O fenômeno de bilheteria de Steven Spielberg que está na Netflix

Lançado em 1997 e dirigido por Steven Spielberg, “O Mundo Perdido: Jurassic Park” leva a franquia para Isla Sorna, uma segunda ilha da InGen onde os dinossauros cresceram longe do público depois do fracasso do parque original. A história acompanha Ian Malcolm (Jeff Goldblum), agora mais cansado do que fascinado por criaturas pré-históricas, chamado por John Hammond (Richard Attenborough) para integrar uma missão de observação. O motivo parece simples apenas na superfície. A empresa de bioengenharia perdeu o controle sobre sua criação e, em vez de aprender com o desastre, deseja capturar animais vivos para levá-los a San Diego e abrir uma nova atração.

O filme parte dessa disputa entre pesquisa e exploração comercial. De um lado, Hammond tenta reparar parte do estrago ao enviar uma pequena equipe para registrar os dinossauros em seu habitat. Do outro, Peter Ludlow (Arliss Howard), novo representante da InGen, enxerga os animais como patrimônio recuperável, fonte de lucro e solução para os prejuízos da companhia. Entre essas duas frentes está Malcolm, que não quer voltar ao pesadelo, mas descobre que Sarah Harding (Julianne Moore), sua companheira e paleontóloga, já está na ilha.

Malcolm volta por Sarah

Ian Malcolm (Jeff Goldblum) é o melhor tipo de sobrevivente para uma continuação de aventura. Ele não chega com brilho nos olhos, mochila arrumada e vontade de posar ao lado de um estegossauro. Chega irritado, preocupado e com uma coleção respeitável de traumas, o que, convenhamos, parece uma reação bastante saudável para alguém que quase foi morto por dinossauros no filme anterior. Sua volta a Isla Sorna nasce do medo de perder Sarah Harding (Julianne Moore), que foi ao local para estudar e fotografar os animais em liberdade.

Sarah tem outro tipo de relação com a ilha. Ela observa os dinossauros com atenção científica, tenta registrar comportamentos e acredita que a distância correta entre humanos e animais ainda pode render conhecimento. O problema é que essa distância muda o tempo todo. Em Isla Sorna, não há cerca confiável, roteiro de visitação, equipe de segurança ou funcionário uniformizado pedindo calma. Há mato fechado, estruturas abandonadas e criaturas que ocupam o espaço sem qualquer respeito por cronograma humano.

A presença de Eddie Carr (Richard Schiff) e Nick Van Owen (Vince Vaughn) completa o pequeno grupo ligado a Hammond. Eddie cuida dos equipamentos, veículos e recursos técnicos da missão. Nick trabalha com imagem e também carrega uma postura crítica em relação à InGen. A equipe chega menor, menos armada e mais vulnerável, o que torna cada deslocamento um risco. Spielberg aproveita essa diferença de escala para deixar evidente que boas intenções pesam pouco quando o outro lado desembarca com armas, caminhões, helicópteros e jaulas.

A InGen quer levar os animais

A segunda frente da história é liderada por Roland Tembo (Pete Postlethwaite), caçador contratado para comandar a captura dos dinossauros. Roland é uma figura curiosa porque não se comporta como executivo deslumbrado nem como capanga histérico. Ele fala pouco, observa muito e parece menos interessado no discurso empresarial da InGen do que na chance de caçar um tiranossauro. Essa frieza torna o personagem mais forte, pois sua competência ajuda uma missão moralmente torta a avançar com eficiência.

Peter Ludlow (Arliss Howard), por sua vez, representa a parte mais teimosa da empresa. Ele herda os erros de Hammond, mas não herda sua culpa. Para Ludlow, os dinossauros ainda podem virar atração, bilheteria e prestígio corporativo. A ideia de transportar animais selvagens para San Diego revela o absurdo central de “O Mundo Perdido: Jurassic Park”. Depois de uma tragédia causada pela arrogância humana, a solução encontrada por gente de terno é repetir o plano em outro endereço, com mais publicidade e talvez uma prancheta nova para parecer sério.

Esse contraste dá ritmo ao filme. A equipe de Hammond tenta registrar a vida na ilha. A equipe da InGen tenta retirar essa vida de lá. Quando os dois grupos se cruzam, a aventura ganha tensão porque ninguém possui controle real da situação. As decisões humanas criam problemas sucessivos. Uma intervenção para salvar animais presos pode comprometer a segurança do acampamento. Uma captura bem-sucedida pode atrair criaturas maiores. Um barulho fora de hora pode transformar planejamento em corrida.

Spielberg troca encanto por perigo

Se “Jurassic Park” tinha o fascínio da primeira visão, “O Mundo Perdido: Jurassic Park” trabalha com uma energia mais nervosa. O espanto ainda existe, mas vem acompanhado de desgaste, lama, cabos rompidos, veículos em perigo e personagens tentando ganhar alguns minutos de vantagem. Spielberg filma a ilha como um lugar bonito demais para ser confiável. A paisagem seduz, mas nunca relaxa. O verde abundante não traz paz, traz a sensação de que algo pode se mover atrás de qualquer folha.

A ação funciona melhor quando nasce de escolhas pequenas. Um personagem se aproxima demais. Outro tenta consertar um equipamento sob pressão. Alguém decide ajudar e acaba criando uma ameaça maior para o grupo. O filme tem algumas passagens de espetáculo mais barulhentas, naturais em uma continuação que precisava superar o tamanho do original, mas seus melhores trechos surgem quando o perigo parece físico, pesado e difícil de contornar. A sensação é de que cada metro conquistado custa caro.

Jeff Goldblum continua sendo o grande ponto de equilíbrio. Malcolm fala com ironia, mas a piada raramente soa gratuita. Ela vem do cansaço de quem avisou, foi ignorado e agora precisa sobreviver de novo ao entusiasmo alheio. Julianne Moore dá a Sarah uma mistura de coragem e imprudência, sem transformar a personagem em mera aventureira. Pete Postlethwaite compõe Roland com secura elegante, quase um homem de outro filme, enquanto Arliss Howard faz de Ludlow um retrato eficiente da ganância que se apresenta com vocabulário corporativo.

Uma continuação mais áspera

“O Mundo Perdido: Jurassic Park” não tem o mesmo encanto inaugural do primeiro filme, e nem tenta repetir aquele brilho com total fidelidade. Sua força está em deslocar a história para uma pergunta mais incômoda. O que acontece quando uma empresa sobrevive ao próprio desastre e ainda se considera autorizada a transformar a natureza em produto? Spielberg responde por meio de perseguições, resgates, planos mal calculados e decisões que deixam os personagens cada vez mais expostos.

A continuação também tem defeitos. Alguns personagens entram mais como função de aventura do que como figuras plenamente desenvolvidas, e certas viradas pedem boa vontade do espectador. Ainda assim, o filme mantém um vigor raro porque sabe usar seus dinossauros como presença dramática, não apenas como atração. Eles são o motivo da viagem, o risco da missão e a prova viva de que a InGen segue confundindo descoberta científica com posse.

“O Mundo Perdido: Jurassic Park” melhora quando tira os humanos do centro da segurança que eles imaginavam possuir. Malcolm tenta salvar Sarah, proteger Kelly Malcolm (Vanessa Lee Chester), sua filha, e escapar de uma ilha onde cada plano nasce velho. A InGen tenta levar os dinossauros para o continente e vender controle onde só existe força bruta, instinto e erro humano. É uma aventura mais sombria, por vezes irregular, mas ainda fascinante, especialmente quando lembra que a jaula mais frágil da história sempre foi a confiança dos homens em si mesmos.