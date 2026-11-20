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Garfield não planeja conquistar a presidência quando uma disputa dentro do Partido Republicano o coloca no centro das atenções. Ao mesmo tempo, Charles Guiteau procura reconhecimento e atribui a si uma importância que quase ninguém ao redor percebe. A vitória eleitoral de Garfield oferece a Guiteau uma nova oportunidade de exigir espaço. O encontro entre os dois percursos transforma frustração pessoal e ambição política em ameaça.

Macfadyen interpreta Guiteau; Shannon vive Garfield. A criação e o roteiro são de Mike Makowsky, enquanto Benioff e Weiss participam como produtores executivos, ao lado de Bernie Caulfield. Matt Ross dirige todos os episódios. O elenco coloca frente a frente dois homens cuja relação com a política segue caminhos distintos: um precisa exercer o poder, o outro quer que esse poder reconheça sua existência.

A base é “Destiny of the Republic”, livro de não ficção publicado por Candice Millard em 2011. Segundo a apresentação da Netflix, a obra reúne política, medicina e a história do assassinato do 20º presidente dos Estados Unidos. O resultado é uma dramatização de acontecimentos históricos, com Michael Shannon e Matthew Macfadyen ocupando posições diferentes diante do desejo de reconhecimento.

Há interesse nesse desencontro de escala. Para um homem, a presidência significa obrigações com um país; para o outro, o novo governo parece ter uma dívida pessoal. A história permite observar como a expectativa de receber um cargo se transforma numa leitura particular dos acontecimentos. Nick Offerman, Betty Gilpin e Shea Whigham completam o elenco de uma produção que concentra o episódio histórico em quatro capítulos.