Bear (Michael Johnston) trabalha em uma loja de discos e instrumentos musicais e esconde uma paixão pela amiga de infância Nikki (Inde Navarrette). Os dois dividem o expediente e o convívio com os mesmos amigos, o que torna qualquer declaração um risco para a rotina. Nesse ambiente cotidiano, sem uma época histórica demarcada, o rapaz deseja que ela o ame mais do que qualquer outra coisa. Em “Obsessão”, escrito e dirigido por Curry Barker, um objeto comprado em uma loja de presentes realiza o pedido e transforma a proximidade que Bear tanto queria em uma ameaça.

Antes da intervenção sobrenatural, Bear tem um problema bastante reconhecível. Ele quer sair do lugar de amigo, mas teme ouvir uma resposta que torne insuportável o próximo dia de trabalho. Nikki tem inteligência, sarcasmo e uma vida que existe para além dos sentimentos dele. Bear, porém, dedica tanta atenção ao romance desejado que mal considera a possibilidade de ela querer outra coisa. Johnston dá ao personagem um jeito retraído que favorece a simpatia inicial. É fácil reconhecer aquele sujeito que ensaia uma conversa e desiste antes da primeira frase.

Uma declaração ameaça a amizade

Ian (Cooper Tomlinson), amigo dos dois, tenta impedir que Bear transforme a noite de perguntas e respostas do grupo em uma ocasião constrangedora. Sarah (Megan Lawless) também faz parte desse círculo, no qual uma declaração amorosa teria testemunhas e efeitos posteriores. Barker começa perto da comédia de desconforto, com um rapaz prestes a comprometer o programa dos amigos porque já não suporta guardar o que sente. A situação tem graça porque ninguém precisa de uma maldição para estragar uma saída em grupo. Uma paixão mal administrada costuma dar conta do serviço.

O objeto que promete realizar desejos oferece a Bear um atalho. Em vez de conversar com Nikki e aceitar o que ela tem a dizer, ele pede uma garantia. Quer ser amado acima de tudo, ou melhor, quer eliminar a possibilidade de rejeição antes que a amiga possa escolher o que fazer com os sentimentos dele. A formulação parece romântica apenas enquanto ninguém pensa muito nela. Quando o pedido se cumpre, Bear recebe a devoção esperada, mas passa a conviver com uma mulher cujo comportamento já não corresponde ao da pessoa por quem se apaixonou.

Nikki já não age igual

Navarrette faz dessa mudança a parte mais perturbadora de “Obsessão”. O olhar fica distante, a fala perde a fluência e os gestos oscilam entre uma proximidade excessiva e reações assustadoras. O carinho que deveria tranquilizar Bear passa a exigir atenção constante. Ela está ali, disponível e apaixonada, mas alguma coisa naquela presença torna impossível relaxar. A atriz trabalha esse desconforto sem depender apenas de gritos. Uma pausa ou uma expressão fora de hora bastam para comprometer uma conversa que, em outras condições, pareceria banal.

Bear demora a abrir mão daquilo que pediu. Esse é um acerto incômodo de Barker, que permite ao personagem ser frágil e egoísta na mesma cena. O rapaz desejava tanto a atenção de Nikki que tenta acomodar os sinais de perigo dentro do namoro sonhado. A timidez deixa de explicar tudo. Quanto mais ele aceita uma situação alarmante porque recebe afeto, mais difícil fica tratá-lo apenas como vítima de uma brincadeira sobrenatural. Johnston sustenta essa ambiguidade sem transformar Bear em um vilão de expressão calculada. Ele continua parecendo um sujeito comum, agora empenhado em tolerar o intolerável.

O namoro exige vigilância

Barker, que também assina a montagem, interrompe a expectativa de alívio com mudanças bruscas de comportamento. Quando Bear parece perto de aceitar uma nova normalidade, Nikki faz algo que destrói essa acomodação. O suspense depende dessa convivência instável, na qual ele precisa observar a pessoa que desejava ter por perto. Há sustos e violência gráfica, mas o mal-estar começa antes do sangue. O espectador já está em alerta quando uma demonstração de afeto deixa de oferecer segurança e passa a anunciar a próxima crise.

A crueldade, por vezes, ultrapassa o necessário. Barker insiste no sofrimento físico e emocional, incluindo agressões a pessoas e animais, e nem toda brutalidade acrescenta algo à relação central. A intensidade pode impressionar, mas também ocupa o espaço de perguntas que mereciam mais atenção. Nikki é quem sofre a transformação, embora Bear receba a maior parte das oportunidades de hesitar, decidir e reagir. Acompanhar o rapaz tão de perto cria um problema para a crítica que o próprio diretor faz ao desejo de posse. A mulher corre o risco de aparecer sobretudo pelo transtorno que causa ao homem.

A atriz devolve presença a Nikki

Navarrette enfrenta essa limitação ao deixar vestígios da amiga conhecida nos intervalos do comportamento alterado. A vulnerabilidade aparece em breves mudanças de expressão, que impedem o espectador de enxergar apenas uma namorada ameaçadora. Existe uma pessoa sofrendo ali, e a atuação cobra atenção para ela. Esses instantes têm mais peso do que parte das agressões, porque devolvem importância ao que Bear prefere adiar. Cada gesto estranho passa a envolver também a perda daquela convivência anterior, quando Nikki podia responder por si.

“Obsessão” causa desconforto ao deixar Bear perto daquilo que queria, cercado por sinais de que deveria se afastar. Barker tem talento para transformar uma premissa simples em situações desagradáveis, embora nem sempre saiba a hora de interromper a violência. Seu melhor recurso continua sendo o casal. Johnston oferece desculpas plausíveis ao rapaz, enquanto Navarrette torna cada uma delas mais difícil de aceitar. Bear pediu uma namorada que o colocasse acima de tudo. Quando ela começa a agir assim, ele precisa vigiar cada gesto da mulher que queria abraçar.