Suspense elegante, inteligente e sombrio com Michael Caine, no Prime Video

Em uma Inglaterra marcada pela violência urbana, um viúvo aposentado vê sua rotina ruir quando o crime chega às pessoas que ainda lhe restavam. Lançado em 2009 e dirigido por Daniel Barber, “Harry Brown: Um Homem Sem Medo” acompanha Harry Brown (Michael Caine), ex-fuzileiro naval que vive sozinho em um conjunto habitacional dominado por tráfico, ameaças e agressões. Depois de perder a esposa e o melhor amigo, ele deixa de acreditar que a polícia conseguirá conter os criminosos do bairro. O que começa como drama sobre solidão e envelhecimento ganha contornos de suspense e vingança, sustentado por uma atuação contida e amarga de Caine.

Harry Brown (Michael Caine) leva uma vida pequena e previsível. Sua esposa Kath está internada em estado terminal, e as visitas ao hospital ocupam parte dos dias. O restante do tempo se divide entre o apartamento e as partidas de xadrez com Leonard Attwell (David Bradley), seu único amigo, no pub Barge, administrado por Sid Rourke (Liam Cunningham). O passado nas Forças Armadas parece enterrado sob uma rotina quase doméstica.

A tranquilidade, porém, existe mais dentro da casa do que nas ruas. O conjunto habitacional onde Harry mora está tomado por uma gangue que intimida moradores, vende drogas e transforma uma passagem subterrânea em território próprio. O medo interfere até nos caminhos usados pelos vizinhos. Harry prefere contornar a área, ainda que isso torne seus deslocamentos mais cansativos.

Daniel Barber apresenta esse ambiente sem pressa e permite que Michael Caine construa o personagem nos pequenos gestos. Harry fala pouco, anda devagar e demonstra o peso da idade. Há algo particularmente triste naquele homem que já esteve preparado para uma guerra e agora parece pedir muito pouco da vida. Uma cerveja, uma partida de xadrez e algum sossego seriam suficientes.

A morte de Kath tira dele uma dessas poucas referências. Pouco depois, outra perda muda sua relação com o bairro.

Leonard já não suporta o medo

Leonard Attwell (David Bradley) conta a Harry que vem sofrendo ameaças dos jovens da região. Assustado e cansado de ser tratado como alvo fácil, passa a carregar uma velha baioneta para se defender. Harry aconselha o amigo a procurar a polícia, numa demonstração de que ainda acredita na lei como caminho possível.

Leonard acaba morto após um episódio violento envolvendo a gangue. A investigação fica nas mãos da inspetora Alice Frampton (Emily Mortimer) e do sargento Terry Hicock (Charlie Creed-Miles). Os agentes visitam Harry e explicam a dificuldade para responsabilizar os suspeitos. Como Leonard estava armado com a baioneta, existe espaço para uma alegação de legítima defesa, enquanto as provas disponíveis são frágeis para sustentar uma acusação.

A situação coloca Alice e Harry em lados diferentes de uma mesma tragédia. Ela reconhece a brutalidade que domina o bairro, mas trabalha presa às provas e aos procedimentos legais. Harry escuta aquilo depois de perder a esposa e o melhor amigo. Para um homem já isolado, a informação soa menos como consolo e mais como confirmação de que continuará vivendo entre pessoas capazes de agir sem grande temor de punição.

Emily Mortimer dá a Alice uma serenidade importante. A personagem não surge como policial indiferente nem como obstáculo fabricado para a história. Ela percebe que existe algo profundamente errado naquela região e tenta cumprir seu trabalho sem prometer aquilo que não pode entregar.

O velho soldado volta à ativa

Harry decide agir sozinho. É quando “Harry Brown: O Homem Sem Medo” abandona parte do drama doméstico e mergulha no suspense criminal. Seu passado como fuzileiro naval volta a ter peso, embora Michael Caine jamais transforme o aposentado em um herói de ação convencional.

A idade permanece presente. Harry sente o cansaço, precisa escolher seus movimentos e sabe que um erro pode custar caro. Essa fragilidade ajuda o filme porque impede que suas ações pareçam uma fantasia juvenil colocada no corpo de um senhor. Ele possui treinamento, experiência e frieza, mas continua vulnerável.

Ao tentar chegar aos responsáveis pela violência do bairro, Harry entra em contato com um ambiente ainda mais degradado. Stretch (Sean Harris) representa uma das figuras mais perturbadoras desse universo, enquanto Noel Winters (Ben Drew) ocupa posição central entre os jovens ligados à criminalidade local. Marky (Jack O’Connell) também faz parte desse círculo, embora sua presença revele uma realidade um pouco menos simples do que a aparência inicial sugere.

Barber não economiza na sujeira desse submundo. Drogas, armas e intimidação fazem parte do cotidiano, e algumas passagens carregam tamanha brutalidade que o retrato dos criminosos chega perto do excesso. Ainda assim, a presença de Caine mantém Harry longe da caricatura do justiceiro invencível.

A polícia começa a desconfiar

Enquanto Harry avança por conta própria, Alice Frampton percebe mudanças na dinâmica do bairro. A investigação passa a incluir acontecimentos que parecem relacionados ao mesmo grupo que aterrorizava Leonard. Aos poucos, a inspetora dirige sua atenção ao aposentado aparentemente frágil que havia recebido em casa poucos dias antes.

Essa aproximação dá ao filme uma tensão interessante. Harry está cercado por dois perigos. De um lado estão homens violentos, acostumados a intimidar moradores. Do outro, há uma policial competente tentando descobrir por que novos episódios começam a ocorrer justamente depois da morte de Leonard.

Michael Caine trabalha esse dilema com uma economia admirável. Harry raramente precisa explicar o que sente. O luto está no jeito de ocupar a casa vazia, a raiva aparece na atenção que passa a dedicar aos criminosos e o passado militar surge no controle com que enfrenta situações que assustariam alguém sem sua experiência.

Michael Caine sustenta a história

“Harry Brown: O Homem Sem Medo” poderia facilmente cair na fantasia do idoso que resolve todos os problemas de um bairro com armas e coragem. Michael Caine oferece algo mais interessante. Seu Harry permanece velho, cansado e emocionalmente devastado mesmo quando volta a agir com a disciplina aprendida na juventude.

Daniel Barber também acerta ao colocar Alice Frampton como contraponto. A inspetora não ignora o sofrimento dos moradores, mas precisa trabalhar dentro de regras que Harry já abandonou. Essa diferença permite que o suspense avance sem transformar polícia e protagonista em adversários artificiais.

O filme pesa a mão ao retratar parte dos jovens criminosos e, em alguns trechos, a maldade deles parece existir em estado quase absoluto. Ainda assim, há força na maneira seca com que a história acompanha um homem que perdeu esposa, amigo e sensação de segurança em um intervalo curto.

Aos 76 anos quando o filme chegou aos cinemas, Michael Caine oferece ao personagem aquilo que a história mais precisava. Harry pode saber usar uma arma, mas sua maior presença está no silêncio. Cada vez que ele volta ao apartamento vazio ou atravessa aquele bairro hostil, fica evidente quanto já perdeu antes mesmo de decidir reagir. É essa tristeza, mais do que a vingança, que faz “Harry Brown: O Homem Sem Medo” permanecer vivo depois que a violência deixa a tela.