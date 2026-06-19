Kevin Spacey, Kim Basinger, Russell Crowe e Guy Pierce em um 130 melhores filmes de todos os tempos do IMDb, no Prime Video

“Los Angeles: Cidade Proibida” retrata uma Los Angeles de 1953 onde policiais, jornalistas e figurões de Hollywood disputam espaço em uma cidade que vende brilho e esconde sujeira. Dirigido por Curtis Hanson, o filme reúne Guy Pearce, Russell Crowe e Kevin Spacey em uma investigação policial que nasce após um massacre em uma lanchonete e cresce entre corrupção, vaidade e lealdades bastante frágeis.

Ed Exley, vivido por Guy Pearce, é o policial jovem, estudioso e ambicioso que acredita poder subir na carreira sem se render aos velhos hábitos da corporação. Filho de um ex-chefe admirado, ele carrega um sobrenome importante e uma vontade enorme de provar que merece estar ali. Só que a delegacia não funciona por mérito, pelo menos não apenas por mérito. Exley precisa escolher entre agradar seus superiores ou sustentar as próprias convicções, e cada escolha aumenta sua solidão entre colegas que preferem resolver tudo na base da ameaça ou do favor bem distribuído.

Bud White, interpretado por Russell Crowe, ocupa o extremo oposto. Ele não gosta de reuniões, não tem paciência para conversa fiada e costuma resolver pendências com uma pressa que deixa móveis quebrados e chefes irritados. Bud é conhecido por perseguir homens violentos, sobretudo aqueles que atacam mulheres, mas sua fúria também cobra um preço. Ele trabalha com o corpo inteiro, enquanto Exley trabalha com papéis, depoimentos e contradições. Os dois parecem incapazes de dividir a mesma sala sem criar uma guerra silenciosa, e isso coloca a investigação em terreno perigoso.

Jack Vincennes, papel de Kevin Spacey, vive entre os dois mundos. Ele é policial, mas gosta de câmeras, colunas sociais e festas onde o uniforme abre portas. Jack colabora com Sid Hudgens, jornalista interpretado por Danny DeVito, responsável por uma revista de fofocas chamada Hush-Hush. Em troca de informações sobre prisões e escândalos, Jack ganha fama e algum dinheiro extra. É o tipo de acordo que parece inofensivo até alguém morrer e a manchete deixar de ser entretenimento.

O massacre no Nite Owl

A trama ganha força depois de um ataque brutal no Nite Owl, uma lanchonete frequentada por gente comum e por criminosos que tentam parecer comuns. Entre as vítimas está Dick Stensland, ex-parceiro de Bud White. A morte dele coloca Bud em alerta, enquanto Exley recebe a chance de mostrar serviço perante os chefes. Jack, por sua vez, percebe que o caso pode atravessar as ruas mais pobres e alcançar figuras que costumam circular em carros impecáveis, restaurantes caros e gabinetes bem protegidos.

Curtis Hanson organiza esse encontro entre três policiais sem transformar nenhum deles em herói de vitrine. Exley tem coragem, mas também ambição. Bud tem instinto, mas perde o controle quando a situação mexe com suas feridas. Jack possui charme e experiência, porém se acostumou a olhar para o crime pela lente mais conveniente. Cada um guarda algo que os outros desprezam, e o caso obriga os três a usar essas diferenças para seguir adiante.

A cidade apresentada em “Los Angeles: Cidade Proibida” vive sob o brilho de cartazes de cinema, mansões elegantes e celebridades protegidas por assessores. Porém, basta uma porta se fechar ou um telefone tocar na hora errada para aparecer outro lado. Policiais recebem propina, jornalistas recebem pistas interessadas e empresários lucram com segredos. Los Angeles se vende como terra de sonhos, mas seus corredores têm muito mais fumaça de cigarro do que glamour.

Lynn Bracken entra em cena

No meio dessa rede surge Lynn Bracken, interpretada por Kim Basinger. Ela é uma mulher ligada a um esquema de acompanhantes moldadas para lembrar estrelas de cinema famosas. Lynn conhece regras que Bud White despreza, mas também sabe que sobreviver naquela cidade exige atenção a cada detalhe. A aproximação entre os dois muda o rumo da investigação porque Bud passa a enxergar pessoas que antes colocaria apenas na categoria de suspeitas ou vítimas.

Kim Basinger dá a Lynn uma elegância cansada, de alguém que aprendeu a se proteger sem fazer espetáculo. Ela não aparece para decorar o ambiente ou servir de prêmio para o policial bruto. Sua presença expõe a distância entre o que a cidade anuncia e o que ela cobra de quem vive à margem do poder. Bud, acostumado a entrar em qualquer lugar pela força, percebe que algumas portas só se abrem quando alguém confia em você.

Enquanto Bud segue rastros pelas ruas, Exley procura falhas em depoimentos e relatórios. Ele sabe que uma investigação pode morrer dentro de uma gaveta, bastando que a pessoa certa assine o papel errado. Seu maior problema é o capitão Dudley Smith, vivido por James Cromwell, um superior respeitado que fala baixo, sorri pouco e parece sempre saber mais do que revela. Smith representa aquela autoridade que não precisa levantar a voz para deixar os outros desconfortáveis.

A polícia e o espetáculo

Jack Vincennes começa o filme preocupado com sua imagem. Ele gosta de aparecer em programas de televisão e aprecia a sensação de ser reconhecido em restaurantes. Kevin Spacey dá ao personagem um ar leve, quase brincalhão, que torna sua mudança ainda mais interessante. Quando Jack percebe que algumas informações vendidas para a imprensa têm consequências maiores do que uma foto de capa, sua rotina perde o brilho. O policial que gostava de ser visto passa a temer o que os outros podem enxergar.

A relação entre Jack e Sid Hudgens oferece alguns dos momentos mais ácidos do filme. Danny DeVito cria um jornalista que trata a vida alheia como mercadoria de balcão, sempre pronto para transformar uma prisão em festa e uma tragédia em nota picante. Há uma ironia amarga nessa parceria, porque ambos sabem que usam o crime para ganhar espaço. A diferença é que Jack ainda carrega um distintivo, e isso torna seu envolvimento bem mais delicado.

“Los Angeles: Cidade Proibida” não tem pressa de despejar informações no colo do público. Curtis Hanson deixa os personagens tropeçarem em versões contraditórias, pistas tortas e alianças que parecem úteis até deixarem de ser. A investigação cresce aos poucos, sempre ligada aos desejos dos três protagonistas. Exley quer reconhecimento, Bud quer justiça e Jack quer recuperar a parte de si mesmo que deixou esquecida em alguma mesa de bar.

Uma investigação sem atalhos

O grande mérito do filme está em fazer cada descoberta trazer outro problema. Quando um policial consegue acesso a uma pista, alguém importante perde o sono. Quando uma testemunha fala, outra pessoa tenta silenciá-la. Quando um suspeito parece resolvido, surge uma ligação que muda o rumo da apuração. O roteiro não trata o público como distraído, mas também não transforma a história em um quebra-cabeça impossível de acompanhar.

A direção de Curtis Hanson acompanha essa cidade com atenção aos detalhes que moldam o poder. Uma sala de interrogatório, uma coluna de jornal, um copo servido em uma festa e uma pasta esquecida sobre uma mesa podem mudar o destino de alguém. Nada parece gratuito, embora o filme jamais fique exibindo inteligência. Ele prefere deixar a suspeita crescer entre uma conversa educada e uma ameaça mal escondida.

Guy Pearce, Russell Crowe e Kevin Spacey formam um trio muito eficiente porque cada ator dá um ritmo diferente ao personagem. Pearce trabalha com rigidez e cálculo. Crowe ocupa os espaços com raiva e peso. Spacey usa o sorriso como armadura até perceber que ela não protege tanto assim. Kim Basinger e James Cromwell completam o elenco com presenças decisivas, cada um guardando informações que podem virar arma.

“Los Angeles: Cidade Proibida” permanece envolvente porque sua investigação não serve apenas para descobrir quem matou quem. Ela revela o preço de manter uma cidade bonita para as câmeras enquanto seus bastidores ficam entregues a homens que confundem poder com licença para tudo. Quando os três policiais passam a olhar para o mesmo caso, o que estava escondido começa a ameaçar gente grande, e ninguém sai daquele caminho com as mãos limpas.