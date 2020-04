Os 10 melhores filmes lançados em 2020 e disponíveis na Netflix

Em poucos meses, a Netflix já lançou dezenas de filmes originais em 2020, sem contar com as produções independentes. As mudanças no catálogo ocorrem todos os dias, o que torna difícil acompanhar as estreias. Para ajudar os telespectadores cinéfilos, a Bula reuniu em uma lista os dez melhores filmes que foram lançados este ano e estão disponíveis no serviço de streaming. A seleção considerou os longas que foram bem avaliados pelo público e pela crítica em sites especializados em cinema. Entre os escolhidos, destacam-se “Lost Girls — Os Crimes de Long Island”, de Liz Garbus; e “O Declínio”, de Patrice Laliberté. Os títulos estão organizados por ordem alfabética.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix



A Casa, de David e Alex Pastor Javier Muñoz é um publicitário conceituado que perde o emprego e sofre para encontrar outro, pois já está com a idade avançada. Sem ter outra opção, ele tenta levar uma vida modesta ao lado da família e vende seu apartamento. Mas, ao perceber que ainda tem a chave, Javier decide visitar sua antiga casa e fica obcecado pelos novos moradores do lugar. Então, ele começa a se infiltrar na vida da família, com o objetivo de recuperar seu status.

Entre Realidades, de Jeff Baena Sarah é uma jovem sonhadora e antissocial, apaixonada por séries de histórias sobrenaturais e cavalos. De repente, coisas estranhas começam a acontecer: além de ter problemas para dormir, ela acorda em lugares desconhecidos, sem se lembrar do que aconteceu. Sarah percebe que seus sonhos estão se misturando com a realidade e passa a acreditar que está sendo abduzida por alienígenas.

Isi e Ossi, de Oliver Kienle Isi, uma jovem rica, tem o sonho de estudar culinária em Nova York. Mas, seus pais se negam a pagar o curso, pois querem que ela faça faculdade na Alemanha. Para provocá-los, ela finge namorar Ossi, um ex-presidiário e lutador de boxe que está com sérios problemas financeiros. Caso consiga ganhar o dinheiro dos pais, Isi promete dar uma parte a Ossi.

Lost Girls — Os Crimes de Long Island, de Liz Garbus Quando a filha de Mari Gilbert desaparece, ela passa meses fazendo uma campanha para que a polícia investigue corretamente o caso. Mas, diante da indiferença das autoridades, Mari começa a seguir as pistas e procurar a filha por conta própria no condomínio fechado de Long Island, onde ela foi vista pela última vez. Durante a busca, Mari descobre que várias outras mulheres desapareceram nas mesmas condições. O filme é baseado em fatos reais.

Miss Americana, de Lana Wilson O documentário traz uma visão intimista sobre a vida e carreira da cantora e atriz Taylor Swift, uma das mais populares da atualidade. Enquanto mostra o processo de criação de seu sétimo álbum, “Lover”, Taylor fala de momentos difíceis de sua vida, como sua batalha contra distúrbios alimentares, o diagnóstico de câncer de sua mãe, os problemas com o cantor Kanye West e sua recente decisão de se manifestar politicamente.

O Declínio, de Patrice Laliberté Alain, um homem adepto do sobrevivencialismo, ministra um curso sobre como resistir em cenários apocalípticos. O treinamento acontece em sua cabana, construída nas remotas montanhas nevadas do Canadá. Todos treinam durante o dia e escutam as lições filosóficas do professor durante a noite. Mas, um acidente acaba deixando o clima tenso. Alain, com medo de ser acusado pelo que ocorreu, enfrenta os alunos que querem chamar a polícia.

Para Todos os Garotos: P.S. Ainda Amo Você, de Michael Fimognari Lara Jean não esperava se apaixonar por Peter Kavinsky, o garoto mais popular da escola, quando os dois fingiam namorar. Mas, agora eles são oficialmente namorados e se dão muito bem. Até que John, uma paixão de infância de Lara Jean, reaparece e confessa que nunca conseguiu esquecê-la. Mesmo sabendo que ama Peter, a garota fica balançada com a chegada de John.

Por Lugares Incríveis, de Brett Haley Violet Markey é uma adolescente que sente culpa por ter sobrevivido ao acidente que matou sua irmã. Theodore Finch é perseguido no colégio e em casa. Prestes a cometer suicídio, os dois se conhecem no alto de uma torre e se tornam grandes amigos. Violet e Theodore decidem viajar juntos pelo estado onde moram. Ao longo da jornada, eles descobrem os motivos pelos quais ainda vale a pena viver.

Sitara: Sonhando com as Estrelas, de Sharmeen Obaid-Chinoy No Paquistão dos anos 1970, Pari é uma garota de 14 anos que sonha em pilotar aviões, mas seu pai deseja casá-la com um homem mais velho para fazer jus às tradições. A história de Pari é contada pela perspectiva de sua irmã mais nova, Mehr, que tem apenas 6 anos e desconhece as barreiras que se colocam em meio aos sonhos das mulheres de sua família.