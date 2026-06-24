Uma aula de história contada por Ridley Scott: no Prime Video

Em “Falcão Negro em Perigo”, Ridley Scott recria a missão militar de 3 de outubro de 1993 em Mogadíscio, na Somália, quando soldados norte-americanos entram na capital para capturar aliados do senhor da guerra Mohamed Farrah Aidid e acabam presos a uma operação muito maior do que o plano inicial permitia imaginar. Lançado em 2001 e inspirado no livro de Mark Bowden, o filme acompanha Rangers, pilotos e homens das Forças Especiais dos Estados Unidos em meio a ruas hostis, comunicação falha e uma escalada de violência que transforma uma ação prevista para durar pouco em uma luta tensa por sobrevivência.

A operação começa com uma ideia de objetividade militar. O capitão Mike Steele, vivido por Jason Isaacs, comanda Rangers enviados de helicóptero ao centro de Mogadíscio para capturar dois homens ligados a Aidid. Entre eles está o sargento Matt Eversmann, interpretado por Josh Hartnett, encarregado de liderar o grupo conhecido como Chalk Four. O plano depende de velocidade, disciplina e saída organizada. A cidade, porém, não aceita esse roteiro com tanta gentileza.

Ridley Scott acompanha esse deslocamento sem tratar a guerra como uma vitrine de bravura. A câmera fica perto dos soldados, dos veículos, das ordens gritadas e da poeira que encobre boa parte do campo de visão. Eversmann tenta manter seus homens juntos porque qualquer separação aumenta o risco. O problema é que Mogadíscio fecha o cerco aos poucos, com ruas estreitas, milicianos armados, civis em pânico e uma multidão que transforma cada esquina em ameaça.

A cidade vira inimiga

O filme mostra quando a missão perde a aparência de controle. A queda de um helicóptero Black Hawk muda tudo. A partir desse ponto, os soldados que chegaram para capturar alvos específicos precisam alcançar o local da queda, proteger feridos e impedir que a operação se desfaça no meio da cidade. O objetivo deixa de ser apenas cumprir uma ordem. Agora, cada grupo tenta chegar a outro grupo, e cada minuto pesa.

Danny McKnight, interpretado por Tom Sizemore, tenta levar o comboio pelas ruas de Mogadíscio, mas o caminho parece sempre pior do que o anterior. Os veículos são alvo de tiros, as rotas ficam confusas e os soldados perdem tempo tentando identificar por onde avançar. Scott filma essa desorientação com uma energia quase sufocante. O espectador acompanha o esforço sem receber uma visão confortável do mapa, o que aproxima a experiência do caos vivido pelos personagens.

Homens comuns sob pressão

Um dos acertos de “Falcão Negro em Perigo” está em apresentar os soldados menos como figuras invencíveis e mais como homens pressionados por ordens, medo e lealdade. John Grimes, vivido por Ewan McGregor, começa a história em uma posição menos heroica, quase deslocado daquele ambiente de combate. Quando a situação piora, ele precisa agir dentro de uma realidade para a qual ninguém está de fato preparado, por mais treinamento que carregue.

Josh Hartnett também dá a Eversmann uma composição interessante. O personagem não é tratado como um herói de fala pronta. Ele é um jovem líder tentando cumprir uma missão enquanto percebe que comando, ali, significa manter pessoas vivas em condições cada vez mais difíceis. Sua autoridade nasce menos da pose e mais da insistência em continuar funcionando quando as ruas, os tiros e a falta de informação empurram todos para o limite.

O resgate domina a operação

Quando outro Black Hawk cai, a operação assume um peso ainda maior. O piloto Michael Durant, interpretado por Ron Eldard, passa a representar uma das linhas mais tensas da história. O filme acompanha a urgência de alcançar os helicópteros abatidos porque ali estão soldados feridos, equipamentos expostos e homens que dependem da chegada de reforço. A guerra, nesse ponto, já não cabe mais na ordem original.

Hoot Gibson, vivido por Eric Bana, surge com uma calma seca, quase irritante de tão funcional. Ele é o tipo de personagem que parece saber mais do que fala, e talvez por isso seja tão marcante. William Fichtner, como Jeff Sanderson, também ajuda a dar peso ao grupo das Forças Especiais, que opera com menos explicação e mais presença. Em torno deles, Scott constrói uma rede de pequenas decisões em que avançar alguns metros já pode custar munição, fôlego e homens.

Ação com peso humano

“Falcão Negro em Perigo” tem tiroteios, perseguições, helicópteros, explosões e combate intenso, mas o filme não depende apenas do barulho. A ação importa porque muda a condição dos personagens a cada minuto. Um soldado cai e outro precisa cobrir. Um veículo erra o caminho e um grupo fica mais exposto. Uma ordem demora a chegar e a chance de resgate diminui. O filme funciona melhor quando transforma a guerra em uma sequência de escolhas pequenas, todas caras.

Scott não elimina a humanidade dos personagens. Eles reclamam, se assustam, tentam parecer confiantes e continuam andando porque parar pode significar deixar alguém para trás. Essa dimensão mais simples, quase cotidiana, impede que o filme vire apenas uma exibição de força militar. A guerra ali é barulhenta, mas também é feita de espera, sede, susto, cansaço e da estranha obrigação de obedecer mesmo quando ninguém sabe bem o que vem depois.

O diretor também trabalha bem a sensação de tempo comprimido. A operação prevista para ser breve se estende, e o espectador sente esse prolongamento no corpo. A montagem corta entre base, ruas, helicópteros e soldados em solo, sempre reforçando que a informação chega quebrada. O comando tenta organizar a resposta, mas quem está nas ruas lida com poeira, sangue e ruído. Esse intervalo entre quem ordena e quem executa dá ao filme uma tensão muito concreta.

Baseado em um episódio real, “Falcão Negro em Perigo” pode ser visto como um grande filme de guerra, mas sua qualidade é mais a soma de decisões apertadas. Ridley Scott não poupa o espectador da confusão, embora mantenha o enredo compreensível. O resultado é uma obra dura, nervosa e eficiente, em que cada personagem parece carregar uma tarefa simples demais para uma situação absurda demais. Em Mogadíscio, sair vivo deixa de ser desfecho grandioso e passa a ser o trabalho mais difícil do dia.