Romance proibido com Michelle Williams, no Prime Video, vai te colocar em um dilema moral sem saída fácil

Durante a ocupação nazista na França, em plena Segunda Guerra Mundial, uma jovem tenta manter a rotina e a dignidade enquanto divide a própria casa com o inimigo. Dirigido por Saul Dibb, o filme acompanha Lucile Angellier, interpretada por Michelle Williams, uma mulher que vive em um pequeno vilarejo francês ao lado da sogra, Madame Angellier, papel de Kristin Scott Thomas. Enquanto espera notícias do marido, feito prisioneiro de guerra, Lucile leva uma vida discreta, quase suspensa no tempo.

Tudo muda quando tropas alemãs ocupam a região e oficiais são designados para se instalar nas casas dos moradores. Um deles é Bruno von Falk, vivido por Matthias Schoenaerts, que passa a dividir o mesmo teto com Lucile. A convivência forçada entre ocupante e ocupada não é tratada como um embate direto, mas como um campo de tensão silenciosa, onde cada gesto importa. Lucile, que já vivia sob a autoridade rígida da sogra, agora precisa se adaptar à presença constante de um oficial inimigo dentro de casa. Não há gritos nem confrontos explícitos na maior parte do tempo. O que existe é um jogo de observação, de limites e de pequenas decisões que, naquele contexto, têm consequências reais.

Um algoz educado

Bruno von Falk não é retratado como um vilão óbvio. Pelo contrário, ele é educado, reservado e demonstra sensibilidade, especialmente em relação à música, que funciona como uma espécie de ponto de contato com Lucile. E é justamente aí que o filme ganha complexidade. Lucile resiste, como se espera, mas essa resistência não é absoluta. A relação entre os dois se constrói aos poucos, quase contra a vontade dela, e isso gera um desconforto interessante: não é fácil julgar o que está acontecendo, nem para quem vê, nem para quem vive.

Ao mesmo tempo, o ambiente ao redor não permite ingenuidade. A vila está sob vigilância, os moradores desconfiam uns dos outros e qualquer proximidade com os alemães pode ser interpretada como traição. Lucile passa a ocupar um lugar delicado: dentro de casa, ela tem acesso a uma certa proteção; fora dela, carrega o peso do julgamento coletivo. E esse contraste é bem explorado pelo roteiro, que mostra como a guerra não acontece só no campo de batalha, mas também nas relações cotidianas, nos silêncios e nas escolhas aparentemente pequenas.

Kristin Scott Thomas, como a sogra, é uma presença firme e muitas vezes incômoda. Sua personagem representa uma França mais tradicional, preocupada com aparência, reputação e controle. Ela administra a casa com mão de ferro e tenta manter as regras mesmo quando o mundo ao redor já não obedece mais a nenhuma lógica previsível. Essa dinâmica familiar adiciona outra camada de pressão sobre Lucile, que já precisa lidar com a ausência do marido e agora enfrenta também a ambiguidade emocional em relação ao oficial alemão.

Suspense

Há um elemento de suspense que cresce conforme a história avança. Decisões precisam ser tomadas com rapidez, e nem sempre há tempo ou informação suficiente para saber qual é a escolha certa. Lucile se vê envolvida em situações que exigem coragem prática, não discursos. Ela precisa agir, mesmo sem garantia de que vai sair ilesa. E isso dá ao filme um ritmo interessante, que alterna momentos de quietude com outros de tensão mais evidente.

“Suíte Francesa” não simplifica seus personagens. Ninguém ali é completamente inocente ou completamente culpado. Cada um está tentando sobreviver dentro das condições que lhe foram impostas. E, nesse cenário, até sentimentos como afeto ou empatia se tornam complicados.

O filme fala sobre escolhas, aquelas que fazemos quando não há boas opções disponíveis. E faz isso sem pressa, sem exagero, apostando na força dos detalhes e na construção cuidadosa das relações. Pode não agradar quem espera um drama de guerra mais explosivo, mas entrega algo mais sutil e, em muitos momentos, mais incômodo: a percepção de que, em certas circunstâncias, o certo e o errado deixam de ser tão claros quanto gostaríamos.