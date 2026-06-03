O filme que muita gente vai ligar sem esperar nada — e terminar com o coração no chão — está na Netflix

“Ela Escolhe Perdoar” se apresenta sem rodeios: é um drama sobre dor, exclusão, fé e perdão, construído em torno de Annie, uma garota com paralisia cerebral que enfrenta bullying. O filme não tenta esconder sua vocação espiritual nem disfarça a crença que organiza sua visão de mundo. A direção de Rob Diamond aposta em uma dramaturgia familiar de inspiração cristã, mais interessada em afirmar uma resposta moral à crueldade do que em investigar as contradições de quem sofre, agride ou se omite. Esse ponto de partida tem força. O tema é duro, reconhecível e ainda pouco tratado com o devido cuidado no cinema popular. Mas a força do assunto, sozinha, não basta para sustentar o filme.

A história acompanha Annie em um ambiente no qual a diferença se transforma em alvo. “Ela Escolhe Perdoar” entende o bullying como algo repetido, acumulado, corrosivo. Não o reduz a um episódio isolado nem a uma cena de conflito fácil. Há agressões explícitas, mas há também a violência mais discreta da rejeição, do constrangimento e da covardia social. Esse olhar é um dos acertos da obra. A crueldade adolescente, aqui, não nasce apenas de uma figura malvada, pronta para ser condenada sem esforço. Ela se espalha pelo grupo, pela necessidade de aceitação, pelo medo de perder lugar e pela facilidade com que alguém vulnerável pode ser empurrado para fora do círculo.

Dor e fé

O filme encontra seus melhores momentos quando se aproxima do efeito íntimo dessa exclusão. Annie não pode ser vista apenas como símbolo de superação, e “Ela Escolhe Perdoar” funciona melhor quando permite que ela exista como personagem, não como instrumento de aprendizado para os outros. Há uma diferença enorme entre representar uma pessoa com deficiência e usá-la como atalho para comover. Em seus trechos mais honestos, o filme parece perceber essa fronteira: mostra que a violência sofrida por Annie não vem só da maldade aberta, mas também de um mundo que ainda lida mal com a diferença, alternando pena, desconforto e julgamento.

Ainda assim, o roteiro nem sempre confia na potência dessa experiência. Muitas situações são conduzidas de modo frontal demais, com pouca margem para silêncio, dúvida ou tensão interna. Os sentimentos aparecem explicados, às vezes antes mesmo de ganharem corpo em cena. A emoção chega, mas chega acompanhada de um sublinhado insistente. Isso não torna “Ela Escolhe Perdoar” falso. Torna-o limitado. O filme quer consolar, quer tocar, quer defender a possibilidade de uma resposta espiritual diante da dor. O problema é que, ao buscar essa clareza, frequentemente achata conflitos que pediam mais tempo, mais atrito e menos pressa em apontar uma saída.

Esse ponto é central em dramas de fé. A religiosidade não é um defeito do filme, mas sua espinha dorsal. A fé cristã não aparece como detalhe decorativo, e sim como a forma pela qual a narrativa pensa sofrimento, resistência e reconciliação. A obra parte desse lugar e deve ser lida a partir dele. O risco surge quando o perdão passa a funcionar como solução dramática limpa demais. Em uma história marcada por bullying, humilhação e violência emocional, perdoar não pode parecer apenas um gesto bonito colocado ao fim de uma trajetória dolorosa. Precisa ter custo. Precisa deixar marcas. Precisa conviver com raiva, medo, ressentimento e hesitação. Quando simplifica esse processo, o filme diminui justamente o tema que queria valorizar.

O peso da mensagem

Rob Diamond dirige “Ela Escolhe Perdoar” como melodrama assumido. A emoção é direta, acessível, pensada para um público que busca identificação rápida e algum amparo moral. Não há problema nisso por princípio. O cinema de fé e o drama familiar têm seus próprios códigos, e seria injusto cobrar deles a ambiguidade de um drama psicológico mais seco. A questão é outra. O filme não é limitado por ser claro nem por ser sentimental. Ele se enfraquece quando depende tanto da lição que deixa pouco espaço para a vida escapar pelas bordas das cenas.

Isso pesa especialmente na maneira como o bullying é dramatizado. O filme sabe que está lidando com uma experiência traumática, mas nem sempre evita transformar a dor de Annie em etapa de uma pedagogia moral. A protagonista carrega funções demais: vítima da crueldade, figura de fé, centro de comoção, exemplo de resistência e ponto de transformação para quem a cerca. Essa sobrecarga revela a fragilidade do roteiro. Annie tem presença, mas o filme muitas vezes parece mais interessado no que ela simboliza do que naquilo que poderia aparecer em suas contradições, seus silêncios, sua raiva ou seus desejos.

A atuação de Scarlett Diamond sustenta boa parte da adesão emocional. Sua presença dá ao drama um eixo de fragilidade e firmeza, mesmo quando o texto ao redor insiste em conduzir a reação do público por caminhos previsíveis. É uma interpretação colocada diante de uma tarefa difícil: defender uma personagem escrita com peso simbólico muito grande. Os melhores momentos surgem quando Annie não precisa explicar tudo o que sente, quando a cena deixa algum espaço para que a dor não seja imediatamente convertida em mensagem. Ali, o filme respira melhor.

Também é preciso reconhecer a sinceridade de “Ela Escolhe Perdoar”. Ironizar seu tom edificante seria uma saída fácil e pouco produtiva. O filme fala diretamente a espectadores interessados em histórias de fé, acolhimento e reconciliação, e pode encontrar força justamente nessa comunicação sem filtros. Mas sinceridade não dispensa rigor. Um filme pode defender valores generosos e ainda assim ser cobrado por escolhas dramáticas previsíveis, ritmo insistente e excesso de didatismo. Boa intenção não substitui construção.

No balanço, “Ela Escolhe Perdoar” é mais forte como gesto do que como cinema. Seu coração está no lugar certo, mas sua forma nem sempre acompanha a gravidade dos temas que abraça. O filme acerta ao colocar bullying, deficiência e perdão no centro de um drama acessível, sem tratar esses assuntos como enfeites de roteiro. Erra quando organiza conflitos complexos como etapas muito certinhas de aprendizado emocional. O resultado é uma obra sincera, capaz de tocar quem procura um drama cristão direto, mas limitada pela necessidade constante de explicar a própria mensagem. Há um filme mais denso escondido ali. O que chega à tela, porém, prefere a segurança da lição ao risco da complexidade.