5 livros brasileiros que passaram de mão em mão até virarem lenda

Nem todo livro importante chega ao leitor pela escola, pelo vestibular, pelos suplementos culturais ou por uma reedição bem colocada na livraria. Alguns aparecem por outro caminho: um exemplar usado comprado sem plano, uma indicação repetida por alguém de confiança, uma aula em que o professor se desvia do programa, uma conversa depois da leitura de outro autor, uma edição antiga que fica anos na estante até alguém abrir e estranhar que pouca gente fale dela.

Os cinco títulos desta lista vieram de autores diferentes e exigem leituras diferentes. Um acompanha personagens andando pela cidade sem achar pouso; outro leva foragidos pelo sertão do Centro-Oeste; outro volta à infância e à boemia com vergonha, graça e amargura; outro mexe na autobiografia sem tratá-la com solenidade; outro nasce da internação psiquiátrica e fala de dentro de um espaço onde a paciente quase sempre foi observada antes de ser ouvida.

Eles circularam menos do que podiam e não sumiram. Voltam em conversas, cursos, sebos, reedições e indicações de leitores que se sentem quase responsáveis por entregá-los a mais alguém. Não são raridades para enfeitar repertório. São livros para abrir e ler, com a estranheza que ainda carregam.

Lugar Público, de José Agrippino de Paula

Publicado em 1965, acompanha personagens que atravessam uma cidade de conversas interrompidas, encontros breves e deslocamentos sem direção segura. A narrativa evita grandes acontecimentos e fica perto de quem anda, fala, espera e não encontra um ponto fixo onde se reconhecer. Antes da imagem de Agrippino ligada à contracultura, já havia aqui um romance seco, difícil de acomodar, atento ao vazio e ao ruído da vida urbana.

Madona dos Páramos, de Ricardo Guilherme Dicke

Um grupo de foragidos cruza o sertão do Centro-Oeste em busca da Figueira-Mãe, e a caminhada vai juntando medo, desejo, culpa, violência e a espera por uma salvação que nunca aparece de maneira clara. O caminho muda os homens, pesa sobre a viagem e transforma a busca em cansaço, ameaça e perda. Dicke escreveu um romance amplo, duro, cheio de vozes e pressentimentos, lido por muito tempo mais pela insistência de admiradores do que pela circulação comum.

O Pavão Desiludido, de Carlinhos Oliveira

Carlinhos Oliveira levou para o romance uma memória feita de infância, boemia, rua, vaidade e vergonha, sem perder o ouvido de cronista que conhecia bem o brilho social e o constrangimento que vinha junto dele. O narrador acompanha uma formação em que a promessa de grandeza aparece misturada ao dinheiro curto, à origem, ao desejo de reconhecimento e à obrigação de sustentar uma imagem diante dos outros. O livro ficou porque junta graça, amargura e exposição pessoal sem transformar a vida em pose.

Como Eu Se Fiz Por Si Mesmo, de Jamil Snege

Jamil Snege usa a própria vida sem transformá-la em exemplo, misturando lembrança, publicidade, província, ambição literária e humor numa narrativa que conta e desconfia do que está contando. O eu que aparece no livro se corrige, se ridiculariza, se monta e se desmonta diante do leitor, sem pedir cerimônia para vitórias pequenas, tropeços e farsas particulares. A vaidade e o ridículo entram juntos, muitas vezes na mesma frase.

Hospício é Deus, de Maura Lopes Cançado

Maura Lopes Cançado escreve a partir da internação psiquiátrica sem deixar que o hospício fale por ela. Observa médicos, internas, regras, humilhações e rotinas com uma atenção que não busca piedade nem curiosidade clínica. O livro mistura diário, memória e escrita, mas o que permanece é o registro da solidão, da violência institucional e da consciência de estar sendo reduzida por um sistema que a autora observa de perto. O abandono descrito ali não ficou preso ao século passado.