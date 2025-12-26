Épico de sobrevivência filmado na Argentina, com Tom Hardy e Leonardo DiCaprio, venceu 3 Oscars e está na Netflix

“O Regresso” parte de um enredo simples e direto, ambientado no início do século 19. Hugh Glass, interpretado por Leonardo DiCaprio, integra um grupo de exploradores de peles que atravessa uma região hostil da América do Norte. Após um ataque violento de uma tribo indígena, o grupo se dispersa e, pouco depois, Glass sofre o episódio central do filme: o ataque de um urso, mostrado de maneira frontal e desconfortável. Gravemente ferido, incapaz de caminhar e dado como condenado, ele é deixado para trás por dois companheiros, entre eles John Fitzgerald, vivido por Tom Hardy. A partir desse ponto, o filme acompanha a tentativa obstinada de Glass de continuar respirando, rastejando, comendo o que encontra e lidando com temperaturas extremas, enquanto o desejo de reencontrar Fitzgerald passa a organizar sua trajetória.

Alejandro G. Iñárritu conduz a narrativa com uma disciplina visual rigorosa. A câmera de Emmanuel Lubezki insiste em planos longos, movimentos contínuos e enquadramentos que evitam qualquer sensação de conforto. O espaço natural não é pano de fundo, mas agente ativo: rios congelados, florestas densas e planícies cobertas de neve impõem ritmo e limite às ações humanas. A escolha por luz natural reforça essa relação direta entre corpo e ambiente. Não há concessões ao dinamismo clássico; o tempo do filme é o tempo do esforço físico, da dor e da espera. Essa opção dá ao relato um peso quase documental, ainda que se trate de uma ficção histórica.

Atuação e caracterização dos personagens

Leonardo DiCaprio constrói Hugh Glass a partir do desgaste. Sua atuação é menos verbal e mais corporal, baseada em respiração, olhar e movimentos mínimos. É um personagem que reage mais do que age, empurrado pelas circunstâncias. Tom Hardy, por sua vez, entrega em Fitzgerald uma figura guiada por medo e autopreservação. O personagem não se organiza como vilão tradicional, mas como alguém moldado por experiências anteriores de violência e perda. Domhnall Gleeson, como o capitão Andrew Henry, funciona como contraponto racional, tentando manter alguma ordem moral em um contexto que constantemente a desmente.

Ritmo, excessos e limites

Apesar da coerência formal, “O Regresso” sofre com certa dilatação narrativa. Algumas sequências prolongam o sofrimento de Glass além do necessário para o entendimento do conflito. Há momentos em que a insistência na resistência física do personagem desafia a suspensão de descrença, transformando a sobrevivência em algo quase abstrato. As aparições recorrentes da esposa de Glass, vivida por Grace Dove, em sonhos e lembranças, cumprem função simbólica, mas nem sempre se integram de modo orgânico ao fluxo principal da história, criando pequenas rupturas na intensidade construída.

Natureza, violência e sentido

Para além de uma narrativa de vingança, o filme é um estudo sobre a relação entre seres humanos e um ambiente que não oferece mediação moral. A violência aparece como resposta instintiva: defesa de território, de alimento, de continuidade. Iñárritu não organiza julgamentos claros, tampouco oferece redenções fáceis. O confronto final entre Glass e Fitzgerald não encerra um ciclo de justiça, mas expõe o limite humano diante de forças maiores, sejam elas naturais ou sociais. “O Regresso” é um exercício radical de cinema físico e austero, interessado menos em conforto narrativo e mais em observar até onde um homem consegue ir quando tudo o empurra para o fim.