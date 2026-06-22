Faroeste com Javier Bardem e Josh Brolin é uma das maiores obras-primas do cinema no século 21, na Netflix

Lançado em 2007 e assinado por Joel Coen e Ethan Coen, “Onde os Fracos Não Têm Vez” acompanha uma caçada brutal na zona rural do Texas, onde um homem comum pega uma maleta com dois milhões de dólares, um assassino passa a persegui-lo e um xerife tenta compreender uma violência que parece ter perdido qualquer limite conhecido.

Llewelyn Moss (Josh Brolin) é soldador, caçador e marido de Carla Jean (Kelly Macdonald). Ele não parece alguém em busca de aventura, fama ou confusão. Ainda assim, durante uma caçada no deserto texano, encontra caminhonetes abandonadas, corpos no chão, drogas e sinais de uma negociação criminosa que saiu muito errado. Em meio ao silêncio seco daquele lugar, Moss localiza uma maleta cheia de dinheiro. A escolha que move o filme nasce aí. Ele decide levar a quantia para casa, sem chamar a polícia, sem avisar as autoridades e sem calcular que dinheiro de traficante raramente vem desacompanhado.

A partir dessa decisão, “Onde os Fracos Não Têm Vez” deixa de ser apenas a história de um achado perigoso e passa a acompanhar uma fuga cada vez mais apertada. Moss tenta proteger a si mesmo e a Carla Jean, mas cada passo seu deixa vestígios. O dinheiro abre uma promessa de mudança de vida, mas também marca seu endereço, seus deslocamentos e seus quartos de motel. A maleta que poderia comprar tranquilidade passa a cobrar um preço alto, e a conta chega com sangue, medo e uma pontualidade nada gentil.

Um assassino sem pressa

Anton Chigurh (Javier Bardem) entra nessa caçada como uma presença quase administrativa da morte. Ele não age com fúria descontrolada, nem precisa de discursos inflamados para assustar. Seu perigo está na calma. Chigurh persegue Moss com método, recolhe informações, ameaça quem aparece no caminho e elimina obstáculos com uma frieza que transforma conversas comuns em cenas de pavor. Javier Bardem constrói um vilão inesquecível sem recorrer ao exagero. O corte de cabelo, por si só, já parece uma denúncia contra a humanidade, mas é o olhar imóvel que deixa tudo pior.

O suspense do filme nasce da diferença entre quem foge e quem persegue. Moss é inteligente, resistente e aprende a usar o ambiente a seu favor, mas age sempre sob pressão. Chigurh, por outro lado, avança com a paciência de quem acredita que tudo acabará chegando às suas mãos. Essa oposição dá ao filme um ritmo seco e cruel. Não há caça glamourosa, nem jogo elegante. Há um homem tentando ganhar tempo e outro disposto a atravessar qualquer porta para tomar de volta aquilo que procura.

O xerife diante do caos

No outro lado dessa história está Ed Tom Bell (Tommy Lee Jones), xerife experiente que acompanha os rastros deixados pela violência. Bell conhece aquela região, conhece seus hábitos e parece carregar na fala uma sabedoria antiga, meio cansada, meio desconfiada. O problema é que os crimes que surgem diante dele já não cabem no repertório de respostas que aprendeu a usar. Ele visita cenas marcadas por mortes, conversa com colegas e tenta alcançar Moss antes de Chigurh, mas quase sempre chega depois do estrago.

Tommy Lee Jones interpreta Bell com uma melancolia discreta. O xerife não é covarde, nem indiferente. Ele apenas percebe que sua autoridade tem menos alcance do que gostaria. O distintivo ainda abre portas, mas não impede que a brutalidade circule com liberdade. Essa sensação dá ao filme uma tristeza profunda, embora os Coen nunca transformem Bell em homem derrotado por grandes frases. Ele observa, investiga e insiste, mas cada nova pista também confirma o quanto o mundo ao redor ficou menos familiar.

Moss tenta sobreviver

Josh Brolin faz de Llewelyn Moss um protagonista duro, esperto e bastante humano. Ele não é inocente no sentido puro da palavra, porque sabe que pegou algo que não lhe pertence. Também não é apresentado como monstro. Moss vê uma chance absurda em meio ao desastre e se agarra a ela. A graça amarga está aí. Quem nunca pensou que resolveria a vida com uma mala cheia de dinheiro talvez só nunca tenha encontrado uma no deserto.

O filme acompanha Moss em hotéis, estradas e telefonemas, sempre tentando manter alguma vantagem. Ele esconde a maleta, muda de lugar, protege Carla Jean e tenta escapar de homens que têm armas, informações e poucos escrúpulos. A tensão cresce porque o espectador sabe que cada abrigo é provisório. Um quarto de motel pode parecer seguro por alguns minutos, até que uma fechadura, uma grade de ventilação ou um ruído no corredor lembrem que segurança, nesse universo, é quase uma superstição.

Carla Jean, vivida por Kelly Macdonald, também ganha importância nesse movimento. Ela não escolheu o dinheiro, mas passa a conviver com as ameaças que ele trouxe. Sua presença impede que Moss seja visto apenas como aventureiro solitário. Existe uma casa, um casamento e uma vida comum em risco. Quando ela entra na rota dos acontecimentos, o filme deixa evidente que uma decisão tomada no deserto atravessa paredes, malas, parentes e qualquer tentativa de manter a normalidade em pé.

Um faroeste sem conforto

“Onde os Fracos Não Têm Vez” mistura crime, drama e suspense com uma elegância áspera. A paisagem ampla do Texas não dá sensação de liberdade. Pelo contrário, estradas vazias, postos de gasolina e quartos simples parecem expor ainda mais quem tenta desaparecer. Os Coen trabalham o silêncio com precisão, deixando muitas cenas sem música e muitas ameaças sem explicação demais. Essa economia combina com a história. Quanto menos se fala, mais cada gesto pesa.

A adaptação do romance de Cormac McCarthy preserva uma visão dura sobre acaso, ganância e envelhecimento. O filme não trata a violência como espetáculo fácil. Ela é seca, muitas vezes sem aviso, e deixa marcas nas pessoas que ainda tentam dar nome ao que aconteceu. Chigurh representa uma ameaça quase absurda, mas permanece assustador porque age dentro de situações concretas. Ele pergunta, procura, invade, decide e segue adiante. Não há pose de vilão sedutor. Há apenas uma presença que entra numa sala e muda a temperatura do ar.

“Onde os Fracos Não Têm Vez” faz o espectador acompanhar uma perseguição sem oferecer alívio confortável. Moss quer sobreviver ao erro que cometeu. Bell quer alcançar uma violência que já saiu de seu controle. Chigurh quer a maleta e age como se o mundo devesse abrir passagem. Entre eles, o filme ergue uma história de crime que parece simples na superfície, mas guarda uma inquietação difícil de afastar. Depois que Moss pega o dinheiro, ninguém volta ao mesmo lugar.