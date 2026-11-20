Bula Streaming Apple TV Diários de um Robô-Assassino (2025)

Contratado para acompanhar uma equipe científica num planeta perigoso, o androide mantém em segredo que burlou o sistema responsável por controlar seu comportamento. Ele poderia desejar muitas coisas, mas costuma preferir o isolamento e as novelas que assiste compulsivamente. A missão, porém, exige atenção a pessoas vulneráveis. Quanto mais precisa protegê-las, mais difícil se torna conservar a distância que gostaria de manter.

A Apple apresenta a adaptação como baseada na série literária vencedora do Hugo e do Nebula. São reconhecimentos da obra de Wells, que participa da produção televisiva como consultora. Chris e Paul Weitz assinam a criação, o roteiro e parte da direção. Skarsgård também atua como produtor executivo, acompanhado em cena por Noma Dumezweni, David Dastmalchian, Sabrina Wu e Akshay Khanna.

O conflito permite uma leitura bem-humorada da autonomia. Depois de escapar de uma programação, o protagonista precisa decidir como ocupar a liberdade que conquistou. Seu desejo de assistir a histórias inventadas parece modesto diante dos grandes destinos normalmente reservados à inteligência artificial na ficção. Justamente por isso, oferece uma entrada acessível para discutir vontade, obrigação e convivência.

Há ainda uma diferença entre proteger alguém por ordem de um contrato e continuar por escolha. A missão aproxima o androide de pessoas cujas emoções ele tem dificuldade de compreender, mas cuja segurança passa a importar. A ficção científica encontra aí um assunto cotidiano: quanto envolvimento um trabalho exige e quanto dessa aproximação sobrevive quando ninguém pode mais obrigar o trabalhador a ficar.