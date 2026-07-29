O melhor filme de 2025 está na HBO Max

Em 1932, no Mississippi marcado pela segregação racial, os irmãos gêmeos Smoke e Stack Moore, ambos interpretados por Michael B. Jordan, retornam de Chicago com dinheiro obtido durante trabalhos para o crime organizado. Eles compram uma serraria abandonada e decidem abrir uma casa de blues para conquistar independência financeira. A inauguração reúne músicos, trabalhadores e antigos amores, mas a festa atrai visitantes sobrenaturais interessados no talento de um jovem guitarrista e na vida de todos que estão dentro do salão.

Dirigido e escrito por Ryan Coogler, “Pecadores” mistura terror, drama de época, música e elementos de filmes de gângster. O roteiro dedica boa parte do começo à montagem da casa noturna, acompanha a busca por funcionários e apresenta as relações que os gêmeos deixaram para trás. Essa preparação dá peso ao perigo posterior, pois o público conhece quem está reunido ali e sabe o que cada pessoa pode perder.

Os gêmeos voltam para casa

Smoke e Stack carregam o mesmo rosto, mas possuem temperamentos distintos. Smoke é mais reservado, atento e desconfiado. Stack gosta de circular, seduzir e apostar na própria lábia. Michael B. Jordan diferencia os irmãos pela postura corporal, pelo ritmo da fala e pela forma como cada um reage aos problemas. O recurso nunca vira uma exibição vazia do ator. Os dois parecem homens completos, com dores, desejos e maneiras particulares de enfrentar o passado.

A experiência adquirida em Chicago ajuda a dupla a comprar o imóvel, conseguir bebidas e reunir pessoas para trabalhar naquela noite. Ainda assim, dinheiro e armas oferecem proteção limitada no Mississippi dos anos 1930. Smoke e Stack são homens negros tentando administrar um estabelecimento próprio numa região submetida às leis racistas de Jim Crow. Eles podem ser temidos dentro do salão, mas permanecem vulneráveis diante das autoridades brancas.

A juke joint representa uma chance de lucro, diversão e autonomia. Trabalhadores negros passam a ter um espaço onde podem beber, dançar e ouvir música sem depender de estabelecimentos controlados por brancos. Coogler apresenta essa conquista por meio de tarefas concretas. É preciso limpar a serraria, organizar mesas, buscar comida, contratar músicos e atrair clientes antes que a noite termine. A correria também rende algumas situações descontraídas, sobretudo quando os irmãos tentam resolver tudo com a segurança de quem acredita dominar qualquer negócio.

Sammie quer viver da música

Para formar a banda, Smoke e Stack chamam o primo Sammie Moore, vivido por Miles Caton. Filho de um pastor, o rapaz cresceu ouvindo que o blues poderia afastá-lo da igreja e levá-lo por caminhos perigosos. Mesmo assim, ele deseja tocar guitarra diante de uma plateia e descobrir se o talento pode abrir uma vida além das regras estabelecidas pelo pai.

Sammie aceita participar da inauguração e se torna uma peça decisiva da história. Sua música possui uma força incomum, capaz de aproximar passado, presente e futuro dentro do mesmo salão. Ryan Coogler trabalha essa ideia sem abandonar o enredo. O dom do rapaz desperta interesse, oferece liberdade e também chama uma atenção ameaçadora. Quanto mais a festa cresce, maior se torna o risco ao redor do músico.

O veterano Delta Slim, interpretado por Delroy Lindo, assume o piano. Cansado e experiente, ele conhece o blues, as noites mal pagas e as dificuldades enfrentadas por artistas negros naquela região. Grace, vivida por Li Jun Li, e Bo Chow, papel de Yao, ajudam os irmãos a preparar o estabelecimento. Cornbread, interpretado por Omar Benson Miller, também participa do trabalho. Essas figuras dão corpo à comunidade reunida na serraria e impedem que a casa pareça apenas um cenário para o terror.

Antigos amores atravessam a festa

A volta dos irmãos também reabre relações interrompidas. Smoke procura Annie, interpretada por Wunmi Mosaku, mulher ligada a conhecimentos espirituais e às tradições de seus antepassados. Os dois dividem um passado doloroso que ainda pesa sobre qualquer possibilidade de reaproximação. Annie não está ali somente para ocupar o lugar de interesse amoroso. Ela possui informações essenciais para reconhecer o perigo e proteger quem permanece dentro do clube.

Stack reencontra Mary, vivida por Hailee Steinfeld. A intimidade entre os dois revela que a passagem do rapaz por Chicago não apagou os laços deixados no Mississippi. Mary guarda sentimentos por ele, enquanto Stack tenta preservar a postura despreocupada que costuma usar diante dos outros. A presença dela transforma uma noite comercial em assunto pessoal e enfraquece a segurança de um homem acostumado a desconfiar de todos.

Esses reencontros dão calor humano a “Pecadores”. Smoke e Stack voltam imaginando que podem comprar um prédio, abrir um negócio e seguir adiante sem prestar contas ao passado. A cidade, porém, conserva afetos, perdas e dívidas emocionais. Cada pessoa chamada para colaborar traz uma história anterior, e a inauguração passa a reunir muito mais do que clientes em busca de bebida.

A música chama visitantes perigosos

Enquanto o blues domina o salão, Remmick, interpretado por Jack O’Connell, surge acompanhado de figuras desconhecidas. Educado, sorridente e aparentemente receptivo, ele pede permissão para entrar. A cordialidade possui algo fora do lugar. Remmick fala em união e pertencimento, mas sua oferta exige que os demais abram mão da própria vontade.

A ameaça depende de um convite para atravessar a porta. Essa regra muda o valor da serraria. Antes, o prédio era um investimento adquirido pelos irmãos. Depois, transforma-se em abrigo, e qualquer abertura pode colocar todos em perigo. Smoke, Stack e Annie precisam controlar as entradas enquanto tentam convencer os frequentadores de que o risco é real.

Ryan Coogler faz o terror crescer a partir dessa espera. Os visitantes permanecem do lado de fora, usam palavras amistosas e procuram alguma brecha entre as pessoas protegidas no salão. As armas dos irmãos ainda têm utilidade, mas não resolvem tudo. O conhecimento espiritual de Annie ganha autoridade porque oferece informações que a experiência criminosa de Smoke e Stack não possui.

A música também recebe uma função decisiva. O blues oferece aos personagens prazer, memória e uma liberdade raramente permitida fora daquele espaço. Para os invasores, porém, o talento de Sammie representa algo que pode ser tomado e usado. A disputa deixa de envolver somente a sobrevivência física. Os frequentadores precisam defender o direito de permanecer donos da própria música, da própria casa e das escolhas que fizeram naquela noite.

O terror protege a parte humana

“Pecadores” funciona melhor porque não tem pressa em soltar suas criaturas. Ryan Coogler primeiro apresenta a cidade, os parentes, os antigos relacionamentos e o esforço necessário para abrir a juke joint. Quando a ameaça sobrenatural se aproxima, a serraria já possui valor econômico e afetivo. Perder o lugar significa perder dinheiro, segurança, liberdade e pessoas conhecidas.

Michael B. Jordan sustenta essa mistura com duas atuações consistentes. Smoke carrega o peso das perdas e prefere agir com cautela. Stack se apoia no charme e acredita que sempre poderá contornar uma situação difícil. Miles Caton traz juventude e energia a Sammie, enquanto Wunmi Mosaku faz de Annie uma presença firme, sensível e preparada. Jack O’Connell oferece a Remmick uma gentileza incômoda, daquelas que fazem qualquer convite para entrar parecer uma péssima ideia.

Mesmo com vampiros, sangue e violência, “Pecadores” mantém os personagens no centro da história. A festa começa porque dois irmãos querem ganhar dinheiro e criar um espaço próprio. O perigo cresce porque outras figuras desejam tomar o talento, o corpo e a liberdade das pessoas reunidas ali. Quando as portas precisam ser fechadas, Smoke e Stack já sabem que proteger a casa significa defender todos que confiaram naquela inauguração.