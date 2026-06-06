Desafio da literatura brasileira: é quase impossível que você tenha lido mais de 5 destes 100 livros
Cem livros, cem autores brasileiros e uma suspeita: você talvez não tenha lido nem cinco.
Há muitos anos, uma lista atribuída à BBC circula na internet com uma proposta simples de comparação entre leitores. O desafio reúne 100 livros conhecidos e afirma que poucas pessoas teriam lido mais de seis títulos da seleção.
A Revista Bula retomou esse formato e publicou uma versão adaptada ao público brasileiro, com livros clássicos e obras de ampla circulação editorial no Brasil. A proposta foi organizada a partir de títulos disponíveis ou publicados no país, de modo que os leitores brasileiros pudessem contar quantos livros da lista haviam lido do começo ao fim.
A publicação se tornou um dos conteúdos de maior alcance da revista. Segundo a apresentação associada ao desafio, a lista ultrapassou 50 milhões de visualizações. O formato também deu origem a novas versões, adaptações e listas temáticas com diferentes recortes de leitura.
A versão atual segue o mesmo modelo de contagem, mas aplica o recorte à literatura brasileira contemporânea. A seleção reúne 100 livros de autores brasileiros e evita os títulos mais conhecidos de cada escritor. A proposta é listar obras de menor circulação, livros publicados no início de carreira, volumes menos republicados, edições que ficaram menos associadas ao nome do autor e títulos que não costumam aparecer como primeira referência em listas, cursos, clubes de leitura ou reportagens sobre esses escritores.
A escolha desses livros não classifica as obras como menores dentro da produção dos autores. O critério adotado é de circulação e reconhecimento público. A lista inclui livros que podem ter recebido menos reedições, menos presença em debates literários amplos ou menor associação imediata ao nome do escritor.
O funcionamento do desafio é simples. O leitor deve contar apenas os livros que leu do começo ao fim. Não entram na contagem livros comprados, começados e abandonados, folheados, conhecidos por resenhas, entrevistas, podcasts, aulas ou indicações.
A proposta considera improvável que a maioria dos leitores tenha lido mais de 5 livros da lista.
Vale só livro lido até o fim. Marque os seus e descubra se a conta passa de cinco.
Você leu 0 livro.
Você é uma pessoa livre. Ainda não foi capturado por aquela inquietação específica que faz alguém procurar, às duas da manhã, um livro esgotado de um autor que já tem outro, muito mais famoso, esperando na estante.
A Revista Bula é uma plataforma digital brasileira fundada em 1999, que atua como revista e também como editora de livros. Com foco em literatura, cultura, comportamento e temas contemporâneos, adota uma linha editorial autoral, com ênfase em textos opinativos e ensaísticos. Seu conteúdo é amplamente difundido por meio das redes sociais e alcança milhões de leitores por mês, consolidando-se como uma das referências em jornalismo cultural no ambiente digital. Além da produção de conteúdo editorial, a Bula mantém uma linha de publicações próprias, com títulos de ficção e não ficção distribuídos em formato digital e impresso.