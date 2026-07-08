Suspense que materializa seus piores pesadelos chega à Netflix

Dirigido por Jen McGowan, “Águas que Corroem” acompanha Sawyer Scott (Hermione Corfield), uma jovem universitária que sai sozinha rumo a Washington, D.C. para uma entrevista de emprego e acaba perdida nas florestas do Kentucky durante o feriado de Ação de Graças. O que parecia apenas uma viagem mal planejada vira uma disputa por sobrevivência quando ela abandona a rodovia, pega um desvio e cruza o caminho de dois irmãos envolvidos em um crime. A partir desse encontro, o filme transforma estrada, mata fechada e autoridade local em peças de uma ameaça cada vez menos previsível.

Sawyer não está fugindo de casa, nem embarca em uma aventura movida por coragem juvenil. Ela quer apenas chegar à entrevista sem precisar explicar à família que as coisas não saíram conforme o esperado. Há algo bastante humano nesse início. Quem nunca tentou resolver a própria vida em silêncio, com a ilusão de que bastava pegar o carro, seguir o mapa e reaparecer melhor depois do feriado?

O problema é que “Águas que Corroem” não tem muita paciência com planos discretos. O trânsito na Interestadual 64 força Sawyer a buscar uma rota alternativa. A estrada fechada empurra a personagem para uma área isolada. O celular perde utilidade. O mapa de papel, aquele objeto que muita gente só lembra que existe quando a tecnologia falha, ganha importância real. Em poucos minutos, a jovem sai do território conhecido e entra em um espaço onde cada escolha cobra uma conta.

Sawyer ainda não sabe exatamente o tamanho do perigo, mas o espectador percebe que ela perdeu controle sobre o tempo, a distância e os próprios recursos. A floresta dos Apalaches não surge como cenário decorativo. Ela atrapalha, esconde, atrasa, confunde e cria uma sensação de isolamento que pesa mais a cada passo.

Os irmãos na estrada

A ameaça ganha rosto quando Sawyer vê Hollister (Micah Hauptman) e Buck (Daniel R. Hill) em uma situação criminosa. Os dois irmãos logo percebem que ela pode ter visto demais. Primeiro, tentam se aproximar com uma aparência de ajuda. Depois, quando Sawyer rejeita o convite para acompanhá-los, a conversa muda de temperatura. A tensão cresce porque ninguém ali fala tudo o que pensa, mas todos sabem que a presença dela se tornou um problema.

Sawyer reage com a faca que carrega. A luta deixa ferimentos, aumenta o pânico e obriga a jovem a correr para dentro da mata. Esse trecho dá ao suspense um corpo físico. Não há glamour na fuga. Há dor, sede, sangue, frio e desorientação. Hermione Corfield interpreta Sawyer sem transformar a personagem em uma heroína infalível. Ela tropeça, se machuca, toma decisões imperfeitas e tenta continuar viva com o pouco que tem à mão.

Jen McGowan filma essa perseguição com uma dureza eficiente. A diretora não precisa encher a tela de explicações para o perigo parecer concreto. O medo vem do som fora de alcance, da noite chegando, do carro perdido e da incapacidade de pedir socorro. Quando Sawyer passa a noite ferida em uma ravina, o filme deixa evidente que a ameaça não está apenas nos homens que a perseguem, mas também no ambiente que impede qualquer saída simples.

A polícia entra tarde demais

Enquanto Sawyer tenta sobreviver, o desaparecimento de seu carro chama a atenção das autoridades locais. O xerife O’Doyle (Sean O’Bryan) questiona Hollister e Buck, conhecidos como figuras problemáticas da região, mas trata o caso com uma calma suspeita. O policial Katz (Jeremy Glazer) percebe que há algo errado e insiste em buscar mais informações sobre a dona do veículo. Essa diferença de postura cria uma nova camada para a história.

A chegada do comandante Slattery (John Marshall Jones), ligado à Polícia Estadual do Kentucky, pressiona o escritório do xerife. O caso deixa de ser apenas um carro abandonado e passa a envolver uma jovem desaparecida, dois suspeitos locais e uma autoridade que parece interessada demais em controlar o ritmo da investigação. O filme fica mais interessante quando mostra que Sawyer não depende apenas de encontrar uma estrada. Ela também precisa que alguém, fora da mata, leve seu sumiço a sério.

O’Doyle é um personagem importante porque Sean O’Bryan trabalha a figura do xerife com uma cordialidade incômoda. Ele fala como autoridade, circula como autoridade e usa o cargo para definir quem será ouvido. Essa aparência de ordem cria um incômodo maior do que a violência aberta, porque a farda deveria abrir caminho para Sawyer, não tornar sua situação ainda mais frágil.

Lowell muda o jogo

No meio da fuga, Sawyer chega ao espaço de Lowell (Jay Paulson), um fabricante de metanfetamina ligado à família dos irmãos. A primeira impressão é ambígua. Ele cuida do ferimento dela, oferece comida e água, mas também a mantém presa quando percebe que ela pode ameaçar seus planos. Lowell não é salvador, tampouco vilão simples. Ele vive em uma margem perigosa, cercado por substâncias, dívidas e parentes que podem chegar a qualquer momento.

A relação entre Sawyer e Lowell dá ao filme seu trecho mais curioso. Ela percebe que sobreviver ali exige menos força e mais atenção. Ele, por sua vez, nota que a jovem não é apenas uma vítima assustada. A conversa sobre química, por mais estranha que pareça em uma situação dessas, cria um raro intervalo de inteligência dentro do caos. É um respiro tenso, daqueles em que ninguém relaxa de verdade, mas todos precisam ganhar alguns minutos.

Jay Paulson faz Lowell com uma mistura de sujeira, cansaço e humanidade torta. O personagem parece sempre dividido entre ajudar Sawyer e proteger a própria pele. Essa instabilidade impede que o público se acomode. Cada gesto dele pode abrir uma chance ou fechar uma porta. Em um filme de suspense, essa incerteza vale bastante.

Sobrevivência sem heroísmo fácil

“Águas que Corroem” mantém Sawyer presa a problemas materiais. Ela precisa andar com dor, achar água, lidar com a falta de sinal, escapar de homens armados e descobrir em quem não deve confiar. O roteiro, assinado por Julie Lipson a partir de uma história criada com Stu Pollard, avança por pequenas perdas. Um carro some. Uma bateria acaba. Um ferimento piora. Uma autoridade atrasa ajuda. O perigo cresce porque os recursos diminuem.

O filme usa bem seus elementos. A estrada isolada, os irmãos violentos, o laboratório improvisado e o xerife de comportamento duvidoso pertencem a um imaginário conhecido. Ainda assim, a obra se sustenta porque a experiência de Sawyer tem peso físico e emocional. Ela não vira símbolo de nada. Ela é uma jovem tentando sair viva de uma sequência de escolhas ruins, encontros piores e homens que subestimam sua capacidade de observar.

Há também uma sobriedade interessante na forma como Jen McGowan organiza a tensão. A diretora prefere manter a câmera perto da urgência de Sawyer, sem transformar sofrimento em espetáculo. O filme é enxuto, nervoso e por vezes áspero, com uma protagonista que aprende a usar o que resta. Quando a estrada volta a aparecer como possibilidade, ela já não representa liberdade fácil. Representa apenas o próximo metro a conquistar.