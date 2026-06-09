Suspense no Prime Video que vai te fazer se sentir sufocado em uma piscina de gelo

Em “Na Trilha do Perigo”, suspense de 2023 dirigido por Egidio Coccimiglio, Alex (Sara Waisglass), Jesse (Joel Oulette), Vincent (Stephen Kalyn) e Em (Sadie Laflamme-Snow) saem para uma caminhada em uma área afastada e acabam envolvidos com criminosos armados após descobrirem os destroços de um avião carregado de drogas. O que parecia uma pausa nos problemas pessoais vira uma corrida por sobrevivência, com a floresta fechando caminhos e a imprudência cobrando caro.

Alex é o centro emocional da história. Ela vive em Clearview, uma cidade pequena onde todo mundo parece saber demais e fazer pouco. Em casa, convive com Nick, seu pai, um homem ligado a uma gangue de motociclistas e marcado por comportamento violento. A mãe, Amber, também sofre dentro desse ambiente sufocante. Por isso, Alex sonha em estudar fora e deixar aquele lugar para trás. Jesse, seu namorado, prefere a segurança da cidade. Ele gosta da rotina, da comunidade e da sensação de pertencimento. Entre os dois, há afeto, mas também uma diferença incômoda sobre o futuro.

Vincent e Em completam o grupo com outra tensão. Ele tem espírito aventureiro, gosta de risco e enxerga oportunidades onde os outros veem problema. Ela deseja mais estabilidade, mais atenção e talvez um amor menos distraído. A relação entre Alex e Jesse também pesa sobre Em, que observa o carinho dos dois e sente falta de algo parecido em sua própria vida. O filme apresenta esses conflitos sem transformar a primeira parte em drama doméstico pesado. Há apenas o necessário para que a trilha pareça uma saída possível, ainda que péssima.

O avião no meio da mata

A caminhada nasce quase por insistência de Vincent. Alex, inicialmente, não parece animada com a ideia. Depois de presenciar mais uma briga entre Nick e Amber, decide acompanhar os amigos para se afastar da casa e respirar longe daquela pressão. A escolha é compreensível. Também é o primeiro erro sério da história, daqueles que só parecem pequenos antes de tudo piorar.

No caminho, os quatro encontram os destroços de um avião acidentado perto de Migizi Falls. Jesse e Alex percebem que mexer no local pode trazer problemas. Vincent, porém, entra no espaço proibido, vasculha o que sobrou da queda e descobre uma carga de drogas. A partir daí, a aventura perde qualquer ar de passeio. O grupo já não lida apenas com medo ou culpa. Agora carrega informação demais sobre algo que pertence a gente perigosa.

Essa gente já está a caminho. Skip lidera uma quadrilha interessada em recuperar o pacote perdido no acidente. Seus homens não procuram explicações, procuram a carga. Quando os jovens passam a ocupar o mesmo território que os criminosos, a floresta deixa de ser paisagem e vira armadilha. O sinal some, as rotas confundem, o tempo encurta. A mata, que deveria proteger os amigos do mundo exterior, passa a esconder exatamente quem quer matá-los.

A ameaça ganha rosto

O primeiro grande choque vem com Cutter, um dos integrantes do grupo de Skip. Ele surge com uma violência fria, desconfiado de que os jovens viram mais do que admitem. Vincent tenta reagir usando uma arma sinalizadora, mas a tentativa piora tudo. Cutter responde com arma de fogo, e os amigos acreditam que Vincent morreu. Jesse consegue intervir, atinge o criminoso com uma pedra e abre uma chance de fuga.

A fuga, porém, não devolve controle a ninguém. Alex dirige tomada pelo pânico e sofre um acidente. Jesse machuca a perna, o que limita o deslocamento do grupo e obriga os personagens a se separarem. Em fica com ele, enquanto Alex atravessa a mata em busca de ajuda. A decisão parece corajosa, mas também a expõe sozinha a novos perigos. Logo ela cruza com Murph, outro criminoso, que a rende e exige que ela o leve até o avião.

Sara Waisglass sustenta bem essa virada. Alex não vira uma heroína de manual. Ela sente medo, improvisa, erra e continua andando porque parar significa entregar os amigos. Em certo momento, salta de um penhasco para escapar de Murph, uma decisão extrema que mostra até onde chegou o cerco. Ela não vence pela força. Vence alguns segundos por vez, usando coragem, instinto e uma dose de sorte que ninguém deveria testar na vida real.

Quando a salvação também ameaça

O roteiro ganha outra camada quando Alex reencontra Vincent vivo. A descoberta devolve esperança ao grupo, mas por pouco tempo. Ao encontrarem uma policial, os jovens acreditam ter alcançado ajuda. A revelação de que a suposta autoridade é Skip desmonta essa esperança de maneira cruel. A figura que deveria proteger passa a representar o perigo mais organizado. Vincent é morto, e Alex fica ainda mais vulnerável nas mãos da quadrilha.

Esse ponto é importante porque “Na Trilha do Perigo” deixa de ser apenas um filme sobre jovens perseguidos na floresta. A história também passa a falar sobre poder. Skip usa arma, uniforme e informação para controlar a situação. Alex, sem nada disso, precisa observar cada falha dos criminosos para sobreviver. O suspense funciona melhor quando coloca a personagem diante de escolhas ruins, sem oferecer uma saída limpa ou heroica demais.

Murph se torna uma peça inesperada nessa disputa. Ao perceber que Skip e os demais não têm lealdade verdadeira por ele, acaba ajudando Alex. A aliança nasce mais da autopreservação do que de bondade súbita, o que torna a mudança mais crível. Juntos, eles tentam virar a pressão contra a quadrilha, usando a carga de drogas como moeda de sobrevivência. Não há glamour nessa estratégia. Há gente ferida, cansada, suja de medo e tentando sair viva de uma mata que já cobrou demais.

Uma sobrevivente sem descanso

O confronto também obriga Alex a encarar Nick de outra maneira. O pai representa uma violência antiga, doméstica, anterior ao avião e à quadrilha. Depois de tudo que viveu na floresta, ela já não parece a mesma jovem acuada do início. Ainda carrega medo, mas agora tem provas, informação e uma percepção mais firme do perigo ao redor. Diante de Nick e dos motociclistas, ela não pede permissão para partir. Ela cria uma condição para continuar andando.

“Na Trilha do Perigo” tem exageros, alguns atalhos e vilões que às vezes parecem saídos de um manual de ameaça rural. Ainda assim, mantém o interesse porque amarra cada problema a uma decisão anterior. Vincent mexe no avião. O grupo vira alvo. Alex foge de casa por algumas horas. A floresta cobra a conta.

Alex aparece em uma entrevista para a faculdade, tentando transformar o horror vivido em relato. A cena não precisa explicar tudo. Basta lembrar que a personagem saiu de Clearview com mais cicatrizes, mais recursos e menos ilusões. “Na Trilha do Perigo” termina deixando a sensação de que algumas fugas começam tarde demais, mas ainda podem abrir uma passagem quando alguém decide atravessar.