Bula Streaming Netflix Erros Épicos (2026)

Nicky é pastor e se preocupa com a maneira como é visto pelos outros. Morgan, sua irmã, é professora e toma uma decisão impulsiva ao tentar conseguir um presente para a avó doente. Um pequeno furto acaba colocando os dois sob a pressão de criminosos que sabem usar o erro alheio como instrumento de chantagem. Enquanto tentam cumprir tarefas para as quais não estão preparados, precisam sustentar uma aparência de normalidade diante da família.

A relação entre os irmãos é o ponto de encontro entre a comédia doméstica e a trama criminal. Eles carregam um repertório de implicâncias e ressentimentos que não desaparece quando o risco aumenta. Ao contrário: a obrigação de colaborar devolve os dois a antigas disputas. O interesse está em acompanhar adultos que precisam resolver um problema sério enquanto continuam discutindo como se ainda fossem crianças.

Em entrevista ao Tudum, Levy relacionou a série à sua experiência em “Schitt’s Creek” pela atenção aos vínculos familiares, embora tenha escolhido outra situação e outro tipo de protagonista. Nicky tenta controlar a impressão que causa e esconde o nervosismo. Laurie Metcalf interpreta Linda, a mãe dos irmãos, cuja campanha à prefeitura acrescenta uma vida pública ao caos que eles tentam esconder.

A primeira temporada já está disponível no catálogo brasileiro. Em atualização publicada em 12 de novembro de 2026, a Netflix informou que as gravações da segunda haviam terminado e anunciou novos integrantes do elenco. A plataforma ainda não divulgou uma data de lançamento para essa continuação. Para começar agora, portanto, o percurso disponível é o dos oito episódios que apresentam a família e sua entrada desastrada no crime.