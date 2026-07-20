O terror que traumatizou toda uma geração de pessoas nos anos 2000: na Netflix

Lançado em 2006 e dirigido por Christophe Gans, “Terror em Silent Hill” acompanha uma mãe que entra numa cidade abandonada para descobrir por que a filha adotiva sofre crises ligadas ao lugar. Presa entre ruas cobertas por cinzas, criaturas deformadas e uma comunidade religiosa violenta, ela precisa achar a menina antes que Silent Hill feche todas as saídas.

Rose da Silva (Radha Mitchell) vive assustada com os episódios de sonambulismo de Sharon (Jodelle Ferland), sua filha adotiva. Durante as crises, a menina caminha sem perceber o perigo e repete o nome Silent Hill, embora nunca tenha estado ali. Preocupada com o agravamento do quadro, Rose pesquisa o local e conclui que a cidade pode guardar alguma ligação com o passado da criança.

Christopher da Silva (Sean Bean), marido de Rose, considera a viagem perigosa e pede que ela desista. Rose, porém, leva Sharon de carro até Silent Hill sem contar todos os detalhes ao companheiro. A decisão nasce do desespero de uma mãe que já não sabe a quem recorrer, mas também revela uma teimosia capaz de piorar uma situação bastante delicada. Quando alguém decide visitar uma cidade fantasma contra a opinião da família, dificilmente o passeio termina com compra de lembrancinhas.

No caminho, Rose chama a atenção da policial Cybil Bennett (Laurie Holden), que passa a segui-la. A perseguição termina em um acidente próximo à entrada de Silent Hill. Ao recuperar a consciência, Rose percebe que Sharon desapareceu. A estrada está bloqueada, o telefone não funciona e uma camada de cinzas cai sem parar sobre as construções abandonadas. Sem outra opção, ela entra na cidade e inicia a procura.

A cidade muda quando a sirene toca

Silent Hill parece vazia, mas nunca transmite segurança. Rose ouve a voz de Sharon, vê uma figura parecida com a menina e segue esses sinais por escolas, corredores e becos. Cada pista a leva para uma região mais fechada, onde portas trancadas e passagens estreitas dificultam a busca.

Uma sirene anuncia a mudança mais assustadora do lugar. A luz desaparece, as paredes ganham ferrugem e criaturas grotescas ocupam os corredores. Rose precisa se esconder, fugir e esperar que aquela versão sombria da cidade desapareça. Quando a iluminação retorna, as cinzas e a névoa voltam a encobrir as ruas, embora o perigo continue próximo.

A direção de Christophe Gans usa essas mudanças para controlar o que Rose e o público conseguem enxergar. Algumas criaturas permanecem escondidas até estarem perto demais, enquanto outras surgem em espaços onde fugir exige escolher entre dois caminhos igualmente ruins. O suspense nasce menos de sustos repentinos e mais da sensação de que a cidade modifica suas regras sem avisar ninguém.

Cybil alcança Rose e, num primeiro momento, acredita que ela possa ter colocado Sharon em perigo. A policial tenta prendê-la, mas logo percebe que os procedimentos comuns não valem dentro de Silent Hill. Sua arma e seu treinamento ajudam em alguns momentos, embora não ofereçam proteção contra tudo o que vive ali. As duas mulheres passam a procurar Sharon juntas, ainda que a confiança entre elas demore a surgir.

Uma história enterrada nas cinzas

Durante a busca, Rose conhece Dahlia Gillespie (Deborah Kara Unger), uma moradora que vaga pelas ruas e fala sobre uma menina chamada Alessa. Dahlia parece saber o que aconteceu em Silent Hill, mas suas informações chegam aos pedaços. Rose precisa juntar nomes, fotografias e lembranças para descobrir por que Sharon foi atraída até aquele lugar.

As pistas levam a uma escola e a outros prédios ligados ao passado da cidade. Rose percebe que Silent Hill foi marcada por um incêndio e por atos de violência cometidos décadas antes. A população que permaneceu ali se refugiou em uma igreja, onde vive sob a liderança de Christabella (Alice Krige).

Christabella controla o grupo por meio do medo e da religião. Os moradores acreditam que a escuridão carrega uma força maligna e seguem regras rígidas para sobreviver. Quando Rose pede ajuda, descobre que aquela comunidade conhece a história de Alessa e enxerga Sharon como parte de uma ameaça antiga.

Alice Krige interpreta Christabella com uma frieza perturbadora. A personagem fala com serenidade enquanto autoriza punições cruéis, o que torna sua presença mais incômoda do que muitos monstros. Ela não precisa levantar a voz para dominar os seguidores, pois todos já aceitaram sua autoridade e temem ser acusados de colaborar com o mal.

Christopher procura outra cidade

Do lado de fora, Christopher tenta localizar a esposa e a filha. Ele recebe ajuda do policial Thomas Gucci (Kim Coates), que conhece parte da história de Silent Hill. Os dois percorrem estradas e arquivos, mas não conseguem acessar o mesmo espaço onde Rose está presa.

Essa divisão ajuda a explicar que Silent Hill existe em camadas diferentes. Christopher passa por lugares semelhantes, mas não vê as cinzas, as criaturas nem os habitantes encontrados por Rose. A separação também reforça o isolamento da protagonista, que não consegue pedir ajuda ao marido nem provar o que está acontecendo.

Sean Bean possui menos espaço do que Radha Mitchell e Laurie Holden, mas sua participação preserva a dimensão familiar da história. Enquanto Rose se aproxima da origem de Sharon, Christopher tenta descobrir onde a esposa entrou e por que ninguém consegue alcançá-la.

O medo funciona melhor que as respostas

“Terror em Silent Hill” acerta quando acompanha Rose pelas ruas vazias, pelos corredores escuros e pelos prédios que parecem esconder alguém atrás de cada porta. Radha Mitchell sustenta a urgência da mãe sem transformar a personagem numa heroína invencível. Rose erra, insiste, sente medo e continua andando porque abandonar Sharon seria ainda pior.

Laurie Holden também ganha espaço como Cybil, uma policial que começa desconfiada e passa a enfrentar os perigos ao lado de Rose. A parceria entre as duas oferece firmeza à parte central do filme, principalmente quando elas precisam agir sem saber quanto tempo resta antes de a sirene tocar novamente.

A adaptação dos jogos preserva símbolos conhecidos pelos fãs, entre eles a névoa, as cinzas, a sirene e Pyramid Head, criatura que se tornou uma das imagens mais lembradas da franquia. O cuidado com os cenários cria uma cidade suja, sufocante e difícil de abandonar.

O roteiro enfraquece quando concentra muitas informações sobre o passado de Silent Hill em poucos diálogos. Ainda assim, a procura por Sharon permanece compreensível, e o terror conserva uma atmosfera rara entre adaptações de videogames. “Terror em Silent Hill” pode tropeçar quando tenta explicar seus mistérios, mas sabe que uma mãe perdida numa cidade em ruínas já possui problemas suficientes antes mesmo de os monstros aparecerem.