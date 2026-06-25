O seu pior pesadelo encenado: Madelaine Petsch e Gabriel Basso em terror tenebroso no Prime Video

Em “Os Estranhos: Capítulo 2”, terror de 2025 dirigido por Renny Harlin, Maya (Madelaine Petsch) descobre que sobreviver ao primeiro ataque não significa escapar da caçada. Depois de ser deixada para morrer pelos três invasores mascarados, ela continua viva, ferida e sem uma rede confiável de proteção. A notícia, porém, chega aos assassinos. Para eles, a vítima que respirou depois do crime virou uma pendência. Para Maya, cada minuto a mais vira uma pequena vitória, ainda que cercada por portas ruins, estradas vazias e pessoas que talvez saibam menos do que aparentam.

Os Strangers voltam para terminar o serviço iniciado no capítulo anterior. Não há grande negociação psicológica ou vilão interessado em dar palestra antes de atacar. Há uma jovem tentando continuar viva, enquanto figuras mascaradas avançam com uma insistência quase burocrática, daquelas que fariam qualquer cidadão pedir revisão do contrato de hospedagem antes mesmo de largar as malas.

Uma vítima sem descanso

Maya entra neste segundo capítulo carregando as marcas físicas e emocionais do ataque anterior. Ela não começa a história do zero, e isso ajuda a dar peso ao filme. A personagem já sabe que a ameaça é real, que o perigo não obedece a uma lógica comum e que pedir ajuda pode ser mais difícil do que parece. Madelaine Petsch trabalha bem esse estado de alerta. Seu rosto passa a impressão de alguém que quer confiar, mas aprendeu da pior maneira que qualquer movimento em falso pode abrir uma nova brecha para os assassinos.

O roteiro acompanha essa tentativa de sobrevivência com foco no presente. Maya precisa sair de onde está, ganhar tempo, achar abrigo e avaliar quem pode estar ao seu lado. Cada uma dessas ações parece simples quando descrita em poucas palavras, mas o filme transforma esses gestos em pequenas provas de resistência. Uma porta fechada vale mais do que um discurso inteiro. Um corredor comprido demais já parece uma provocação. Um desconhecido disposto a ajudar pode ser salvação, armadilha ou apenas mais alguém entrando no pior dia da própria vida.

A cidade vira um labirinto

O cenário de cidade pequena favorece o terror porque oferece a falsa sensação de proximidade. Tudo parece perto, mas quase nada parece seguro. A estrada pode levar a uma saída, a casa pode virar prisão, o hospital pode deixar de ser refúgio e qualquer ponto iluminado demais parece anunciar que a escuridão está guardando alguma coisa logo adiante. Renny Harlin usa essa geografia para manter Maya em constante movimento, sem transformar a fuga em aventura confortável.

A presença de Gregory (Gabriel Basso) e Shelly (Ema Horvath) adiciona novas camadas de tensão à história. Eles surgem ligados ao ambiente que cerca Maya e ajudam a compor essa rede incerta de rostos ao redor da protagonista. O filme trabalha melhor quando deixa a dúvida respirar. Quem ajuda de verdade? Quem está apenas no caminho errado? Quem pode ser engolido pela violência dos mascarados? Essas perguntas sustentam o mistério sem exigir que a trama revele tudo de uma vez.

Os mascarados voltam mais duros

Os assassinos, conhecidos como Strangers, continuam funcionando pela recusa em oferecer uma explicação confortável. Eles atacam, perseguem e reaparecem quando a vítima tenta reunir algum controle da situação. Essa ausência de motivo detalhado é parte do incômodo. O horror nasce do fato de Maya não lidar com alguém que possa ser convencido, enganado por uma conversa longa ou vencido por apelo emocional. Diante deles, a protagonista só tem decisões de sobrevivência.

Harlin aposta num terror de perseguição, com cenas que dependem de espera, silêncio e interrupções bruscas. Quando a câmera segura um espaço vazio ou corta antes que o espectador tenha plena noção da distância entre Maya e os perseguidores, o filme ganha nervo. A técnica aparece a serviço da sensação de encurralamento. Não é um exibicionismo de estilo. É uma forma de atrasar informação e deixar o público na mesma insegurança da personagem.

Ainda assim, “Os Estranhos: Capítulo 2” carrega o risco natural de toda continuação de terror. O filme precisa repetir elementos reconhecíveis da franquia sem parecer apenas uma volta ao mesmo corredor. Em alguns momentos, essa familiaridade pesa. As máscaras, os sustos e a brutalidade pertencem ao universo da série, mas nem sempre surgem com o mesmo frescor. A força da narrativa está mais em Maya do que nos assassinos. Quando a história permanece grudada nela, o medo ganha presença. Quando se apoia demais na repetição da ameaça, a tensão perde parte da surpresa.

Madelaine Petsch segura a fuga

Madelaine Petsch é o centro emocional do filme. Sua Maya não tem tempo para grandes declarações. Ela reage com o corpo, com o olhar e com a necessidade quase animal de continuar andando. A atriz dá à personagem uma fragilidade crível, mas sem transformá-la em vítima paralisada. Maya sente dor, hesita, duvida e insiste. Essa combinação ajuda o público a acompanhar a fuga sem enxergar a protagonista apenas como peça de susto.

Gabriel Basso e Ema Horvath cumprem funções importantes nesse ambiente de desconfiança. Gregory e Shelly ajudam a criar a sensação de que a cidade tem vida além da perseguição, mesmo quando tudo parece girar em torno do ataque. Eles não roubam o centro da história, mas oferecem pontos de contato para Maya em um mundo que parece cada vez menos disposto a protegê-la. O elenco sustenta melhor o filme quando a interação entre os personagens aumenta o medo de uma escolha errada.

“Os Estranhos: Capítulo 2” funciona melhor para quem busca um terror de sobrevivência, mais interessado em pressão contínua do que em grandes explicações. A continuação não reinventa os mascarados, mas reforça a ideia de que sobreviver pode ser apenas o início de um problema maior. Maya sai do primeiro ataque com vida, mas não com paz. E, neste universo, estar viva já basta para fazer os assassinos baterem de novo à porta.