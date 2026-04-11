Drama com Miley Cyrus na Netflix vai trazer uma melancolia adocicada para seu fim de semana

Ronnie Miller (Miley Cyrus) chega contrariada à casa do pai, Steve Miller (Greg Kinnear), em “A Última Música”, dirigido por Julie Anne Robinson, enquanto Will Blakelee (Liam Hemsworth) é uma nova presença em sua vida. Ela precisa decidir entre sustentar a mágoa pelo passado ou permitir uma reaproximação que exige esforço dos dois lados.

A decisão parte da mãe, Kim (Kelly Preston), que envia Ronnie e o irmão mais novo para passar as férias com o pai em uma cidade litorânea. A adolescente não aceita bem a ideia. Ela carrega ressentimento pela separação dos pais e deixa isso claro desde o primeiro momento, evitando conversas e recusando qualquer tentativa de aproximação.

Steve tenta manter a convivência funcionando com gestos simples, como cozinhar ou puxar assunto, mas Ronnie responde com silêncio ou ironia. Dentro da casa, os dois ocupam o mesmo espaço sem realmente se encontrar. Esse distanciamento cria um ambiente desconfortável, em que qualquer tentativa de diálogo esbarra na resistência dela.

Novos encontros

Para escapar da tensão em casa, Ronnie passa a frequentar a praia. É ali que ela conhece Will Blakelee (Liam Hemsworth), um rapaz popular na cidade, envolvido com esportes e com uma rotina bem diferente da dela. O primeiro contato não é exatamente suave, mas ele insiste com uma abordagem leve, sem pressionar.

Aos poucos, Ronnie cede. Ela começa a aceitar convites, participa de atividades e se aproxima do grupo de amigos de Will. Essa mudança não resolve seus problemas familiares, mas cria um novo foco emocional. Pela primeira vez, ela parece menos presa ao que ficou para trás.

A música como ponte

Steve é músico e tenta usar isso como forma de se aproximar da filha. Ronnie, que também tem talento, evita o piano a todo custo, como se aquilo representasse tudo o que ela quer deixar para trás. Ainda assim, a música permanece ali, presente na rotina da casa, como um convite silencioso.

Com o passar dos dias, Ronnie começa a escutar mais do que gostaria. Ela não admite interesse, mas já não ignora completamente. Esse pequeno deslocamento muda a dinâmica entre os dois. Steve percebe e passa a agir com mais cuidado, sem forçar situações, esperando que o tempo faça o trabalho que a insistência não conseguiu.

O romance

O relacionamento com Will cresce conforme os dois passam mais tempo juntos. Ele apresenta sua família, inclui Ronnie em sua rotina e cria um espaço onde ela se sente mais à vontade. Para alguém que chegou decidida a não se envolver com nada, é uma mudança considerável.

Ronnie, no entanto, não se entrega de forma linear. Ela alterna momentos de aproximação com recuos, especialmente quando se sente vulnerável. Will lida com isso sem confronto direto, ajustando o ritmo e mantendo o vínculo ativo. É uma relação que cresce sem grandes declarações, mas com presença constante.

Conflitos

Nem tudo segue tranquilo. Um episódio envolvendo acusações e desentendimentos coloca Ronnie sob pressão. Ela precisa tomar posição, escolher em quem confiar e lidar com as consequências disso. Não há muito espaço para neutralidade, e suas decisões afetam diretamente suas relações.

Ao mesmo tempo, Steve enfrenta questões pessoais que o tornam mais reservado. Ele reduz as tentativas diretas de aproximação, o que muda o equilíbrio dentro de casa. Ronnie passa a perceber, ainda que aos poucos, que o pai não está apenas insistindo por insistir, há algo mais em jogo ali.

Em um momento mais silencioso, Ronnie decide se aproximar do piano. Não como um gesto grandioso, mas como um primeiro passo. A atitude altera a relação com o pai de forma concreta. Eles passam a compartilhar um espaço que antes era evitado, e isso reabre um canal de comunicação que parecia fechado.

Nos últimos dias do verão, Ronnie se divide entre o relacionamento com Will, a convivência com o pai e as responsabilidades que assumiu na cidade. “A Última Música” acompanha esse processo sem pressa, mostrando como reconciliações não acontecem em um único momento, mas em pequenas decisões acumuladas. Ronnie não muda de forma abrupta, mas ajusta sua postura aos poucos, reconhecendo o que ainda pode ser reconstruído.