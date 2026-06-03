Traduzido para 20 idiomas e com mais de 11 milhões de cópias vendidas, história de amor da literatura está nas telas da Netflix

“Fallen: O Filme” transforma uma história de amor impossível em um suspense sobrenatural ambientado em um internato sombrio, onde uma adolescente tenta provar sua inocência enquanto descobre que seu passado guarda segredos capazes de atravessar séculos. Lançado em 2016 e dirigido por Scott Hicks, o longa adapta o primeiro livro da série escrita por Lauren Kate e aposta em uma combinação de romance juvenil, fantasia e mistério para atrair um público apaixonado por histórias de destino, paixão e forças ocultas.

Após ser responsabilizada pela morte de um colega em circunstâncias que nem ela própria consegue explicar, Lucinda “Luce” Price, interpretada por Addison Timlin, é enviada para Sword & Cross, um reformatório isolado que recebe jovens considerados problemáticos. Cercada por grades, regras rígidas e funcionários que observam cada passo dos alunos, Luce tenta se adaptar ao novo ambiente enquanto continua sendo perseguida por sombras estranhas que a acompanham desde a infância.

O que parece apenas mais uma história sobre uma adolescente deslocada rapidamente ganha contornos mais intrigantes. Assim que chega ao internato, Luce sente uma conexão inexplicável com Daniel Grigori, personagem vivido por Jeremy Irvine. O problema é que Daniel faz de tudo para mantê-la distante. Frio, reservado e quase sempre irritado com a aproximação da jovem, ele desperta ainda mais sua curiosidade.

Ao mesmo tempo, outro estudante chama sua atenção. Cam Briel, interpretado por Harrison Gilbertson, é carismático, simpático e demonstra interesse por Luce desde o primeiro encontro. Entre o rapaz que a afasta e o que parece disposto a acolhê-la, surge um triângulo amoroso que se torna o motor emocional da narrativa.

Um internato cheio de mistérios

Sword & Cross funciona como muito mais do que um simples cenário. O lugar possui uma atmosfera pesada, marcada por corredores escuros, construções antigas e uma sensação permanente de que todos escondem alguma coisa. Luce logo percebe que seus colegas são diferentes do que aparentam e que muitos deles conhecem informações que ela desconhece sobre si mesma.

Enquanto tenta reconstruir os acontecimentos que a levaram até ali, a jovem passa a investigar as estranhas visões que continuam surgindo em momentos inesperados. As sombras que a perseguem aparecem em diferentes situações e parecem ligadas a algo muito maior do que um trauma ou uma lembrança dolorosa.

Esse elemento de suspense sustenta boa parte do interesse do filme. A cada descoberta, surgem novas perguntas. Quanto mais Luce procura respostas, mais evidente se torna que seu passado está ligado ao de Daniel e Cam de uma forma impossível de explicar apenas pela lógica.

O peso de um amor antigo

A grande revelação da história está ligada à verdadeira identidade dos dois rapazes. Aos poucos, Luce descobre que Daniel e Cam pertencem a uma antiga disputa entre anjos caídos e que ambos carregam sentimentos por ela há muito tempo. A relação entre os três ultrapassa os limites de uma paixão adolescente comum e passa a envolver questões que atravessam gerações.

É nesse ponto que “Fallen: O Filme” abraça definitivamente sua natureza fantástica. A produção abandona qualquer tentativa de permanecer ligada ao cotidiano e mergulha em uma narrativa marcada por profecias, maldições e forças sobrenaturais. O romance passa a existir em uma escala muito maior do que a apresentada nos primeiros minutos.

Embora a premissa seja interessante, o roteiro nem sempre consegue equilibrar todas as informações que pretende apresentar. Algumas revelações surgem sem o desenvolvimento necessário e certos personagens secundários acabam ficando à margem da história. Ainda assim, o mistério central consegue manter a curiosidade do espectador.

Uma protagonista em busca de respostas

Grande parte do filme depende do trabalho de Addison Timlin. A atriz assume a responsabilidade de conduzir uma personagem que passa boa parte da trama tentando compreender quem realmente é. Luce não possui todas as respostas e frequentemente toma decisões baseadas apenas naquilo que sente, o que torna sua jornada emocionalmente acessível para o público jovem.

Jeremy Irvine aposta em uma interpretação mais contida para Daniel. O personagem fala pouco e passa boa parte da narrativa escondendo informações importantes. Já Harrison Gilbertson oferece a Cam uma energia mais expansiva e sedutora, criando um contraste eficiente entre os dois interesses amorosos da protagonista.

A química entre os três atores sustenta boa parte das cenas centrais. Mesmo quando o roteiro se perde em explicações sobre a mitologia criada pela obra, a dinâmica entre Luce, Daniel e Cam continua despertando interesse.

Entre fantasia e romance juvenil

“Fallen: O Filme” chegou aos cinemas em um período marcado pelo sucesso de adaptações voltadas ao público jovem. A influência de produções como “Crepúsculo” aparece em diversos momentos, especialmente na construção do romance proibido e na presença constante de personagens sobrenaturais que vivem conflitos emocionais intensos.

Ainda assim, o longa procura construir sua própria identidade ao apostar em elementos religiosos e em uma mitologia envolvendo anjos caídos. Essa escolha oferece uma camada diferente à história, mesmo que nem todas as ideias recebam o aprofundamento desejado.

Scott Hicks prioriza a atmosfera de mistério e o desenvolvimento do romance, mantendo o foco na experiência de Luce dentro daquele ambiente hostil. O filme funciona melhor quando acompanha as dúvidas da protagonista do que quando tenta explicar todos os detalhes de seu universo fantástico.

“Fallen: O Filme” entrega aquilo que promete ao público que aprecia romances sobrenaturais. Entre segredos antigos, paixões impossíveis e revelações sobre vidas passadas, a história mantém o interesse ao acompanhar uma jovem que busca respostas para acontecimentos que parecem ter começado muito antes de seu nascimento. Quando as peças começam a se encaixar, fica evidente que Sword & Cross era apenas a porta de entrada para um conflito muito maior do que Luce imaginava ao atravessar aqueles portões pela primeira vez.