Nicolas Cage em seu papel mais estranho, sombrio e arrebatador, no Prime Video

Em “Pig: A Vingança”, drama de mistério lançado em 2021 e dirigido por Michael Sarnoski, Nicolas Cage vive Rob Feld, um caçador de trufas que mora isolado nas florestas do Oregon e precisa voltar a Portland quando sua porca farejadora é roubada. A viagem, que poderia render um thriller de vingança tradicional, segue por outro caminho. Rob quer recuperar o animal, mas cada porta aberta na cidade revela pedaços de uma vida que ele tentou deixar para trás.

Rob Feld (Nicolas Cage) vive numa cabana simples, longe de restaurantes, ruas movimentadas e conversas desnecessárias. Seu contato com o mundo exterior se resume quase sempre a Amir (Alex Wolff), um jovem empresário de Portland que compra suas trufas e as repassa para cozinhas sofisticadas. A porca farejadora é sua parceira de trabalho e, mais do que isso, sua companhia diária. Quando invasores entram na cabana e levam o animal, Rob perde a ferramenta que garante sua renda e também o vínculo mais íntimo que ainda mantinha com a vida.

“Pig: A Vingança” parece até uma piada meio cruel. Um homem coberto de terra, vivendo no meio do mato, sai em busca de sua porca roubada. Só que o filme nunca trata essa busca como excentricidade barata. Rob não está atrás de uma ideia de honra, nem de uma revanche barulhenta. Ele quer seu animal de volta porque aquela presença organiza seus dias, sua solidão e sua dignidade. Sem ela, a cabana deixa de ser abrigo e passa a ser apenas um lugar vazio.

Amir abre caminho para Portland

Amir (Alex Wolff) entra na história como intermediário entre dois mundos. De um lado está Rob, com sua barba desgrenhada, suas roupas gastas e seu silêncio quase mineral. Do outro está Portland, com restaurantes caros, chefs vaidosos e compradores que dependem de ingredientes raros para sustentar prestígio. Amir tenta manter tudo sob controle porque precisa circular nesses ambientes sem parecer envolvido em confusão. Rob, por sua vez, não está interessado em aparência, etiqueta ou pedido de licença.

A relação entre os dois dá boa parte da tensão do filme. Amir dirige, apresenta contatos, tenta conter os danos e se incomoda com a presença de Rob em lugares onde um homem ferido e sujo costuma ser tratado como erro de entrega. Há algo quase cômico no desconforto dos salões refinados diante daquele visitante que não finge elegância. Mas a graça, quando surge, vem da situação, não de piada pronta. Rob entra, pergunta, observa e deixa as pessoas sem a proteção habitual das boas maneiras.

Restaurantes guardam velhas contas

À medida que a busca avança, “Pig: A Vingança” deixa de ser apenas a procura por um animal desaparecido e passa a mapear uma rede de favores, ressentimentos e pequenas covardias. Rob conhece aquele circuito melhor do que parecia. Antes do isolamento, ele teve um lugar importante naquele universo gastronômico, e essa informação muda a maneira como chefs e empresários reagem à sua presença. Ele não precisa levantar a voz para causar incômodo. Basta aparecer.

Um dos encontros mais reveladores envolve Derek Finway (David Knell), chef que administra um restaurante bem distante dos sonhos que um dia disse ter. Rob procura pistas, mas também expõe uma fratura íntima naquele homem que preferiu adaptar ambições a um cardápio mais rentável. A cena ajuda a explicar a força do protagonista. Ele não ameaça com punhos, mas com memória. Em um meio tão preocupado com prestígio, lembrar o passado de alguém pode ser quase uma faca sobre a mesa.

Darius pesa sobre a busca

Darius (Adam Arkin) é uma figura de poder ligada à família de Amir e ao lado mais duro da história. Sua presença muda o clima da investigação porque coloca Rob diante de uma influência que não depende apenas de dinheiro, mas também de medo e controle. Adam Arkin interpreta Darius com uma frieza calculada, sem grandes gestos, o que combina com o tom do filme. Ele parece habituado a decidir o destino dos outros em ambientes fechados, longe da bagunça que sobra para quem está embaixo.

O trio formado por Rob, Amir e Darius sustenta o filme porque cada um carrega uma forma diferente de perda. Rob perdeu a mulher, a porca e o desejo de pertencer à cidade. Amir tenta comprar um lugar entre pessoas que o toleram enquanto ele é útil. Darius se agarra ao poder porque certas dores, quando arquivadas com dinheiro, voltam em cobrança mais cara. O roteiro deixa esses conflitos aparecerem por gestos, deslocamentos e silêncios, sem transformar tudo em confissão solene.

Nicolas Cage segura a fúria

Nicolas Cage entrega uma atuação discreta, quase áspera. Quem espera o ator em registro grandioso pode se surpreender com a economia de movimentos. Rob fala pouco, caminha com peso e parece carregar no rosto uma fadiga antiga. O desempenho ganha força porque Cage permite que a dor do personagem exista sem pedir piedade. Ele não transforma Rob em santo, justiceiro ou vítima decorativa. Faz dele um homem quebrado que ainda sabe exatamente o que procura.

A direção de Michael Sarnoski acompanha essa escolha. A câmera permanece perto dos personagens, deixa algumas informações fora de campo e dá tempo para que cada encontro tenha peso próprio. O filme usa a investigação para revelar vínculos, não para empilhar sustos. A violência existe, mas não comanda a obra. O que move a história é a insistência de Rob em atravessar lugares que já o expulsaram, agora sem interesse em recuperar status, aplauso ou mesa reservada.

“Pig: A Vingança” é um filme mais estranho e mais bonito do que sua premissa sugere. Há mistério, há ameaça e há um homem disposto a ir longe por uma porca roubada, o que já seria suficiente para despertar curiosidade. Mas o longa transforma essa busca em um retrato seco de luto, culpa e afeto. Rob não pede compreensão. Ele apenas segue, de cabana em cabana emocional, até que alguém diga onde está o que lhe foi tirado.