Ernest Hemingway

Daiquiri Hemingway

Ernest Hemingway não inventou o daiquiri. Também não inventou Cuba, a pesca oceânica, as touradas, a guerra, o boxe ou a masculinidade ferida, embora sua mitologia pessoal tenha anexado um pedaço de cada uma dessas coisas. Com a bebida ocorreu algo semelhante: ela já existia, mas nunca voltou inteiramente a seus antigos donos depois que passou pelo escritor.

A história se concentra no El Floridita, bar de Havana frequentado por Hemingway nos anos em que viveu em Cuba. Ali trabalhava Constantino Ribalaigua Vert, bartender famoso por suas numerosas variações do daiquiri, combinação de rum, limão e açúcar.

Segundo a versão repetida com pequenas diferenças ao longo das décadas, Hemingway provou o coquetel, considerou-o doce demais e pediu duas alterações bastante compatíveis com o personagem público que cultivava: menos açúcar e mais rum. Surgia o Papa Doble. “Papa” era seu apelido; “doble” dispensa conhecimentos avançados de espanhol ou matemática.

A fórmula continuou a mudar. Entraram o suco de grapefruit — a toranja, fruta ainda pouco íntima dos brasileiros — e o licor de maraschino. O resultado foi padronizado como Hemingway Special: rum branco, grapefruit, limão e maraschino, sem açúcar adicional.

A ausência de açúcar é decisiva. O daiquiri tradicional procura equilibrar álcool, acidez e doçura. O de Hemingway segue por um caminho mais seco, agressivo e cortante. O maraschino entra para perfumar e arredondar a acidez, não para transformar o copo numa sobremesa rosada.

É menos simpático que o original. O homenageado provavelmente tomaria isso como elogio.