Bula Streaming Apple TV Chefe de Guerra (2025)

Ka‘iana vive num arquipélago dividido entre reinos e governantes que disputam território e influência. Sua experiência como guerreiro o coloca perto das decisões que podem mudar o futuro das ilhas. Enquanto confrontos locais exigem lealdades, a aproximação de estrangeiros amplia as ameaças. O personagem precisa avaliar quem merece sua confiança e que preço está disposto a pagar para proteger os seus.

Kaho‘okahi Kanuha, o professor que acompanhou Momoa, contou à Associated Press que morou com o ator durante quase um ano. O objetivo era trabalhar a pronúncia e a interpretação das falas, aproveitando diferentes momentos do dia. Os dois primeiros episódios usam predominantemente o havaiano. Outros integrantes do elenco também receberam preparação linguística, o que fez do idioma uma parte concreta do trabalho de atuação.

A série foi criada por Momoa e Thomas Pa‘a Sibbett, ambos de ascendência havaiana. A Apple descreve o projeto como uma dramatização de acontecimentos ligados às disputas pela unificação do arquipélago no fim do século 18, contadas de uma perspectiva indígena. O elenco é majoritariamente polinésio e inclui Luciane Buchanan, Temuera Morrison, Cliff Curtis e Kaina Makua. Momoa também dirigiu o episódio final.

Para uma história de conquista, a escolha de quem fala e em qual língua tem consequências. Os habitantes das ilhas ocupam o centro da narrativa, com alianças, rivalidades e interesses próprios. A chegada de estrangeiros interfere num mundo que já possui vida política. Essa perspectiva permite acompanhar o conflito para além da imagem turística do Havaí, prestando atenção às pessoas que disputavam seu destino.