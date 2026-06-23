Clássico da literatura gótica que é em um dos filmes mais belos do último ano, na Netflix

Na adaptação de Guillermo del Toro lançada em 2025, “Frankenstein” acompanha Victor Frankenstein, vivido por Oscar Isaac, em uma Europa de salões aristocráticos, laboratórios sombrios e descobertas perigosas. Movido pela ambição de vencer a morte, o cientista cria uma criatura interpretada por Jacob Elordi, mas se mostra incapaz de lidar com a vida que colocou no mundo. A história, inspirada no clássico de Mary Shelley, mistura drama, fantasia e ficção científica para discutir o peso de uma criação sem afeto, sem família e sem lugar.

Victor Frankenstein (Oscar Isaac) é um homem brilhante, mas de convivência nada fácil. Ele fala de ciência com a segurança de quem acredita ter sido escolhido para ultrapassar todos os outros mortais, o que já torna qualquer jantar em família uma pequena emergência social. Na visão dele, a morte não é um mistério sagrado, mas um problema a ser vencido com estudo, instrumentos e uma dose enorme de vaidade.

É desse impulso que nasce o coração de “Frankenstein”. Victor quer fazer aquilo que ninguém conseguiu fazer antes. Seu objetivo é devolver vida a um corpo morto, provar sua genialidade e impor seu nome entre os grandes homens de seu tempo. O problema é que a ciência, nas mãos dele, vem acompanhada de uma perigosa falta de cuidado. Ele deseja o feito, mas não parece preparado para assumir a pessoa que surgirá depois dele.

A direção de Guillermo del Toro parte dessa contradição. Victor domina teorias, equipamentos e discursos, mas fracassa no gesto mais simples. Estar presente. Quando seu experimento dá certo, o cientista não recebe uma invenção. Ele recebe um ser vivo, assustado, sem passado e sem proteção. A Criatura (Jacob Elordi) nasce marcada pelo olhar dos outros antes mesmo de conseguir dizer quem é.

A criatura sem lugar

A Criatura de Jacob Elordi é o centro emocional do filme. Seu corpo chama atenção, mas o que realmente move a história é sua solidão. Ele não escolheu nascer, não pediu aquele rosto, não decidiu ocupar aquele mundo. Ainda assim, é tratado como erro, ameaça ou vergonha. Victor, que tanto lutou para criá-lo, passa a vê-lo como um lembrete incômodo de sua própria irresponsabilidade.

Essa relação entre criador e criação dá ao filme sua força principal. Victor quer reconhecimento. A Criatura quer acolhimento. Entre esses dois desejos existe um abismo que nenhuma máquina consegue atravessar. O cientista olha para o resultado de sua experiência com medo e repulsa, enquanto o ser recém-criado tenta compreender por que foi chamado à vida apenas para ser rejeitado.

Del Toro costuma se interessar por figuras vistas como monstruosas por uma comunidade incapaz de conviver com a diferença. Em “Frankenstein”, esse olhar reaparece com vigor. A criatura não é tratada apenas como ameaça física. Ela observa, aprende, sofre e reage ao desprezo que recebe. A dor dela não vem somente da aparência, mas da falta de qualquer vínculo capaz de lhe dar segurança.

Dinheiro, poder e conveniência

Harlander (Christoph Waltz) entra na história como uma figura associada a poder, recursos e influência. Sua presença ajuda a deslocar o experimento de Victor para um ambiente ainda mais perigoso. O cientista precisa de meios para avançar, e Harlander representa esse tipo de apoio que nunca chega sem cobrança. Há sempre uma conta escondida atrás da generosidade dos homens muito elegantes.

Esse detalhe torna a trama mais interessante porque Victor não age sozinho em uma torre isolada. Ele circula por espaços onde prestígio, fortuna e ciência se misturam. O laboratório não é apenas o lugar da descoberta. É também o ambiente onde ambição e conveniência se encostam perigosamente. Victor acredita controlar tudo, mas sua pesquisa passa a envolver pessoas, interesses e expectativas que diminuem sua liberdade.

Elizabeth (Mia Goth) também ocupa um papel importante nesse mundo de alianças familiares e afetivas. Ela representa uma vida que existe fora do laboratório, feita de relações, escolhas e consequências que Victor tenta manter à distância. Sua presença lembra que a genialidade do cientista não suspende as obrigações humanas. A ciência pode até acender a faísca, mas não substitui ternura, escuta nem responsabilidade.

O horror nasce do abandono

“Frankenstein” trabalha o horror sem depender apenas do susto. O medo surge da pergunta que atravessa toda a história. O que acontece quando alguém cria uma vida e depois se recusa a cuidar dela? A resposta aparece na relação tensa entre Victor e a Criatura, mas também no ambiente ao redor deles. Salões, corredores, quartos e laboratórios parecem sempre guardar algo que ninguém quer encarar.

A ficção científica está no experimento, nos instrumentos e na tentativa de vencer a morte por meio do conhecimento. A fantasia aparece na atmosfera carregada, quase de conto sombrio. O drama, porém, é o que sustenta o filme. A Criatura não sofre porque nasceu diferente. Ela sofre porque foi abandonada por quem deveria ser o primeiro a protegê-la. Isso torna Victor um personagem fascinante e desagradável na mesma medida.

Oscar Isaac compõe Victor com arrogância, inteligência e uma fragilidade mal escondida. Ele interpreta um homem que deseja ser admirado, mas se irrita quando a vida real exige algo além de aplauso. Jacob Elordi, por sua vez, dá à Criatura uma presença física marcante e uma tristeza que atravessa a maquiagem. O personagem poderia virar apenas figura assustadora, mas ganha peso porque parece sempre pedir algo simples demais para aquele mundo oferecer.

Um clássico com rosto novo

A adaptação de Guillermo del Toro não tenta transformar “Frankenstein” em peça de museu. O filme preserva a força do romance de Mary Shelley, mas fala a um tempo obcecado por criação, imagem e controle. Victor poderia pertencer a muitos séculos. Sempre há alguém disposto a chamar ambição de progresso, desde que outra pessoa pague a parte mais dolorosa da conta.

O filme é uma versão elegante, densa e acessível do clássico. Nem tudo precisa ser grandioso para dar certo, e o filme floresce quando aproxima o público da ferida principal da história. Uma criatura vem ao mundo, busca reconhecimento e recebe medo. Um criador realiza seu sonho e descobre que seu maior feito exige cuidado, não apenas orgulho. Entre os dois, “Frankenstein” encontra seu melhor terreno, onde o monstro talvez seja menos assustador do que a covardia de quem se recusa a olhar para ele.