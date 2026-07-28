8 vinhos italianos baratos demais para serem tão bons: todos custam menos de R$ 100

Da Sicília à Toscana, oito rótulos provam que preço baixo, origem respeitável e qualidade ainda podem dividir a mesma garrafa.

Pecorino, na Itália, não é apenas queijo. É também uma uva branca antiga, cultivada no Abruzzo e nas Marche, cujo nome talvez afaste justamente o consumidor que teria prazer em conhecê-la. Algo semelhante acontece com o Rosso di Montepulciano, produzido principalmente com Sangiovese, enquanto o Montepulciano d’Abruzzo nasce de uma variedade chamada Montepulciano. O vinho italiano começa a cobrar atenção antes mesmo de a garrafa ser aberta.

Os preços modestos acrescentam outra camada de desconfiança. Rótulos compridos, denominações regionais e palavras como barricato e governo all’uso costumam sugerir uma solenidade incompatível com os valores encontrados nas lojas brasileiras. Ainda assim, há uvas parcialmente desidratadas na Toscana, cortes tradicionais do Vêneto, brancos minerais do Abruzzo e tintos meridionais que conservam acidez mesmo sob o sol da Puglia e da Sicília. Nem todos tentam parecer maiores por meio de álcool, doçura ou madeira; alguns se contentam com a tarefa bem mais difícil de apresentar fruta limpa, taninos ajustados e alguma memória do lugar de onde vieram.

Essa combinação explica por que certas garrafas parecem ter escapado de uma etiqueta mais cara. Não substituem Barolos, Brunellos ou Amarones, tampouco precisam carregar tamanho disfarce. Entregam origem, técnica e personalidade dentro de uma faixa em que o vinho importado frequentemente se resume a marca vistosa e conteúdo anônimo. Convém começar pela Sicília, onde a Nero d’Avola deixa de servir como reforço obscuro de outros tintos e assume o centro da taça.