele claramente não pertence àquele ambiente, e a situação gera constrangimentos que funcionam justamente por expor o contraste entre quem ele sempre foi e quem ele precisa fingir ser agora.

Tentativa de reconquistar

Mas por trás das situações cômicas existe um movimento claro: Tom tenta, de forma discreta, reconquistar Hannah. Ele aproveita momentos a sós, relembra a história dos dois e testa os limites da relação. O problema é que o tempo joga contra ele. O casamento já tem data, Colin segue firme na organização e Hannah parece genuinamente envolvida com a nova vida que escolheu.

Colin, aliás, não é tratado como um vilão. Kevin McKidd constrói um personagem seguro, presente e respeitoso, o que torna tudo mais difícil para Tom. Não há falha a ser explorada, nenhum erro gritante que justifique uma reviravolta fácil. Isso coloca o protagonista em uma posição incômoda: ele precisa provar seu valor sem poder desqualificar o rival.

Hannah, por sua vez, não é ingênua. Michelle Monaghan dá à personagem uma clareza importante, ela entende o que viveu com Tom, mas também reconhece o que Colin oferece agora. Suas decisões não são impulsivas; elas consideram tempo, estabilidade e futuro. Isso tira da história qualquer simplificação e torna o conflito mais interessante.

Escolhas

“O Melhor Amigo da Noiva” explora esse atraso emocional de Tom. Ele não é impedido por fatores externos grandiosos, mas pela própria hesitação. Quando finalmente decide agir, o mundo ao redor já se reorganizou sem ele. O filme segue um caminho conhecido dentro das comédias românticas, mas mantém o interesse ao sustentar esse conflito com clareza. As ações de Tom têm consequências, e cada tentativa de aproximação esbarra em um limite concreto seja o cronograma do casamento, a presença constante de Colin ou as escolhas já feitas por Hannah.

Não se trata de quem fica com quem, mas o custo de perceber algo importante tarde demais. E, nesse sentido, o filme acerta ao não tratar o romance como destino inevitável, mas como resultado de decisões, ou da falta delas.