Os 10 melhores livros de 2017

Enquanto Houver Champanhe, Há Esperança, de Joaquim Ferreira dos Santos

Por quase trinta anos, entre 1969 e 1997, a sociedade brasileira foi desnudada pela escrita espirituosa do jornalista Zózimo Barrozo do Amaral em sua coluna diária no “Jornal do Brasil” e depois em “O Globo”. Joaquim Ferreira dos Santos reconstitui toda a trajetória do colunista, desde sua infância, no bairro carioca do Jardim Botânico, passando por seu começo de carreira quase acidental, até conquistar uma coluna assinada no Jornal do Brasil, aos 27 anos.