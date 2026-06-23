10 livros argentinos para ler depois de Borges e Cortázar

Nem toda literatura fundamental chega primeiro pelo monumento. Às vezes, ela se aproxima pelas bordas, pelos livros que não ocupam imediatamente o centro das listas escolares, mas sem os quais uma tradição perde nervo, sombra e contradição. A literatura argentina costuma ser lembrada por alguns nomes incontornáveis, e com razão. Borges, Cortázar, Sarmiento e Hernández definiram parte do imaginário do país e da língua. Mas há outra Argentina literária, menos previsível, igualmente decisiva, feita de vozes laterais, romances de estrutura instável, contos de crueldade doméstica, ficções políticas, delírios metafísicos e formas narrativas que parecem sempre desconfiar de si mesmas.

Os dez livros reunidos aqui não funcionam como alternativa menor ao cânone. Funcionam como sua zona de atrito. Em Silvina Ocampo, a casa e a infância deixam de ser lugares protegidos. Em Di Benedetto, a espera vira corrosão. Em Aurora Venturini, a linguagem nasce torta porque o mundo também não se apresenta inteiro. Bioy Casares transforma a invenção técnica em fantasma amoroso. Piglia lê a história como arquivo contaminado. Saer faz da planície uma experiência mental. Macedonio desmonta o romance antes que ele comece. Tomás Eloy Martínez percebe que a política também se escreve com cadáveres e mitos. Fogwill enterra a guerra sob a terra para expor sua miséria concreta. Mariana Enriquez devolve ao horror sua dimensão histórica.

Lidos em conjunto, esses livros mostram uma literatura menos interessada em representar a Argentina do que em fraturá-la. Não há neles uma imagem pacificada de país, tradição ou identidade. Há espera, corpo, delírio, derrota, arquivo, invenção e assombro. Uma biblioteca subterrânea, mas fundamental.

A Fúria, Silvina Ocampo

Silvina Ocampo reúne contos em que a vida doméstica, a infância, o desejo e a crueldade aparecem atravessados por uma lógica oblíqua. O estranho raramente se anuncia de modo ostensivo. Ele nasce de um gesto mínimo, de uma frase mal colocada, de uma perversidade aceita como coisa banal. Crianças, mulheres, animais, objetos e casas não funcionam como sinais de estabilidade, mas como focos de ameaça. A autora desmonta qualquer ilusão de inocência e trabalha com uma prosa seca, elegante e perturbadora, em que a violência quase nunca precisa ser explicada. Sua importância na literatura argentina está em deslocar o fantástico para uma região menos cerebral que a de Borges e mais contaminada por desejo, classe, gênero, ciúme e desamparo.

Zama, Antonio Di Benedetto

Diego de Zama, funcionário da administração colonial espanhola, vive preso numa cidade remota do Império e aguarda uma transferência que nunca se realiza. O romance transforma essa espera em forma literária. Paisagem, tempo, burocracia e desejo vão lentamente corroendo a autoridade do protagonista, até que sua identidade pareça depender de uma promessa sempre adiada. Di Benedetto escreve uma ficção de aparência histórica, mas o centro do livro não está na reconstituição do passado. Está na experiência da imobilidade, da frustração e da perda de sentido. O personagem espera reconhecimento, promoção, amor, destino. Recebe adiamento. A linguagem, contida e áspera, acompanha essa decomposição sem sentimentalismo, fazendo da paralisia um acontecimento narrativo e da solidão colonial uma forma de delírio.

As Primas, Aurora Venturini

Aurora Venturini constrói uma narradora que observa família, corpo, sexualidade e violência a partir de uma posição radicalmente deslocada. Yuna, jovem marcada por diferenças cognitivas e afetivas, conduz o romance com uma voz que rompe a norma gramatical e desmonta a ideia de narração bem-comportada. A força da obra está menos na exposição de uma família disfuncional do que na maneira como a linguagem incorpora a fratura. A autora não suaviza a marginalidade nem transforma suas personagens em vítimas exemplares. Há brutalidade, humor, desconforto e uma espécie de inocência feroz. O resultado é um romance raro, irregular no melhor sentido, que tensiona os limites entre deformação social, violência íntima, desejo de reconhecimento e invenção verbal.

A Invenção de Morel, Adolfo Bioy Casares

Um fugitivo chega a uma ilha aparentemente deserta e passa a observar um grupo de pessoas que surge ali de modo inexplicável. Aos poucos, aquilo que parecia aventura se converte numa investigação sobre imagem, presença, amor e repetição. Bioy Casares cria uma ficção especulativa precisa, sem excesso, em que a máquina imaginada por Morel antecipa problemas decisivos do século 20. A reprodução técnica da vida, a substituição da experiência pela imagem, o desejo de imortalidade e o preço dessa permanência atravessam toda a narrativa. Também há uma história de amor impossível, mas sem derramamento sentimental. A elegância do romance está na construção limpa do enigma e na frieza com que transforma paixão, lembrança e corpo em fantasma mecânico.

Respiração Artificial, Ricardo Piglia

Ricardo Piglia organiza a narrativa por meio de cartas, conversas, arquivos, hipóteses e leituras. O romance funciona como uma investigação intelectual sobre a história argentina, sem obedecer ao modelo tradicional da ficção histórica. O que interessa é a maneira como literatura, política e memória se contaminam. Exílios, conspirações, genealogias familiares e debates sobre escritores aparecem como peças de uma máquina crítica. O passado não surge como algo encerrado, mas como matéria em disputa, cheia de lacunas, versões contraditórias e zonas de sombra. Piglia aproxima ficção e ensaio sem eliminar a tensão narrativa. A obra percebe que a história de um país também se escreve nos seus documentos falhos, nos seus silêncios e nas formas indiretas de dizer aquilo que a violência tentou apagar.

As Nuvens, Juan José Saer

Juan José Saer acompanha a viagem de um médico encarregado de conduzir pacientes sob seus cuidados através da planície argentina, rumo a uma instituição psiquiátrica em formação. A premissa poderia sugerir uma narrativa de deslocamento ou aventura, mas o romance trabalha em outra chave. O percurso se torna uma experiência de percepção. Luz, calor, distância, delírio e linguagem modificam a relação entre os personagens e o mundo. A ação se passa no século 19, mas não se limita à moldura histórica. O que está em jogo é a fronteira instável entre razão e loucura, entre relato e alucinação, entre paisagem exterior e perturbação mental. Saer escreve com lentidão calculada, atento ao ritmo das frases e às variações da consciência. A planície deixa de ser cenário e se torna forma.

Museu do Romance da Eterna, Macedonio Fernández

Macedonio Fernández desmonta o romance por dentro, multiplicando prólogos, interrupções, comentários e desvios até fazer do adiamento o próprio método narrativo. A trama importa menos do que a reflexão sobre o que significa narrar, começar, representar personagens ou construir uma expectativa de leitura. A obra parece sempre prestes a acontecer, mas transforma essa suspensão em gesto estético. Sua influência sobre a literatura argentina é imensa. Sem Macedonio, parte da ficção posterior, inclusive Borges, Cortázar e Piglia, teria outro desenho. Não se trata de um texto difícil por obscuridade, mas por recusar a obediência às formas previsíveis. É um romance contra a passividade do romance, uma ficção que pensa enquanto se desfaz e que faz do leitor um participante instável do jogo.

Santa Evita, Tomás Eloy Martínez

Tomás Eloy Martínez parte do destino errante do corpo embalsamado de Eva Perón depois de sua morte. Documento, boato, invenção e delírio político se misturam para acompanhar a transformação dessa figura em mito nacional. O romance não separa com nitidez história e ficção, porque sua personagem central já havia sido apropriada por discursos opostos. Devoção popular, propaganda peronista, obsessão militar e desejo de controle atravessam a narrativa. O corpo circula como relíquia, ameaça e fantasma. A força da obra está em perceber que a política argentina não se organiza apenas por instituições, mas também por imagens, cadáveres, rituais e narrativas. Trata-se de uma investigação sobre memória pública, culto popular e manipulação simbólica.

Os Pichicegos, Rodolfo Fogwill

Durante a Guerra das Malvinas, soldados argentinos desertam e passam a viver escondidos sob a terra, formando uma comunidade clandestina baseada em sobrevivência, troca, medo e oportunismo. Rodolfo Fogwill recusa o heroísmo militar e a retórica patriótica. A guerra aparece menos como epopeia nacional do que como máquina de abandono. Os personagens não querem glória. Querem comida, abrigo, calor, cigarro e alguma possibilidade de continuar vivos. Essa redução material desmonta o discurso oficial com acidez rara. A batalha subterrânea é também moral e linguística. Enquanto a nação fala em sacrifício, os corpos enterrados negociam a própria permanência. Poucos romances argentinos leram a derrota com tanta secura, cinismo e inteligência formal.

Nossa Parte de Noite, Mariana Enriquez

Mariana Enriquez acompanha um pai e um filho atravessando a Argentina sob a ameaça de uma ordem secreta ligada ao poder, ao dinheiro, à herança familiar e ao culto de uma entidade obscura. O horror não funciona como fuga da realidade, mas como instrumento de leitura histórica. Ditadura, desaparecimento de corpos, desigualdade social e brutalidade das elites aparecem incorporados a uma mitologia sombria. A narrativa combina saga familiar, terror sobrenatural, formação, política e gótico latino-americano. Sua extensão permite construir um mundo denso, atravessado por rituais, casas assombradas, relações de sangue e pactos de classe. O medo não vem apenas do além. Nasce também de estruturas muito concretas de poder, transmissão e violência.