Desafio da literatura brasileira: é quase impossível que você tenha lido mais de 5 destes 100 livros

Cem livros, cem autores brasileiros e uma suspeita: você talvez não tenha lido nem cinco.

Há muitos anos, uma lista atribuída à BBC circula na internet com uma proposta simples de comparação entre leitores. O desafio reúne 100 livros conhecidos e afirma que poucas pessoas teriam lido mais de seis títulos da seleção.

A Revista Bula retomou esse formato e publicou uma versão adaptada ao público brasileiro, com livros clássicos e obras de ampla circulação editorial no Brasil. A proposta foi organizada a partir de títulos disponíveis ou publicados no país, de modo que os leitores brasileiros pudessem contar quantos livros da lista haviam lido do começo ao fim.

A publicação se tornou um dos conteúdos de maior alcance da revista. Segundo a apresentação associada ao desafio, a lista ultrapassou 50 milhões de visualizações. O formato também deu origem a novas versões, adaptações e listas temáticas com diferentes recortes de leitura.

A versão atual segue o mesmo modelo de contagem, mas aplica o recorte à literatura brasileira contemporânea. A seleção reúne 100 livros de autores brasileiros e evita os títulos mais conhecidos de cada escritor. A proposta é listar obras de menor circulação, livros publicados no início de carreira, volumes menos republicados, edições que ficaram menos associadas ao nome do autor e títulos que não costumam aparecer como primeira referência em listas, cursos, clubes de leitura ou reportagens sobre esses escritores.

A escolha desses livros não classifica as obras como menores dentro da produção dos autores. O critério adotado é de circulação e reconhecimento público. A lista inclui livros que podem ter recebido menos reedições, menos presença em debates literários amplos ou menor associação imediata ao nome do escritor.

O funcionamento do desafio é simples. O leitor deve contar apenas os livros que leu do começo ao fim. Não entram na contagem livros comprados, começados e abandonados, folheados, conhecidos por resenhas, entrevistas, podcasts, aulas ou indicações.

A proposta considera improvável que a maioria dos leitores tenha lido mais de 5 livros da lista.