A apresentação de 9 de agosto de 1942 exigiu reunir uma orquestra desfeita pela fome, reforçar a alimentação dos músicos e levar a música para além da sala de concertos.

Bula Achados Música sob cerco

Os ensaios precisavam de pausas depois de quinze ou vinte minutos. Faltava força aos músicos. Décadas mais tarde, ao recordar a preparação da “Sinfonia nº 7”, de Dmitri Shostakovich, o instrumentista Mikhail Parfyonov descreveria uma orquestra que mal conseguia arrastar os pés. Em 9 de agosto de 1942, aquele conjunto tocou a obra em Leningrado, cercada pelas forças nazistas. A transmissão por alto-falantes alcançou também as posições alemãs. Para chegar até elas, a música tivera primeiro de vencer a distância entre um músico exausto e a próxima frase da partitura.

Leningrado, hoje São Petersburgo, estava sob cerco desde setembro de 1941. O inverno seguinte agravara uma catástrofe em que o abastecimento insuficiente, o frio e os bombardeios desorganizavam até as tarefas mais elementares. A fome matou integrantes da orquestra da rádio e deixou outros incapazes de tocar. A filarmônica da cidade havia sido evacuada. Ao maestro Karl Eliasberg coube reunir o que restava de um conjunto cuja dispersão não se resolveria com uma convocação por escrito.

A cronologia preservada pela Filarmônica de São Petersburgo registra a retomada dos ensaios em março de 1942. Na rádio, procuravam-se instrumentistas pela cidade. Eliasberg precisava verificar quem ainda conservava condições de trabalhar. A convocação alcançou também músicos que serviam nas unidades militares. Parfyonov, por exemplo, veio de uma banda do distrito militar de Leningrado. Formar uma orquestra, naquele caso, incluía descobrir onde estavam as pessoas e se elas conseguiam chegar.

Houve reforço nas rações para recuperar um pouco da força dos participantes. Esse detalhe, registrado pela Philharmonia Orchestra, de Londres, dá ao episódio uma medida mais precisa do que os elogios à coragem que ele costuma provocar. Antes de discutir interpretação, havia comida a providenciar. A disciplina de Eliasberg e a disposição dos músicos dependiam de corpos que o cerco vinha consumindo. O concerto exigia uma organização material, além de vontade.

A obra escolhida tornava a empreitada ainda mais difícil. Com quatro movimentos e duração de cerca de 75 minutos, a Sétima exige uma grande formação instrumental. Não era uma peça breve que pudesse ser acomodada às poucas forças disponíveis. Shostakovich começara a escrevê-la em sua cidade e concluíra os três primeiros movimentos antes de ser evacuado com a família, em outubro de 1941. Terminou o último em Kuibyshev, atual Samara, em dezembro. Dedicou a sinfonia a Leningrado.

Convém acertar uma informação que a fama daquele concerto às vezes embaralha. A estreia mundial ocorrera em 5 de março de 1942, em Kuibyshev, com a Orquestra do Teatro Bolshoi sob a regência de Samuil Samosud, como registra o catálogo da obra de Shostakovich. Quando chegou à cidade homenageada, a sinfonia já havia sido ouvida em outras cidades, inclusive Londres e Nova York. O que faltava era justamente tocá-la para a população que permanecia sob o bloqueio.

O concerto no tempo do cerco Do início do cerco ao concerto e à libertação O cerco começou em 8 de setembro de 1941. O concerto ocorreu em 9 de agosto de 1942. O bloqueio terminou em 27 de janeiro de 1944. 8 de setembro de 1941 Início do cerco 9 de agosto de 1942 A sinfonia em Leningrado 27 de janeiro de 1944 Fim do bloqueio Ilustração / Laboratório Visual A apresentação ocorreu com a cidade ainda sitiada. O bloqueio prosseguiu por quase um ano e meio depois do concerto.

O público de 9 de agosto também levava no corpo os efeitos do cerco. Nos depoimentos reunidos pela Filarmônica de São Petersburgo, o clarinetista Viktor Kozlov, então com 19 anos, recordou os ouvintes enfraquecidos e suas roupas de festa, agora largas demais. A sala não comportou todos os interessados. Há nesse esforço de se vestir para um concerto uma informação que o repertório das grandes palavras tende a apagar. Aquelas pessoas ainda tinham uma ocasião para a qual queriam se apresentar.

Eliasberg regeu a sinfonia completa no Grande Salão da Filarmônica. Do lado de fora, o sistema de transmissão ampliou o alcance da apresentação. Os alto-falantes voltados para as tropas inimigas fizeram chegar às linhas alemãs a música produzida dentro da cidade que elas sitiavam. O concerto ganhava, assim, um destinatário que não comprara ingresso e cuja presença explicava boa parte dos obstáculos enfrentados pelos músicos.

A apresentação entrou para a memória da resistência de Leningrado. Isso não autoriza transformá-la num acontecimento que encerrou a fome ou fez o exército adversário recuar. O cerco continuou. Como registra o Museu Nacional da Segunda Guerra Mundial, dos Estados Unidos, seu fim só viria em 27 de janeiro de 1944. Entre o concerto e essa data, havia ainda quase um ano e meio de guerra. A orquestra conseguira terminar a sinfonia. A cidade teria de continuar.