Tom (Jason Segel) pede Violet (Emily Blunt) em casamento em San Francisco, um ano depois de conhecê-la. Ele trabalha como subchef e ela busca uma vaga de pesquisa em psicologia. Em “Cinco Anos de Noivado”, o diretor Nicholas Stoller dá aos dois um problema que nenhuma lista de convidados resolve. Quando Violet é aceita num pós-doutorado de dois anos na Universidade de Michigan, Tom decide acompanhá-la, e a cerimônia fica para depois. Segel deixa transparecer o orgulho de Tom pela conquista da noiva, enquanto Blunt capta a hesitação de Violet em comemorar uma notícia que obriga os dois a refazer os planos. É fácil acreditar que eles se gostam. Também dá para perceber que só um deles sabe o que vai fazer quando chegar a Ann Arbor.

Na festa de noivado, Suzie (Alison Brie), irmã de Violet, conhece Alex (Chris Pratt), o melhor amigo de Tom. Os dois passam a noite juntos e, quando Suzie engravida, tratam de se casar. A primeira cerimônia desse grupo acaba sendo a dos convidados da festa. A piada tem a vantagem de caber inteira na situação, mas Stoller insiste em dar a Alex e Suzie mais espaço do que a graça da inversão pede. Brie e Pratt apostam na desenvoltura de dois sujeitos que mal se conhecem e já passam na frente dos noivos. Depois de algumas cenas, dá vontade de voltar à conversa que Tom e Violet ainda precisam ter.

A cozinha fica para trás

Em Ann Arbor, Violet entra para a equipe do professor Winton Childs (Rhys Ifans), enquanto Tom procura uma cozinha onde possa trabalhar como chef. A vaga que ele consegue é numa delicatessen. O emprego põe dinheiro em casa, mas o afasta do tipo de cozinha em que vinha construindo a carreira, ou melhor, transforma uma pausa que ele aceitou por dois anos numa rotina em que já não sabe quando voltará a exercer o trabalho que deixou na Califórnia. Segel é convincente quando o entusiasmo inicial de Tom dá lugar ao ressentimento. A mudança que ele topou por amor passa a pesar até na hora de falar sobre emprego.

Violet, por sua vez, assume uma pesquisa sobre pessoas que preferem comer rosquinhas velhas a esperar pelas frescas. A ideia tem a graça de pôr uma pergunta bastante séria nas mãos de gente com fome. Também dá a Violet algo que Tom perdeu com a mudança. Ela ganha espaço para desenvolver um trabalho próprio, e a possibilidade de ficar mais tempo na universidade ressurge antes que os dois tenham conseguido remarcar a cerimônia.

Dois anos já não bastam

A extensão do trabalho de Violet deixa Tom diante de um compromisso diferente daquele que aceitou na Califórnia. A melhor parte dessa briga é que o filme dá razão aos dois em momentos distintos. Violet teria muito a perder se abrisse mão da pesquisa quando começa a se firmar na equipe. Tom pode ficar feliz por ela e ainda assim odiar a perspectiva de continuar na delicatessen. Blunt dá à personagem uma alegria profissional que seria injusto tratar como egoísmo. Segel, por sua vez, deixa aparecer a vergonha de um homem que gostaria de cobrar alguma coisa da noiva, mas sabe que se ofereceu para acompanhá-la. Qualquer nova data agora depende de uma decisão sobre onde os dois vão morar.

A conversa dos dois fica para depois

Stoller intercala as pendências do casal com as brincadeiras no laboratório e as aparições de Alex e Suzie. Depois da primeira meia hora, essas saídas começam a cobrar um preço. Algumas cenas parecem continuar porque alguém no elenco ainda tem uma piada para tentar. Em uma comédia com cerca de duas horas, a demora seria mais fácil de aceitar se cada desvio trouxesse alguma novidade sobre a vida em Michigan. Quando o filme volta aos noivos, sobra a sensação de que eles passaram tempo demais resolvendo coisas em salas separadas.

Quando Tom e Violet dividem a cena, Blunt e Segel recuperam a intimidade do começo. Dá para reconhecer, debaixo da irritação, duas pessoas que ainda sabem fazer companhia uma à outra. É por isso que faz falta vê-las juntas com mais frequência. Havia uma comédia mais afiada na história de um cozinheiro e uma pesquisadora que se mudam por dois anos e descobrem que a conta foi feita cedo demais. A pergunta que merece o tempo dos dois surge assim que o trabalho de Violet pode continuar. Ela tem uma razão para ficar em Michigan. Tom ainda precisa decidir se aceita ficar também.