Uma das histórias mais bonitas e inspiradoras que você vai ver na Netflix hoje

“Uma Skatista Radical” transforma uma história simples em um retrato afetuoso sobre sonhos, tradição e pertencimento. Lançado em 2021 e dirigido por Manjari Makijany, o drama acompanha Prerna (Rachel Gupta), uma adolescente que vive em uma pequena comunidade rural do estado de Rajasthan, na Índia. Acostumada a seguir as regras impostas pela família e pela cultura local, ela vê sua rotina mudar quando uma visitante estrangeira apresenta às crianças da região um universo completamente novo. O que começa como curiosidade logo se transforma em uma oportunidade rara de imaginar um futuro diferente.

Prerna leva uma vida marcada por responsabilidades familiares e expectativas bastante definidas. Em sua comunidade, meninas costumam crescer sabendo exatamente qual papel devem desempenhar. A chegada de Jessica (Amy Maghera), uma publicitária britânica que visita a Índia para conhecer melhor as origens de seu falecido pai, interrompe essa previsibilidade.

Durante sua estadia, Jessica passa a conviver com as crianças locais e percebe rapidamente a falta de espaços dedicados ao lazer. Quando skates aparecem no vilarejo, os jovens se aproximam da novidade com entusiasmo. Entre eles está Prerna, que demonstra talento e interesse desde os primeiros contatos com o esporte.

A descoberta parece pequena à primeira vista. Afinal, são apenas algumas crianças aprendendo a se equilibrar sobre rodas. Mas o filme mostra que, naquele contexto, a simples possibilidade de escolher uma atividade por prazer já representa uma mudança significativa.

Uma pista e muitos obstáculos

Ao perceber o interesse crescente dos jovens, Jessica decide investir tempo e recursos para construir uma pista de skate na região. A iniciativa enfrenta dificuldades de toda natureza. Há problemas financeiros, desafios logísticos e também a resistência de parte da comunidade, que observa a novidade com desconfiança.

A pista, entretanto, acaba se tornando muito mais do que um espaço esportivo. Ela funciona como ponto de encontro para crianças de diferentes origens sociais e castas, algo que o roteiro apresenta de maneira delicada e sem transformar seus personagens em porta-vozes de discursos prontos.

Manjari Makijany prefere acompanhar situações cotidianas. O interesse está menos em grandes acontecimentos e mais em observar como pequenas mudanças afetam a vida das pessoas. A construção da pista representa uma oportunidade concreta para jovens que raramente recebem incentivos para experimentar algo novo.

O sonho de Prerna

Enquanto a pista ganha forma, Prerna passa a dedicar cada vez mais tempo aos treinos. O skate oferece algo que ela nunca teve. Pela primeira vez, existe uma atividade que pertence somente a ela, distante das obrigações domésticas e dos caminhos que outros escolheram em seu lugar.

O problema surge quando esse interesse começa a colidir com as expectativas da família. A jovem percebe que sonhar pode ser mais complicado do que parecia. Quanto mais ela se aproxima do esporte, mais cresce a pressão para que siga o destino considerado adequado para uma garota de sua idade.

Rachel Gupta interpreta Prerna com naturalidade admirável. Sua atuação transmite insegurança, entusiasmo e determinação sem exageros. O espectador acompanha cada dúvida da personagem porque elas fazem parte de conflitos reais e facilmente reconhecíveis, mesmo por quem vive muito longe da Índia rural apresentada no filme.

Personagens que enxergam o mundo de formas diferentes

Um dos méritos do roteiro está na construção dos personagens adultos. Jessica poderia facilmente ser retratada como uma salvadora estrangeira, mas o filme evita esse caminho. Ela ajuda, incentiva e abre portas, porém as decisões fundamentais continuam pertencendo às crianças e às famílias locais.

Waheeda Rehman, veterana do cinema indiano, aparece em papel importante dentro desse universo familiar. Sua presença ajuda a representar uma geração que cresceu sob valores diferentes daqueles defendidos pelos mais jovens. O filme trata essas divergências com respeito, sem transformar ninguém em vilão.

Também merece destaque o trabalho de Anurag Arora, que participa de uma história interessada em mostrar pessoas tentando proteger aquilo que acreditam ser correto. Essa abordagem torna os conflitos mais ricos porque ninguém está agindo por maldade. Cada personagem acredita estar fazendo a escolha certa.

Muito além de uma competição

Embora o Campeonato Nacional de Skate apareça como objetivo importante para Prerna, “Uma Skatista Radical” encontra sua força em outros lugares. A competição funciona como horizonte para a narrativa, mas o interesse principal está nas mudanças provocadas ao longo do caminho.

O filme discute liberdade, pertencimento e oportunidades sem abandonar a leveza. Há momentos emocionantes, outros inspiradores e até situações que arrancam sorrisos discretos pela espontaneidade das crianças. Tudo acontece de maneira orgânica, acompanhando o cotidiano daquele grupo de jovens que descobre novas possibilidades através de um esporte improvável.

A direção de Manjari Makijany aposta em uma narrativa acessível e acolhedora. A cineasta observa seus personagens com carinho e constrói uma história capaz de dialogar com públicos de diferentes idades. O resultado é um drama sensível que utiliza o skate como ponto de partida para falar sobre escolhas pessoais, expectativas familiares e o valor de acreditar em um sonho quando quase ninguém ao redor acredita junto.

“Uma Skatista Radical” talvez siga caminhos conhecidos em alguns momentos, mas sua sinceridade compensa qualquer previsibilidade. Ao acompanhar Prerna tentando decidir qual futuro deseja para si, o filme lembra que oportunidades aparentemente pequenas podem abrir portas que antes pareciam permanentemente fechadas.