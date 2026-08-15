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A TrilhaDivulgação / Rogue Pictures
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por Fernando Machado
Fernando Machado

Mila Jovovich vive suspense desesperador e luta por sobrevivência em filme na Netflix

Cliff (Steve Zahn) e Cydney (Milla Jovovich) chegam ao Havaí recém-casados e dispostos a trocar o conforto do hotel por uma caminhada até uma praia remota. Escrito e dirigido por David Twohy, “A Trilha” acompanha o casal quando um assassinato nas ilhas transforma os demais viajantes em suspeitos e torna qualquer aproximação um possível risco. A distância da cidade, a dificuldade do percurso e a comunicação limitada deixam os dois dependentes de pessoas que conheceram poucas horas antes.

Ainda na estrada, Cliff (Steve Zahn) e Cydney (Milla Jovovich) encontram Kale (Chris Hemsworth) e Cleo (Marley Shelton), dois mochileiros que pedem carona. Cliff aceita parar, mas o comportamento hostil de Kale interrompe a aproximação e deixa uma impressão incômoda. O casal segue viagem sem eles, embora a trilha estreita permita novos encontros adiante. A recusa não encerra o contato e apenas transfere a desconfiança para uma região onde há poucas saídas.

Um aviso muda o percurso

Durante a caminhada, Cliff (Steve Zahn) e Cydney (Milla Jovovich) conhecem Nick (Timothy Olyphant), aventureiro experiente que atravessa as passagens difíceis com segurança desconcertante. Ele oferece ajuda porque segue até a mesma praia, enquanto os recém-casados precisam de orientação para superar trechos perigosos. Antes que a parceria se estabilize, outros excursionistas relatam que um casal foi assassinado em Honolulu e que os suspeitos continuam soltos. A informação encurta a margem para erros e transforma a experiência de Nick em vantagem e ameaça.

Gina (Kiele Sanchez), namorada de Nick (Timothy Olyphant), junta-se ao grupo levando equipamentos, comida e conhecimento da região. Ela parece acolhedora, mas sua habilidade com facas e caça chama a atenção de Cydney (Milla Jovovich), já abalada pela notícia dos crimes. Nick também coleciona histórias militares difíceis de verificar e reage ao perigo com tranquilidade incomum. Cliff tenta observá-lo sem romper a parceria, pois precisa daquele guia para chegar ao destino antes de escurecer.

A graça desconfortável nasce das conversas de Nick (Timothy Olyphant), que descobre a profissão de Cliff (Steve Zahn) e começa a oferecer episódios da própria vida para um possível roteiro. Cliff escuta por educação, ou melhor, porque contrariar o homem que conhece a mata, domina o caminho e carrega recursos úteis pareceria uma péssima decisão quando todos ainda têm quilômetros pela frente. A insistência rende alguma leveza, mas também fornece novas razões para o recém-casado permanecer atento ao companheiro.

A trilha fecha as saídas

Kale (Chris Hemsworth) e Cleo (Marley Shelton) reaparecem durante o percurso, agora sob o peso da hostilidade anterior e da descrição divulgada sobre os assassinos. Cliff (Steve Zahn) considera interromper a viagem, porém retornar sozinho exige enfrentar a mata sem orientação e talvez cruzar novamente com o casal. Nick (Timothy Olyphant) prefere avançar até a praia, onde o grupo espera encontrar transporte e outros turistas. Cada escolha preserva um perigo diferente, e a distância percorrida torna a volta tão arriscada quanto a permanência.

David Twohy retarda informações enquanto Cliff (Steve Zahn) tenta comparar comportamentos, relatos e pequenos desacordos entre os viajantes. O recurso permanece ligado ao que os personagens sabem naquele instante. Uma conversa interrompida impede confirmação, uma mudança de expressão alimenta suspeitas e um encontro inesperado altera quem ocupa a posição mais vulnerável. O diretor aposta na diferença entre aparência e capacidade, permitindo que Steve Zahn sustente a ansiedade de Cliff enquanto Timothy Olyphant dá a Nick uma confiança divertida e ameaçadora.

Milla Jovovich trabalha Cydney com uma fragilidade mais contida do que aquela associada aos papéis de ação que marcaram sua carreira. A personagem procura manter a lua de mel intacta, mas passa a avaliar rotas, companhias e possibilidades de fuga. Kiele Sanchez oferece a Gina uma disposição física que desmente qualquer leitura apressada sobre quem precisaria ser protegido. Quando as duas mulheres dividem espaço longe dos homens, a segurança do grupo depende de uma confiança ainda incompleta.

O paraíso cobra confiança

Twohy distribui indícios para que cada viajante pareça inocente em um momento e perigoso logo depois, sem abandonar a progressão pela mata. Há certo prazer na maneira quase maliciosa com que o roteiro usa expectativas ligadas ao elenco, sobretudo a aparência inofensiva de Steve Zahn e a presença dominante de Timothy Olyphant. O suspense é acessível, ágil e disposto a brincar com o público.

A praia prometida continua sendo o objetivo, mas alcançá-la exige atravessar cachoeiras, encostas e áreas sem socorro próximo. Cliff (Steve Zahn) e Cydney (Milla Jovovich) precisam decidir até onde aceitam a ajuda de Nick (Timothy Olyphant) e Gina (Kiele Sanchez), enquanto Kale (Chris Hemsworth) e Cleo (Marley Shelton) permanecem associados ao primeiro sinal de perigo. Sem revelar quem merece confiança, o roteiro reserva suas cartas mais importantes para a parte derradeira. Até lá, cada passo diminui a distância até a praia e aumenta o risco de escolher o casal errado.

Filme: A Trilha
Diretor: David Twohy
Ano: 2009
Gênero: Drama/Mistério/Suspense
Avaliação: 3.5/5 1 1

Fernando Machado

Fernando Machado

Fernando Machado é jornalista e cinéfilo, com atuação voltada para conteúdo otimizado, Google Discover, SEO técnico e performance editorial. Na Cantuária Sites, integra a frente de projetos que cruzam linguagem de alta qualidade com alcance orgânico real.

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