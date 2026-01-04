A comédia dramática que faz rir e apertar o coração — acabou de chegar ao Prime Video

Em 1976, Tom chega à Argentina para dar aulas de inglês em um colégio masculino, disposto a cumprir contrato e manter distância do ambiente ao redor. Em “Lições de Liberdade”, Peter Cattaneo entrega a Steve Coogan esse professor estrangeiro de ironia contida, pressionado pelo diretor Buckle de Jonathan Pryce e puxado para a rua por Maria, vivida por Vivian El Jaber. O conflito central se instala quando Tom tenta atravessar o ano como visitante neutro, mas encontra um vínculo que passa a regular suas escolhas dentro e fora da escola.

Na sala, neutralidade não compra silêncio. Tom distribui exercícios, ergue a voz e ameaça punições porque precisa provar serviço ao diretor e manter o quarto onde se instalou, mas os alunos tratam cada regra como convite ao desafio. Buckle oferece respaldo apenas enquanto vê controle e resultados, o que encurta o tempo de adaptação do professor àquele lugar. Para recuperar fôlego e fugir do atrito escolar, Tom viaja ao Uruguai buscando anonimato por poucos dias, e volta com um problema que ele não planejava administrar.

O pinguim abre acesso

No litoral uruguaio, Tom e Maria resgatam um pinguim preso a uma situação de risco na praia, sujo de óleo e incapaz de seguir sozinho. O ato resolve a urgência imediata, mas cria uma obrigação contínua: o animal passa a depender dele para comer, se abrigar e não ser abandonado outra vez. Tom tenta encerrar o episódio entregando a responsabilidade a terceiros, só que as portas não se abrem com facilidade e o tempo corre. Ele escolhe levar o pinguim consigo e retorna à Argentina sabendo que cada dia agora tem custo e horário.

De volta ao colégio, o pinguim altera a correlação de forças na classe. Quando ele aparece, os alunos interrompem a provocação, disputam atenção e cedem alguns minutos de ordem, e Tom usa esse intervalo para retomar o conteúdo e terminar exercícios que antes não passavam da primeira linha. A alavanca é instável, porque o animal não obedece comandos e a curiosidade pode virar bagunça, mas ela dá a Tom um acesso real ao grupo. A consequência é imediata: ele conquista uma aula possível, ao preço de virar responsável por um ser que exige cuidado sem pausa.

Permissões mudam as regras

A circulação do pinguim chega ao gabinete do diretor e transforma a rotina em negociação. Buckle aceita a presença do animal enquanto ela ajuda a disciplinar alunos e evita que o colégio pareça fora de controle, mas impõe limites para proteger a instituição e a própria autoridade. Tom aceita as condições porque sabe que perder o emprego significa perder o único teto estável, e passa a calcular horários, trajetos e portas abertas para não gerar constrangimento público. As tentativas de controle rendem situações de improviso, mas mantêm o pinguim dentro dos muros.

Com o tempo, o que começou como ferramenta de aula vira rede de vínculos. Alunos que antes o sabotavam passam a pedir conversa e a testar confiança fora do tom de provocação, e Tom precisa escolher o que responde sem perder a autoridade recém-recuperada. Ele mantém a cobrança de deveres e a rotina de exercícios porque precisa sustentar o mínimo de disciplina, mas já não consegue fingir que o mundo do colégio é apenas trabalho. A convivência com o pinguim exige paciência diária e expõe sua falta de prática com cuidado e afeto, deixando a distância inicial cada vez menos disponível.

Exposição encurta a margem

Fora dos muros, o país impõe prudência. Tom aprende a falar menos, a evitar certos assuntos e a observar o ambiente antes de se comprometer, porque sua condição de estrangeiro o torna visível em um contexto de vigilância. Maria funciona como guia e contraponto, oferecendo leitura do que é seguro fazer e do que pode fechar portas, mas a proximidade com ela também cria exposição e comentários. Tom tenta restringir sua vida ao colégio para diminuir risco, só que a tensão política contamina conversas, deslocamentos e até os silêncios.

No próprio colégio, o pinguim vira termômetro de pertencimento e de perigo. Tom decide quando permitir que ele apareça e quando recolhê-lo, porque o mesmo símbolo que une alunos pode atrair olhares indesejados de adultos e visitantes. A instituição cobra aparência de normalidade, enquanto o lado de fora aperta o cerco, e Buckle aumenta a pressão por controle para evitar problemas. Quando uma nova exigência interna restringe ainda mais a circulação do animal, Tom escolhe um gesto prático de proteção, reorganiza seu percurso dentro da escola e termina o dia com a sensação concreta de que o custo de ficar neutro subiu.