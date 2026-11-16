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Greg Russo chega à Ludlow College preocupado com Katie, professora de história da arte cujo casamento está em crise. Ele conhece bem a filha, mas não domina as relações que ela construiu no trabalho nem os problemas que tenta resolver. Sua permanência no campus o aproxima de professores, alunos e disputas que também o obrigam a rever a própria rotina. O homem que veio oferecer apoio descobre que não pode organizar a vida dos outros como organiza uma narrativa.

O ambiente universitário serve a uma comédia de convivência: colegas têm reputações a preservar, relações íntimas atravessam o trabalho e decisões particulares ganham testemunhas. Charly Clive interpreta Katie, enquanto Danielle Deadwyler, Phil Dunster, John C. McGinley e Lauren Tsai integram o elenco. O contraste entre a posição de Greg como escritor conhecido e sua condição de recém-chegado abre espaço para constrangimentos e aproximações.

Há também um campus real por trás da universidade fictícia. A University of the Pacific informou que seu campus de Stockton, na Califórnia, recebeu filmagens da série, com participação de estudantes, professores e funcionários como figurantes. O lugar empresta prédios e áreas de circulação a Ludlow, dando à história um espaço compartilhado por personagens que precisam continuar se encontrando depois de cada desentendimento.

Bill Lawrence e Matt Tarses dividem a condução criativa da produção, realizada pela Warner Bros. Television. A premissa interessa sobretudo pela dificuldade de ajudar sem assumir o comando: Greg pode estar presente, oferecer companhia e cometer erros, mas as escolhas de Katie pertencem a ela. É nesse limite entre cuidado e interferência que a relação entre pai e filha encontra matéria para o humor.