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De Volta à AçãoDivulgação / Netflix
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por Natália Walendolf
Natália Walendolf

Cameron Diaz voltou depois de uma década e acabou no 7º filme mais assistido da história da Netflix

Pais passam anos construindo diante dos filhos uma imagem de normalidade que quase sempre desaba na adolescência. Os jovens descobrem que seus velhos mentem, erram, têm desejos, histórias e segredos, e a autoridade doméstica perde um pouco do verniz. Matt e Emily enfrentam uma versão muito mais inconveniente desse processo em “De Volta à Ação”: seus filhos descobrem que o casal suburbano, aparentemente banal, foi formado por dois agentes da CIA que desapareceram do mapa para constituir família. Seth Gordon parte da pergunta sobre o que aconteceria a um Jason Bourne com crianças para levar Jamie Foxx e Cameron Diaz de volta ao mundo da espionagem.

A ideia é tão boa quanto simples, e Gordon acerta ao não desperdiçar tempo fingindo que aquilo será levado muito a sério. Matt e Emily são apresentados em ação, jovens ainda, bonitos e perigosos, até perceberem que a chance de serem dados como mortos pode servir a um plano muito mais radical que qualquer missão: abandonar tudo.

Quinze anos de supermercado, compromissos escolares e jantares em família depois, a espionagem volta para buscá-los. O passado é indiscreto. A identidade dos dois vem à tona, antigos inimigos reaparecem e os filhos precisam aceitar que os pais capazes de discutir horário de dormir sabem também incendiar adversários e transformar utensílios cotidianos em armas.

Cameron Diaz regressa ao cinema depois de um longo afastamento sem permitir que o filme faça cerimônia demais em torno dela. Emily ainda tem a energia física de suas heroínas de ação, mas Diaz acrescenta a impaciência de uma mãe que preferia enfrentar mercenários a discutir com uma adolescente. É uma boa piada porque parece conter alguma verdade.

Jamie Foxx opera em outra frequência. Matt gosta mais do risco do que admite e, quando a antiga vida ressurge, vê-se nele uma satisfação quase infantil por descobrir que os reflexos continuam funcionando. Foxx sempre soube misturar autoconfiança e comicidade, e Gordon usa essa habilidade melhor nas cenas em que o personagem tenta transformar façanhas absurdas em comportamento paterno perfeitamente razoável.

Pais comuns, passado nada comum

O casal é o filme. Glenn Close, Andrew Scott e Kyle Chandler ajudam a ampliar a conspiração, mas “De Volta à Ação” perde força sempre que acredita que alguém se importa realmente com a engenhoca capaz de ameaçar governos ou com a arquitetura interna de alguma organização secreta. Nós queremos Matt e Emily discutindo casamento enquanto fogem de homens armados. E Gordon, felizmente, volta a isso com frequência.

Há algo de “Sr. & Sra. Smith” e uma boa dose das comédias de espionagem que Hollywood produz desde que descobriu que agentes secretos também podem trocar fraldas. O diferencial é a família já constituída. Matt e Emily não precisam descobrir se se amam; precisam descobrir quem se tornaram depois de esconder por quinze anos quem eram.

A ação é funcional, algumas reviravoltas são previsíveis e o filme não possui nenhuma ambição de reinventar o gênero. Não precisa. Cameron Diaz e Jamie Foxx têm uma familiaridade que não se fabrica em laboratório, e “De Volta à Ação” depende mais desse prazer de vê-los juntos que de qualquer explosão.

Filhos costumam achar os pais tediosos porque só os conheceram depois da aventura. Seth Gordon resolve o problema permitindo que dois adolescentes encontrem o passado deles da pior maneira possível. É uma terapia familiar muito cara, cheia de armas e inteiramente irresponsável. Exatamente por isso, funciona.

Filme: De Volta à Ação
Diretor: Seth Gordon
Ano: 2025
Gênero: Ação/Comédia
Avaliação: 3.5/5 1 1

Natália Walendolf

Natália Walendolf

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