A maior ficção científica de todos os tempos está na Netflix

“Furiosa: Uma Saga Mad Max” chegou aos cinemas em 2024 cercado por uma expectativa incomum. Depois do enorme prestígio conquistado por “Mad Max: Estrada da Fúria”, George Miller decidiu voltar ao mesmo universo para contar uma história que os fãs conheciam apenas por fragmentos. O diretor australiano retorna ao deserto pós-apocalíptico para revelar quem era Furiosa antes de se tornar a guerreira interpretada por Charlize Theron no filme de 2015. Agora vivida por Anya Taylor-Joy, a personagem ganha um retrato mais amplo, marcado por perdas, sobrevivência e uma determinação quase obstinada de voltar para casa.

A história começa muitos anos antes dos eventos de “Estrada da Fúria”. Furiosa ainda é uma criança quando vive no Lugar Verde de Muitas Mães, uma comunidade rara naquele mundo devastado pela escassez. Em meio a paisagens áridas e sociedades construídas sobre violência e dominação, o Lugar Verde representa algo próximo de um paraíso.

Essa realidade muda quando invasores ligados à horda de Dementus sequestram a garota. Interpretado por Chris Hemsworth, o líder dos motociclistas surge como uma figura imprevisível. Ele alterna momentos de brutalidade com discursos grandiosos e atitudes que beiram o absurdo. É um homem que deseja poder acima de qualquer outra coisa e que acredita merecer o controle de tudo o que vê pela frente.

Arrancada de sua família e de sua comunidade, Furiosa passa a viver entre homens armados que atravessam o deserto saqueando recursos e conquistando territórios. O desejo de voltar para casa se torna a força que sustenta cada decisão da personagem. Enquanto o mundo ao redor muda, essa meta permanece intacta.

A guerra entre os senhores do deserto

Durante suas viagens pelo deserto, Dementus e sua horda chegam à região dominada por Immortan Joe, interpretado por Lachy Hulme. Governante da Cidadela, Joe controla uma das estruturas mais poderosas daquele universo. Água, combustível, alimentos e mão de obra passam por seu domínio.

George Miller constrói então uma disputa entre dois líderes movidos pela mesma ambição. Dementus quer expandir seu território. Immortan Joe pretende preservar aquilo que já conquistou. Entre eles está Furiosa, que tenta sobreviver sem chamar atenção enquanto observa a batalha política e militar se desenrolar diante de seus olhos.

A guerra não acontece apenas nos campos de batalha. Ela envolve rotas comerciais, fortalezas e centros de produção que garantem a sobrevivência de milhares de pessoas. Quem controla esses espaços controla o destino dos demais.

Essa dimensão política diferencia “Furiosa” de boa parte dos filmes de ação contemporâneos. As perseguições continuam presentes, mas servem a disputas concretas por recursos e influência.

Aprender para continuar viva

Ao longo dos anos, Furiosa cresce dentro desse ambiente hostil. Ela aprende a esconder seus planos, observa os movimentos das pessoas ao seu redor e passa a compreender as regras que governam aquele mundo.

Anya Taylor-Joy assume a personagem adulta sem tentar copiar Charlize Theron. Sua interpretação trabalha mais pelo olhar do que pelas palavras. Furiosa fala pouco porque sabe que qualquer informação errada pode custar sua vida.

O roteiro acompanha esse amadurecimento com paciência. Em vez de apresentar uma heroína pronta, George Miller mostra alguém que aprende por necessidade. Cada perda ensina algo. Cada erro deixa marcas. Cada oportunidade precisa ser aproveitada antes que desapareça.

Essa construção torna a personagem mais humana. O público acompanha suas vitórias, mas também seus fracassos. E eles são numerosos.

A chegada de Praetorian Jack

Um dos personagens mais importantes da narrativa é Praetorian Jack, interpretado por Tom Burke. Responsável por missões estratégicas ligadas à Cidadela, ele surge em um momento decisivo da vida de Furiosa.

A relação entre os dois se desenvolve de maneira gradual. Não existe pressa para criar confiança em um mundo onde quase ninguém merece confiança. Jack representa uma possibilidade rara de parceria em meio a um cenário dominado pela suspeita.

Tom Burke entrega uma atuação competente. Seu personagem compreende as regras daquele universo e sabe exatamente quanto custa desafiar a autoridade dos homens que controlam os territórios.

A presença dele também oferece à protagonista algo que ela não tinha havia muito tempo. Uma chance real de transformar desejo em ação.

George Miller continua único

Mesmo aos 79 anos, George Miller demonstra uma energia criativa impressionante. Poucos diretores conseguem filmar perseguições com a mesma clareza narrativa. O espectador sempre sabe quem está perseguindo, quem está fugindo e por que aquela corrida importa.

Existe um cuidado permanente para que os veículos, as armas e os cenários contem parte da história. Nada parece colocado em cena apenas para impressionar. Cada máquina revela algo sobre quem a utiliza. Cada fortaleza revela algo sobre quem a governa.

Chris Hemsworth merece destaque especial. Conhecido por personagens heroicos em grandes franquias, ele abraça aqui um antagonista vaidoso, cruel e frequentemente ridículo. Dementus fala muito, promete muito e acredita sinceramente em sua própria grandeza. Essa combinação produz um vilão memorável.

O filme funciona tanto como aventura independente quanto como peça fundamental dentro da mitologia criada por George Miller há mais de quatro décadas.

“Furiosa: Uma Saga Mad Max” entrega espetáculo, mas também oferece contexto para uma das personagens mais fascinantes do cinema recente. Acompanhamos essa juventude marcada por perdas, violência e resistência, o longa mostra como uma menina arrancada de casa se transforma em alguém capaz de enfrentar os homens mais poderosos do deserto. Quando os créditos aparecem, fica evidente que George Miller não voltou a esse universo apenas para preencher lacunas. Ele voltou porque ainda havia uma grande história para contar.