Bula Streaming Paramount+ Pessoas Normais (2020)

Connell é popular na escola, mas evita chamar atenção para a proximidade com Marianne, uma colega rica e solitária. A mãe dele trabalha como faxineira na casa da família dela, e é nesse ambiente, longe dos colegas, que a intimidade cresce. Mais tarde, os dois se reencontram no Trinity College, em Dublin. Marianne descobre uma vida social que antes lhe parecia inacessível; Connell se sente deslocado. Entre aproximações, afastamentos e outros relacionamentos, a ligação resiste, embora nem sempre os dois saibam o que fazer com ela.

A força desse romance está na diferença entre intimidade e entendimento. Connell e Marianne conseguem perceber detalhes um do outro que escapam às demais pessoas, mas tropeçam ao transformar sentimentos em pedidos claros. O dinheiro também participa da relação: interfere na segurança com que cada um ocupa os espaços e nas escolhas que parecem disponíveis. A passagem para a universidade muda o cenário sem apagar essas diferenças.

Rooney participou da adaptação ao lado de Alice Birch e Mark O’Rowe; Lenny Abrahamson e Hettie Macdonald dividem a direção. Mescal e Edgar-Jones dão aos silêncios o peso de uma conversa. Um desvio de olhar ou uma resposta interrompida pode revelar tanto quanto uma declaração. Essa atenção aos pequenos gestos sustenta a proximidade com os personagens e permite acompanhar suas mudanças sem reduzir nenhum deles a um obstáculo no caminho do casal.

A recepção do público ajuda a dimensionar o interesse pela produção: a nota no IMDb era de 8,4 em 10 na consulta de 24 de novembro de 2026. Trata-se de uma avaliação dos usuários, sujeita a alterações. Para quem também se interessa por histórias de amor acompanhadas ao longo do tempo, a Bula indica “Se a Vida Te Der Tangerinas…”.