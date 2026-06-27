Aaron Eckhart, Hilary Swank e Stanley Tucci em aventura científica na Netflix

Lançado em 2003, “O Núcleo: Missão ao Centro da Terra”, dirigido por Jon Amiel, acompanha uma missão desesperada para salvar o planeta depois que o núcleo terrestre para de girar e provoca uma sequência de fenômenos mortais. A história segue o geofísico Josh Keyes, interpretado por Aaron Eckhart, chamado pelo governo dos Estados Unidos para investigar sinais que parecem desconexos, mas revelam uma ameaça global. Ao lado da major Rebecca “Beck” Childs, vivida por Hilary Swank, e do inventor Edward “Braz” Brazzelton, papel de Delroy Lindo, ele precisa descer até o centro da Terra para tentar religar, na marra, o motor natural do planeta.

A ideia é absurda o bastante para arrancar um sorriso, mas o filme abraça essa vocação sem pedir desculpas. Há pássaros batendo contra prédios, tempestades devastadoras, falhas eletromagnéticas e autoridades militares tentando manter a ordem enquanto o mundo parece perder a própria bússola. Em vez de tratar a ciência com reverência solene, “O Núcleo: Missão ao Centro da Terra” prefere transformá-la em aventura de alto risco, com cientistas discutindo teorias, pilotos encarando túneis impossíveis e políticos pressionando por uma solução antes que a população descubra o tamanho do problema.

Josh Keyes entra na crise

Josh Keyes (Aaron Eckhart) surge como o cientista que liga os pontos antes que os generais aceitem a gravidade da situação. Ele percebe que os desastres não são acidentes isolados e passa a defender uma hipótese gigantesca: o campo magnético da Terra está enfraquecendo porque o núcleo deixou de girar. A descoberta muda o peso da história, pois a ameaça deixa de ser uma sequência de tragédias estranhas e passa a ter um prazo. Se nada for feito, a radiação solar tornará a vida na superfície cada vez mais inviável.

O roteiro se apoia nessa urgência para formar uma equipe improvável. Beck Childs (Hilary Swank), piloto de grande preparo, é chamada para comandar a nave que descerá por camadas profundas do planeta. O cientista Serge Leveque (Tchéky Karyo) entra com conhecimento técnico, enquanto Robert Iverson (Bruce Greenwood) leva experiência de comando. Já Conrad Zimsky (Stanley Tucci), brilhante e vaidoso, representa aquele tipo de especialista que quer salvar o mundo, desde que o mundo reconheça sua genialidade no caminho. É uma vaidade perigosa, mas bastante humana.

A nave vira última saída

A missão depende de Edward “Braz” Brazzelton (Delroy Lindo), inventor de uma nave chamada Virgil, criada para atravessar rocha e suportar temperaturas impensáveis. Braz é um dos personagens mais saborosos do filme porque mistura genialidade, ressentimento e uma dose de teatralidade. Ele sabe que sua criação, antes vista com descrença, virou a única chance real de acesso ao centro da Terra. A partir daí, a aventura ganha forma: um grupo de especialistas será lançado para baixo, levando cargas nucleares que devem fazer o núcleo voltar a girar.

A ideia é tão exagerada que poderia desabar em poucos minutos, mas o filme compensa a improbabilidade com ritmo e senso de diversão. “O Núcleo: Missão ao Centro da Terra” sabe que ninguém está ali para assistir a uma aula de geofísica. O prazer está em acompanhar gente competente sendo empurrada para uma tarefa sem manual, enquanto cada falha da Virgil cobra uma resposta em segundos. O planeta, por sua vez, continua oferecendo avisos nada sutis de que a paciência acabou.

Ciência, vaidade e pânico

O melhor do grupo está no atrito entre personalidades. Josh Keyes (Aaron Eckhart) tenta manter a missão presa aos dados, Beck Childs (Hilary Swank) precisa tomar decisões sob pressão, Braz Brazzelton (Delroy Lindo) defende sua nave com orgulho quase paterno, e Zimsky (Stanley Tucci) age com a confiança incômoda de quem já imagina a própria foto em capas de revista. Esse convívio dá leveza ao filme, porque ninguém salva o mundo em silêncio absoluto quando há egos científicos dentro de uma lata metálica rumo ao centro da Terra.

Há também Theodore “Rat” Finch (DJ Qualls), hacker recrutado para controlar informações na internet e conter o pânico público. Sua presença rende alguns dos momentos mais descontraídos, pois ele precisa lidar com computadores, rumores e vigilância enquanto os demais enfrentam rocha, calor e pressão. O contraste é curioso: a salvação depende tanto da nave que perfura o planeta quanto da tentativa de impedir que a notícia se espalhe antes da hora. No filme, até o caos precisa de assessoria de comunicação.

A aventura assume o exagero

Jon Amiel dirige tudo com a convicção de quem sabe que a história pertence ao território do espetáculo. A câmera acompanha a Virgil por espaços subterrâneos monumentais, enquanto a superfície sofre novas consequências da falha magnética. Quando a ação desce ao interior da Terra, o filme alterna perigo físico, cálculo científico e pequenas disputas internas. Essa combinação mantém a narrativa em movimento, mesmo quando a ciência da trama exige uma generosa suspensão de descrença.

O charme de “O Núcleo: Missão ao Centro da Terra” é sua cara de superprodução do começo dos anos 2000, período em que Hollywood ainda apostava com entusiasmo em catástrofes globais, salas cheias de monitores e especialistas correndo contra mapas digitais. Há algo quase afetivo nessa confiança em botões, capacetes, gráficos coloridos e frases ditas com seriedade diante do impossível. O filme não é discreto, mas também não parece interessado em ser. Ele prefere ser grande, barulhento e um pouco maluco.

Um desastre com vocação pop

A trama não busca realismo científico rigoroso, e sim uma aventura em que o planeta inteiro vira palco para uma operação subterrânea. O enredo funciona quando amarra cada perigo a uma decisão concreta: corrigir a rota, preservar a nave, impedir vazamentos, manter a tripulação viva e cumprir a missão antes que a superfície entre em colapso. O roteiro tropeça quando pesa demais a mão em explicações, mas recupera energia sempre que volta aos personagens e à contagem do tempo.

Aaron Eckhart dá a Josh Keyes um ar de professor decente jogado em uma crise grande demais para qualquer sala de aula. Hilary Swank sustenta Beck Childs com firmeza e sobriedade, sem transformar a piloto em figura invencível. Delroy Lindo, por sua vez, oferece a Braz uma presença carismática, entre o cientista ferido no orgulho e o inventor que finalmente vê sua obra ser levada a sério. Stanley Tucci completa o conjunto com um Zimsky irritante na medida certa, daqueles personagens que parecem pedir aplauso até quando deveriam pedir desculpas.

“O Núcleo: Missão ao Centro da Terra” não é uma obra refinada, mas tem energia, clareza narrativa e uma noção eficiente de entretenimento. Seu enredo avança com objetivos bem definidos, personagens reconhecíveis e perigos que crescem sem transformar tudo em confusão. É cinema-catástrofe em estado assumido, com cientistas heroicos, militares tensos, tecnologia impossível e uma missão que trata o centro do planeta como endereço de trabalho. Pode não convencer os manuais, mas cumpre sua promessa popular: levar o público para baixo da crosta terrestre e fazer cada metro parecer uma aposta contra o relógio.