Bula Streaming Netflix A Leste do Éden (2026)

Adam e Charles Trask crescem sob a autoridade de um pai que deixa marcas diferentes em cada filho. Quando Cathy entra em suas vidas, a relação entre os irmãos encontra um novo foco de tensão. A história se amplia com a mudança para a Califórnia e a formação de outra geração. Entre o desejo de construir uma casa e a dificuldade de pertencer a ela, cada personagem precisa lidar com o que recebeu da família e decidir o que pretende transmitir.

O romance, publicado em 1952, já havia sido levado ao cinema por Elia Kazan, avô de Zoe, em 1955. A ligação familiar, porém, não significa repetir o filme com James Dean. Em entrevista ao Tudum, a criadora explicou que a duração da série lhe permitiu trabalhar uma parte mais ampla da saga. Ela escreveu os sete episódios, dirigidos por Garth Davis e Laure de Clermont-Tonnerre.

Essa extensão dá espaço à personagem de Florence Pugh, cuja trajetória passa a ocupar o centro da adaptação. Segundo Zoe Kazan, a intenção foi desenvolver Cathy como pessoa, sem reduzi-la a uma figura que apenas desencadeia a história dos homens. Christopher Abbott interpreta Adam, Mike Faist vive Charles e Hoon Lee assume o papel de Lee, personagem ligado à vida doméstica e afetiva dos Trask.

Para quem se interessa por dramas de família, a questão decisiva está na convivência entre herança e escolha. Os filhos recebem nomes, histórias e expectativas antes de poder compreendê-los; a vida adulta exige negociar com esse material. O cenário de época amplia a distância no tempo, mas o conflito entre corresponder ao que esperam de nós e construir outro caminho permanece reconhecível.