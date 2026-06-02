No Prime Video, o documentário que revisita a comédia por trás de um dos rostos mais queridos de Hollywood

Há artistas que ficam na memória menos por uma cena específica do que por uma espécie de temperatura humana. John Candy foi um deles. Mesmo quando aparecia em papéis secundários, parecia levar para dentro do filme uma mistura rara de doçura, desconcerto e presença física. Sua graça não dependia apenas da piada. Vinha de uma vulnerabilidade quase imediata, de um jeito de parecer imenso e desprotegido ao mesmo tempo. “John Candy: I Like Me”, documentário dirigido por Colin Hanks, entende bem essa dimensão afetiva. Seu maior mérito está em tratar Candy não apenas como um comediante popular, mas como alguém cuja lembrança ainda produz uma reação íntima em quem conviveu com ele ou cresceu vendo seus filmes.

Disponível no Prime Video, o documentário percorre a trajetória de Candy com a estrutura esperada de uma biografia audiovisual contemporânea: imagens de arquivo, vídeos caseiros, entrevistas com familiares, depoimentos de colegas famosos e trechos de trabalhos marcantes. Com Ryan Reynolds associado à produção, o filme reforça esse caráter de homenagem pública, quase uma reunião de gerações em torno de um nome cuja morte precoce, em 1994, aos 43 anos, interrompeu uma carreira ainda muito viva. O documentário sabe que não está apresentando John Candy a partir de uma revelação bombástica. Seu movimento é outro: tentar entender por que tanta gente ainda fala dele como se tivesse perdido alguém próximo.

Essa escolha tem força, mas também define o limite da obra. “John Candy: I Like Me” funciona melhor como gesto de preservação afetiva do que como investigação crítica. Não é pouco. Há biografias que fracassam justamente por tentar produzir conflito onde talvez o material mais expressivo esteja na permanência do carinho. No caso de Candy, o afeto é parte do assunto. O documentário acerta ao reconhecer que sua persona pública, sua maneira de fazer rir e o modo como colegas e familiares o lembram estão profundamente misturados. Ao mesmo tempo, a reverência constante cria uma zona de proteção. O filme se aproxima de temas difíceis, mas raramente insiste neles até que se tornem, de fato, incômodos.

O riso como memória

Os melhores momentos de “John Candy: I Like Me” aparecem quando o arquivo deixa de ser mera ilustração e passa a produzir presença. Vídeos caseiros, registros de bastidores e lembranças familiares ajudam a retirar Candy da condição de ícone simpático e devolvê-lo, ainda que parcialmente, ao espaço doméstico, ao convívio, à rotina. Essa intimidade dá ao documentário sua carga emocional mais honesta. Não se trata apenas de lembrar o ator de “Splash: Uma Sereia em Minha Vida”, “Antes Só do que Mal Acompanhado”, “Quem Vê Cara Não Vê Coração” ou “Esqueceram de Mim”. Trata-se de recompor uma figura que foi pública sem parecer distante.

Os depoimentos de colegas como Bill Murray, Steve Martin, Eugene Levy, Catherine O’Hara, Martin Short, Dan Aykroyd e Tom Hanks têm peso não só pelo prestígio dos nomes, mas pelo lugar que ocupam na história da comédia norte-americana e canadense. Eles ajudam a situar Candy em uma linhagem, mas também correm o risco de transformar o filme em um coro unânime demais. A emoção é legítima. Ainda assim, a sucessão de lembranças carinhosas suaviza, às vezes, a possibilidade de contraste. O documentário parece tão comprometido em proteger a imagem amorosa de Candy que raramente permite que uma pergunta mais dura respire por tempo suficiente.

O próprio Candy, como figura cômica, mereceria esse tensionamento. Sua graça vinha de uma combinação delicada entre timing, generosidade e melancolia. Ele podia ser expansivo sem parecer agressivo, engraçado sem reduzir o personagem a uma máquina de piadas, popular sem perder uma espécie de constrangimento interno. O filme percebe isso, sobretudo quando deixa que colegas e familiares descrevam sua presença fora da tela. Mas a análise de seu trabalho como ator nem sempre avança além da admiração. “John Candy: I Like Me” celebra a persona, reconhece o talento, recolhe a saudade. Falta, em alguns momentos, examinar com mais precisão como esse talento operava dentro dos filmes e por que era tão difícil de reproduzir.

A biografia em recuo

A limitação mais evidente está na forma como o documentário lida com as zonas de sombra. Fama, saúde, autoimagem, excesso de trabalho e pressão profissional aparecem como partes importantes da história, mas o filme se aproxima desses pontos com cuidado quase excessivo. É compreensível. Candy é lembrado por pessoas que o amavam, e a dor de sua ausência atravessa o projeto. Mas uma biografia não precisa ser cruel para ser mais complexa. Poderia haver mais fricção, mais atenção às contradições de um artista que carregava, junto do carisma, o peso de uma indústria que muitas vezes transforma corpos, tipos e temperamentos em marcas exploráveis.

Colin Hanks conduz o material com respeito e clareza. A montagem segue um fluxo emocional eficiente, alternando carreira, intimidade e luto sem grandes rupturas formais. A opção é convencional, mas não desastrosa. O problema é que a força do documentário vem quase sempre do material humano, não de uma proposta cinematográfica particularmente inventiva. Quando uma entrevista emociona, quando um arquivo doméstico aproxima, quando a memória de um colega revela a falta deixada por Candy, o filme cresce. Quando precisa organizar essas partes em uma leitura mais incisiva sobre o homem e o artista, recua para a segurança do tributo.

Esse recuo não anula o valor de “John Candy: I Like Me”. Para quem tem memória afetiva de Candy, o documentário oferece reencontro. Para quem o conhece pouco, funciona como porta de entrada para um comediante cuja importância não se mede apenas por protagonismos, bilheterias ou cenas famosas. Candy tinha algo mais raro: a capacidade de tornar a fragilidade comunicável sem transformá-la em autopiedade. Seu humor parecia nascer de uma compreensão instintiva do embaraço humano. O filme toca esse ponto com frequência, mesmo quando não o desenvolve com toda a profundidade possível.

A questão, portanto, não é cobrar de “John Candy: I Like Me” uma dissecação fria de seu personagem central. O problema seria outro: aceitar que homenagem e complexidade fossem caminhos incompatíveis. Não são. O documentário emociona porque Candy ainda importa, porque sua ausência permanece visível no rosto de quem fala dele e porque a comédia, quando nasce de uma presença tão particular, deixa marcas que ultrapassam o riso imediato. Mas a mesma ternura que dá força ao filme também o limita. A lembrança é acolhida, preservada, cuidadosamente iluminada. Pouco é colocado em risco.

Ainda assim, há algo justo nesse gesto. “John Candy: I Like Me” não tenta transformar seu protagonista em santo, mas claramente prefere mantê-lo perto da imagem que o público aprendeu a amar. Como documentário biográfico, fica aquém de um retrato mais profundo. Como homenagem, encontra um caminho sincero e, por vezes, comovente. Sua força está menos em revelar um John Candy desconhecido e mais em organizar, com afeto, a razão pela qual ele continua fazendo falta. O resultado é caloroso, irregular como investigação, mas difícil de descartar. Há filmes que querem desmontar mitos. Este prefere perguntar por que alguns deles continuam tão queridos.