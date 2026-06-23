Colin Firth e Stanley Tucci usam 20 anos de amizade real para destruir o espectador neste drama do Prime Video

Amar alguém por vinte anos é aprender uma língua particular. Um gesto basta, uma piada repetida ainda encontra graça, uma irritação no banco do passageiro já vem acompanhada de perdão antes mesmo de ser formulada. “Supernova”, escrito e dirigido por Harry Macqueen, parte exatamente dessa intimidade que não precisa mais se explicar. Sam, vivido por Colin Firth, e Tusker, interpretado por Stanley Tucci, atravessam a Inglaterra em um trailer antigo, visitando amigos, familiares e lugares que fizeram parte da vida dos dois. A viagem teria alguma coisa de férias tardias, não fosse a presença constante de uma notícia que mudou a ordem de tudo: Tusker foi diagnosticado com demência precoce, e o tempo, antes tão abundante para um casal acostumado à permanência, agora virou uma espécie de bem doméstico, contado em refeições, mapas, paradas na estrada e noites dormidas lado a lado.

Macqueen entende que uma doença como essa não precisa ser filmada aos gritos para assustar. O medo está no detalhe, no esquecimento pequeno, na palavra que escapa, na dificuldade de cumprir uma ação simples, no olhar de Sam quando percebe que Tusker tentou disfarçar mais uma falha. O filme se organiza como um road movie de andamento calmo, mas a estrada aqui não promete descoberta ou aventura. Ao contrário: cada quilômetro percorrido parece aproximar os personagens de uma conversa que ambos tentam adiar. Sam quer continuar cuidando, protegendo, insistindo. Tusker quer preservar o que ainda reconhece de si mesmo antes que a doença o transforme em alguém que ele já não possa nomear.

Há uma inteligência discreta na escolha de Colin Firth e Stanley Tucci. Firth, tantas vezes associado a personagens que sustentam a compostura como última forma de defesa, faz de Sam um homem à beira do descontrole, mas educado demais, amoroso demais, treinado demais para permitir que isso apareça por inteiro. Ele cozinha, dirige, observa, tenta manter a rotina como se a rotina fosse capaz de conter a tragédia. Tucci, por sua vez, dá a Tusker um humor afiado, uma elegância cansada e uma tristeza que raramente pede piedade. Seu personagem sabe o que está perdendo, e talvez seja essa consciência o que mais fere. Ele ainda escreve, ainda provoca, ainda ama, mas percebe que sua autoridade sobre a própria vida diminui a cada nova ausência.

“Supernova” cresce quando deixa de tratar a demência apenas como tema e passa a encará-la como uma disputa íntima entre duas ideias de amor. Para Sam, amar é ficar. Ficar mesmo quando o outro muda, mesmo quando o corpo permanece e a pessoa começa a ir embora por dentro. Para Tusker, amar também pode ser impedir que o homem com quem dividiu a vida seja reduzido a enfermeiro de uma longa despedida. O conflito não é simples, e o filme acerta ao não transformar nenhum dos dois em porta-voz de uma verdade superior. Sam tem razão em não querer perder o marido antes da hora. Tusker tem razão em temer a humilhação de uma vida que, aos poucos, deixará de lhe pertencer.

A paisagem inglesa, os interiores estreitos do trailer e as casas de amigos visitadas ao longo do caminho funcionam como extensões desse luto antecipado. Tudo parece bonito, mas nada é turístico. O campo, os lagos e as estradas não estão ali para embelezar a dor; servem como intervalo entre uma conversa difícil e outra. Há momentos em que Macqueen confia demais na delicadeza, como se o filme tivesse medo de ser mais áspero com seus personagens. Algumas cenas parecem aparadas para evitar uma explosão emocional mais incômoda. Ainda assim, essa contenção combina com Sam e Tusker, dois homens que não estão aprendendo a amar, mas a negociar os termos de uma perda que chegou cedo demais.

O jantar com familiares e amigos está entre os momentos mais dolorosos justamente por sua aparência comum. Pessoas queridas reunidas, comida à mesa, lembranças, pequenos discursos, abraços. Por baixo disso, há um casal vivendo algo que os outros só conseguem acompanhar de longe. Pippa Haywood, em participação sensível, ajuda a tornar esse entorno familiar menos decorativo, criando a sensação de uma rede afetiva real, insuficiente, mas presente. Ninguém ali pode salvar Tusker. Ninguém pode salvar Sam do que virá depois.

“Supernova” não força o choro, embora saiba exatamente onde ele mora. Seu impacto vem da recusa em transformar a doença em espetáculo ou o amor em frase bonita. É um drama adulto, triste, às vezes polido demais, mas honesto em sua pergunta principal: o que fazer quando permanecer junto também significa assistir, dia após dia, ao desaparecimento de quem se ama? No fim, ficam o trailer, a cama estreita, os mapas, o piano, a estrada. E dois homens tentando decidir se despedir também pode ser uma forma de cuidado.