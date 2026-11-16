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Uma professora de literatura vê sua estabilidade pessoal e profissional se desfazer quando o marido, também docente, se torna alvo de uma investigação por relacionamentos com alunas. Nesse momento, a chegada de um jovem escritor ao corpo de professores oferece uma nova direção para seu desejo. O interesse por ele cresce e passa a ocupar o espaço deixado pelas frustrações do casamento, da carreira e da maneira como ela enxerga a si mesma.

A protagonista não entrega uma versão neutra dos acontecimentos. Sua perspectiva conduz a história, aproximando fantasia, interpretação e experiência. Isso torna a atração pelo colega também uma disputa sobre quem tem o direito de narrar: a professora transforma aquilo que observa em matéria para suas próprias expectativas, e o espectador precisa prestar atenção à distância entre uma pessoa e a imagem construída sobre ela.

Rachel Weisz interpreta essa mulher em crise, enquanto Leo Woodall vive o colega que dá nome à produção. John Slattery assume o papel do marido; Jessica Henwick e Ellen Robertson também estão no elenco. O ambiente universitário acrescenta reputações, hierarquias e relações de poder a uma situação que já seria instável dentro de casa.

Em material publicado pelo Tudum, da Netflix, Julia May Jonas apresenta a adaptação de seu romance de estreia, lançado em 2022. A passagem do livro para uma minissérie preserva a centralidade dessa voz feminina: não basta acompanhar o que a professora faz, é preciso observar como ela justifica os próprios impulsos. A literatura participa do conflito como profissão, desejo de reconhecimento e maneira de reorganizar a realidade.