GTA 6 ganha prévia de 27 minutos com assaltos, perseguições e uma Vice City ainda mais viva: na Netflix

Jason Duval e Lucia Caminos atravessam Vice City cometendo pequenos crimes enquanto tentam sobreviver a uma conspiração que ameaça separá-los. “Grand Theft Auto VI: Um Olhar Estendido” apresenta 27 minutos do aguardado novo jogo da Rockstar Games, com imagens capturadas em um PlayStation 5. A produção acompanha Jason Duval, interpretado por Dylan Rourke, e Lucia Caminos, vivida por Manni L. Perez, uma dupla de criminosos que busca dinheiro e liberdade no estado fictício de Leonida. Entre roubos, perseguições e algumas horas de lazer, os dois precisam confiar um no outro para escapar da polícia e descobrir quem os colocou em perigo.

A prévia começa quando Jason e Lucia chegam a um prédio decadente para buscar uma encomenda. O lugar está cheio de moradores, corredores estreitos e gente pouco disposta a facilitar o serviço. Controlando Jason, o jogador pode conversar com desconhecidos, provocar reações e interagir com os animais. Sim, depois de tanta espera e especulação, uma informação essencial está confirmada. Será possível acariciar cachorros em “Grand Theft Auto VI: Um Olhar Estendido”.

A visita logo perde qualquer aparência de serviço rotineiro. Policiais invadem o prédio e obrigam o casal a abandonar a conversa para procurar uma saída. Jason e Lucia pegam a bolsa que foram buscar e abrem caminho entre tiros, portas e escadas. A câmera cinematográfica usada nas mortes retorna, mas sem afastar a atenção da tarefa principal. Os dois precisam sair dali antes que os agentes fechem o edifício.

A sequência estabelece o tipo de relação que sustenta a história. Jason e Lucia vivem juntos, trabalham juntos e dividem o perigo. Quando um deles perde espaço, o outro assume parte do serviço. A parceria possui afeto, mas também depende de dinheiro, confiança e capacidade de permanecer livre.

A intimidade antes do crime

Depois da fuga, o casal volta ao apartamento e se prepara para sair à noite. Lucia troca de roupa enquanto Jason circula pelos cômodos, abre a geladeira, pega uma bebida e assiste à televisão. Também pode pedir que a companheira se apresse. É uma situação doméstica conhecida por muitos casais, embora poucos precisem escolher a roupa depois de escapar de uma operação policial.

Os programas exibidos na televisão variam entre atrações sobre a natureza e desenhos animados. Esses pequenos conteúdos ajudam a retratar uma cidade obcecada por entretenimento, celebridades e transmissões. A espera no apartamento também oferece uma pausa para observar Jason e Lucia fora das perseguições. Eles não aparecem apenas como avatares armados. Possuem rotina, gostos, impaciência e uma casa que pode desaparecer caso a polícia descubra o endereço.

Quando os dois saem, a apresentação revela a nova versão de Vice City. O trânsito está mais cheio, os pedestres reagem aos carros e as ruas abrigam situações inesperadas. Pessoas tentam roubar veículos, lutadores improvisam combates em quintais e criminosos abordam motoristas. A cidade oferece liberdade, mas cobra atenção a cada esquina.

Assaltos pagam a rotina

Jason e Lucia passam a roubar postos de gasolina e lojas de conveniência para conseguir dinheiro. Os caixas se tornam alvos frequentes porque o casal ainda ocupa os degraus inferiores do crime local. Eles entram nos estabelecimentos, rendem funcionários e clientes, recolhem o dinheiro e tentam fugir antes da chegada das viaturas.

Os golpes são pequenos diante dos riscos assumidos. Qualquer pessoa pode reagir, reconhecer os assaltantes ou chamar a polícia. Um carro parado perto da porta facilita a saída, mas também oferece aos agentes uma descrição do veículo. Cada roubo fornece recursos para o casal continuar em movimento e, ao mesmo tempo, deixa mais testemunhas pelo caminho.

“Grand Theft Auto VI: Um Olhar Estendido” preserva a sátira conhecida da série sem transformar Vice City num desfile de piadas. O absurdo nasce das pessoas que ocupam as ruas e tratam o perigo como oportunidade de ganhar atenção. Um influenciador escondido no porta-malas de um carro roubado, por exemplo, continua transmitindo enquanto Lucia foge da polícia. O homem teme ser preso ou morto, mas aparentemente teme ainda mais perder espectadores.

A confiança fica ameaçada

Durante um jantar, Jason e Lucia conversam sobre os problemas recentes com a lei. Os dois parecem ter sido detidos e envolvidos em algum tipo de acordo antes de escapar. Como suspeitam que alguém possa entregá-los, decidem manter os acontecimentos em segredo. O silêncio protege o casal por algum tempo, embora também impeça que procurem ajuda entre antigos parceiros.

Essa desconfiança dá peso à relação. Jason e Lucia precisam descobrir quem merece acesso aos seus planos, pois uma informação mal entregue pode custar a liberdade dos dois. A cumplicidade amorosa passa a ter valor concreto. Não basta permanecer apaixonado quando há dinheiro, polícia e criminosos disputando o mesmo território.

Uma perseguição demonstra como a dupla trabalhará durante as missões. Jason atira da traseira do carro enquanto Lucia dirige pelas ruas, e o jogador pode passar de um personagem ao outro durante a fuga. A mudança ocorre sem quebrar o ritmo da ação. Lucia procura uma passagem entre os veículos, enquanto Jason impede que os perseguidores se aproximem.

Nos intervalos, os protagonistas aproveitam as possibilidades oferecidas por Leonida. Eles jogam basquete, nadam, treinam, andam de caiaque, pilotam jet skis e saem com amigos. Há clubes noturnos, galerias de tiro, corridas, saltos de grandes alturas e passeios de aerobarco. Esses programas ajudam a mostrar uma vida que vai além dos golpes, embora o histórico criminal possa transformar qualquer diversão em nova fuga.

Uma festa vira armadilha

A parte mais tensa ocorre quando Jason e Lucia trabalham como seguranças em uma festa realizada num arranha-céu. O emprego permite que os dois entrem num ambiente frequentado por pessoas ricas e influentes. Jason segue para uma área inacabada do prédio, onde deve procurar um empresário. Lucia permanece perto dos convidados, mas fica sem sua arma.

A separação deixa os dois vulneráveis. Jason circula entre estruturas de concreto, enquanto Lucia tenta manter o controle da situação no salão. Eles trocam mensagens pelo telefone para acompanhar o paradeiro um do outro. Antes que consigam cumprir o serviço, homens armados invadem a festa e abrem fogo.

Jason reage nos andares superiores e usa uma habilidade que destaca pontos vulneráveis dos adversários. Lucia, derrubada por um agressor, tira os saltos altos e emprega um deles para se defender. É uma solução agressiva, engenhosa e bastante coerente com uma mulher que não pretende deixar um sapato desconfortável atrapalhar sua sobrevivência.

A apresentação alterna os dois pontos de vista enquanto o ataque avança pelo prédio. Cada personagem enfrenta um problema diferente, porém ambos perseguem o mesmo objetivo. Escapar vivos e reencontrar o parceiro. Essa ligação oferece unidade às perseguições, aos assaltos e às horas de lazer.

“Grand Theft Auto VI: Um Olhar Estendido” entrega uma apresentação extensa da jogabilidade sem revelar toda a história. A prévia confirma uma Vice City movimentada, cheia de distrações e reações inesperadas, mas reserva sua atenção principal para Jason e Lucia. Quando a festa termina em tiroteio, os dois continuam separados entre os andares e mantêm o telefone ligado enquanto procuram uma saída.