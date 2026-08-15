Russell Crowe e Cate Blanchett estão entre os mais vistos da Netflix em épico de Ridley Scott

Robin Hood sobrevive há séculos porque sua história dispensa grandes explicações. Um homem rouba dos ricos, ajuda os pobres, desafia uma autoridade injusta, apaixona-se por uma mulher e refugia-se numa floresta com outros sujeitos tão pouco inclinados a obedecer quanto ele. Ridley Scott achou essa simplicidade insuficiente. Em “Robin Hood”, resolve explicar como a lenda nasceu, quem era aquele arqueiro antes de Sherwood e por que um soldado do exército de Ricardo Coração de Leão haveria de transformar-se no bandido mais popular da Inglaterra. Como costuma acontecer com Scott, o tamanho da resposta quase engole a pergunta.

O longa de 2010 reúne novamente o diretor e Russell Crowe depois de “Gladiador” e acompanha Robin Longstride, arqueiro que retorna das guerras de Ricardo, assume a identidade de Robert Loxley e chega a Nottingham, onde encontra Sir Walter e Marian. Paralelamente, o rei João herda uma Inglaterra em frangalhos, nobres rebelam-se contra impostos e uma articulação francesa ameaça o país. Brian Helgeland faz dessa origem do fora da lei um épico político que termina praticamente onde as versões tradicionais de Robin Hood costumam começar.

Crowe é perfeito para o Robin que Scott deseja e talvez não seja o Robin de que a lenda precisa. Seu personagem tem peso, autoridade, cansaço de guerra; parece capaz de derrubar um homem com o ombro antes mesmo de pensar em sacar uma flecha. Falta-lhe, contudo, um pouco daquela insolência ligeira que tornou o herói tão resistente ao tempo. Este Robin não ri muito. Está ocupado demais tentando sobreviver à História.

Cate Blanchett quebra a solenidade

Cate Blanchett corrige parte dessa austeridade. Marian não é donzela aguardando resgate, tampouco uma concessão contemporânea grosseiramente inserida no Medievo. Ela administra uma propriedade em crise, enfrenta a escassez e recebe o estranho que se apresenta como marido morto com a prudência de quem sabe que naquele mundo homens chegam armados e mulheres precisam resolver o estrago. A relação entre Blanchett e Crowe cresce sem afobação, e Max von Sydow, como Walter Loxley, entende que o romance só pode existir depois que esses dois adultos desconfiados parem de se medir.

Scott se complica quando quer transformar Robin no centro intelectual da própria formação política inglesa. O arqueiro passa de soldado sem maiores ambições a defensor das liberdades dos homens, participa de um processo que o filme aproxima das origens da Magna Carta e ainda encontra tempo para repelir franceses. A lenda, que já era grande, parece pequena demais para a megalomania do diretor.

Ainda assim, quando a cavalaria se põe em movimento, as flechas cruzam o céu e Scott larga por alguns minutos a tarefa de explicar a Inglaterra, “Robin Hood” ganha força. Poucos diretores filmam homens avançando para uma batalha com tamanha noção de espaço, peso e ameaça. O problema é que aqui se leva tempo demais para chegar à floresta. Quando Robin finalmente torna-se o fora da lei que todos conhecemos, o filme acaba. Scott construiu um prólogo de duas horas e vinte. É um prólogo admirável em vários momentos, excessivo em muitos outros, e Russell Crowe atravessa-o como quem sabe que roubar dos ricos seria muito mais simples.