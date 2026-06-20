Emma Thompson vive momentos de terror em novo suspense no Prime Video

Em “O Frio da Morte”, suspense de ação lançado em 2025 e dirigido por Brian Kirk, Emma Thompson vive Barb, uma viúva que cruza o norte de Minnesota durante uma nevasca para cumprir o último pedido do marido morto. O plano parece simples, quase íntimo. Ela pretende espalhar as cinzas dele no Lago Hilda, um lugar ligado à memória do casal, mas a estrada gelada muda o rumo da viagem e empurra a personagem para uma cabana isolada, onde uma jovem está sendo mantida em cativeiro.

A partir dessa premissa, o filme abandona o conforto de uma despedida sentimental e coloca Barb diante de um problema concreto. Ela está longe de qualquer cidade, sem sinal de celular, cercada por neve e obrigada a lidar com um casal perigoso. A jovem presa, Leah (Laurel Marsden), depende de ajuda antes que seus captores consigam tirá-la dali ou apagar os vestígios do crime. Barb, que não saiu de casa para bancar a heroína, passa a enfrentar uma escolha dura. Seguir viagem e tentar sobreviver, ou arriscar tudo para salvar alguém que acabou de conhecer.

Uma viúva fora da rota

O primeiro acerto de “O Frio da Morte” está na maneira como apresenta Barb. Emma Thompson não interpreta uma mulher preparada para perseguições, brigas ou decisões extremas. Ela surge cansada, ferida pelo luto e guiada por uma missão doméstica, quase silenciosa. Levar as cinzas do marido até o lago é sua forma de encerrar uma etapa da vida, ainda que esse encerramento não venha com a delicadeza que ela esperava.

A viagem pelo norte de Minnesota tem função dramática desde os primeiros minutos. A neve não é apenas cenário bonito para enquadramento frio. Ela fecha estradas, apaga referências, atrasa qualquer deslocamento e transforma erro pequeno em ameaça real. Quando Barb se perde e chega à cabana, o filme muda de registro sem abandonar sua lógica inicial. A mesma mulher que buscava um ponto no mapa passa a precisar calcular passos, portas, olhares e minutos.

A cabana vira armadilha

Na cabana, Barb cruza o caminho de Camo Jacket (Marc Menchaca) e Purple Lady (Judy Greer), figuras que dão ao suspense uma ameaça seca, quase cotidiana. Eles não parecem vilões de espetáculo, e isso torna tudo mais incômodo. Há algo de banal na brutalidade do casal, uma violência sem grandes discursos, sustentada por arma, isolamento e vantagem territorial. Barb percebe que entrou em um espaço onde cada pergunta pode piorar sua situação.

A presença de Leah muda o peso da história. A jovem em cativeiro deixa de ser um detalhe escondido e vira o centro do risco. Barb não pode fingir que apenas se enganou de caminho, pedir desculpas e voltar para o carro. Há uma pessoa presa, assustada e sem recursos. O filme trabalha bem essa passagem porque não transforma a protagonista em justiceira instantânea. Ela sente medo, hesita, observa e só então age dentro do pouco que tem.

Emma Thompson sustenta essa transformação com gestos pequenos. Barb não vence porque é mais forte. Ela resiste porque presta atenção, usa o que sabe e não despreza a própria experiência. A personagem carrega memórias, noções de pesca, resistência ao frio e uma teimosia de quem já perdeu algo grande demais para se intimidar com grosseria alheia. É uma heroína improvável, o que ajuda o filme a escapar do piloto automático de certos thrillers de sobrevivência.

O gelo dita o ritmo

Brian Kirk usa o ambiente para apertar o enredo. O frio atrapalha fuga, comunicação e socorro. A estrada deixa de ser passagem e vira obstáculo. A distância até o Lago Hilda, que no início tinha valor afetivo, passa a representar tempo perdido, risco físico e falta de saída. Essa mudança dá ao filme uma tensão constante, pois Barb precisa resolver o perigo da cabana enquanto o clima reduz suas opções.

A direção também acerta quando mantém parte da informação perto do olhar da protagonista. O público descobre a gravidade da situação junto com Barb, sem grandes explicações. Um barulho fora de quadro, uma porta fechada, uma trilha na neve ou a ausência de sinal no celular bastam para mudar a temperatura da cena. O filme não precisa anunciar o perigo a cada minuto. Ele deixa a ameaça crescer pela soma de pequenos impedimentos.

Mesmo nos momentos mais duros, há uma leveza discreta na presença de Barb. Não é piada aberta, nem alívio cômico calculado. É mais uma ironia seca, nascida do contraste entre uma senhora em luto e um tipo de situação que costuma ser entregue a personagens atléticos, jovens e cheios de frases de efeito. Emma Thompson sabe usar esse deslocamento sem quebrar a tensão. Quando Barb encara o absurdo ao redor, o filme ganha humanidade.

Emma Thompson segura o filme

“O Frio da Morte” confia em Emma Thompson. A atriz dá a Barb uma mistura de fragilidade e firmeza que sustenta a trama. Ela não precisa parecer invencível. Pelo contrário, o filme fica mais interessante porque seu corpo sente o peso da neve, do medo e da idade. Cada esforço tem custo. Cada tentativa de ajudar Leah coloca a viúva mais perto dos sequestradores e mais longe da segurança.

Judy Greer também merece atenção. Purple Lady poderia cair no exagero, mas a atriz cria uma captora amarga, prática e perigosa, sem depender de caretas ou discursos. Marc Menchaca, por sua vez, faz de Camo Jacket uma ameaça física mais evidente, alguém que ocupa o espaço com brutalidade e impaciência. Ao lado deles, Laurel Marsden dá a Leah a urgência necessária para que a história nunca vire apenas um duelo entre adultos armados.

O roteiro nem sempre foge de caminhos conhecidos. Há momentos em que o espectador percebe a arquitetura do suspense, com seus atrasos, esconderijos e pequenas viradas. Ainda assim, o filme encontra força na simplicidade da situação. Uma mulher precisa chegar ao lago, mas descobre uma jovem presa. Um casal tenta manter o crime oculto. A neve impede socorro. A partir daí, cada gesto de Barb tem valor prático, porque qualquer erro pode custar a vida de Leah.

Uma despedida interrompida

“O Frio da Morte” usa uma história de luto para criar uma disputa física por sobrevivência, sem transformar a dor da protagonista em discurso pesado. Barb começa o filme tentando cumprir um pedido amoroso e termina empurrada para uma missão muito mais urgente. A despedida do marido fica suspensa, presa ao banco do carro, enquanto a cabana exige decisões que ela não pediu para tomar.

Essa mudança dá ao suspense um charme particular. O filme sabe que sua protagonista não combina com a ideia tradicional de heroína de ação, e tira proveito disso com inteligência. Barb tropeça, sente frio, duvida, mas continua. Sua coragem não vem embalada para aplauso fácil. Ela nasce do incômodo de ver Leah abandonada à própria sorte.

“O Frio da Morte” permanece colado a essa urgência. O filme não precisa fingir grandeza para prender a atenção. Basta acompanhar uma viúva tentando atravessar uma nevasca, honrar um morto e impedir que uma jovem desapareça nas mãos de duas pessoas que sabem usar o isolamento a seu favor. No meio do gelo, Barb descobre que seguir adiante pode ser a única forma de não deixar mais uma vida para trás.