Bula Streaming Netflix De Férias com Você (2026)

Poppy gosta de improvisar; Alex prefere saber o que vem pela frente. Apesar dos temperamentos diferentes e da distância entre as cidades onde vivem, os dois mantêm uma tradição: passar as férias juntos. As viagens atravessam mudanças pessoais e acabam formando uma história compartilhada. Aos poucos, surge uma pergunta que os roteiros de passeio não resolvem: reconhecer uma atração seria o começo de algo melhor ou uma ameaça à amizade?

A proposta interessa a quem prefere romances construídos pela convivência. Aqui, os protagonistas já conhecem hábitos, manias e contradições um do outro. O desafio não é descobrir uma pessoa inteiramente nova, mas rever a categoria em que ela foi colocada. Esse deslocamento dá peso a gestos que, em outro contexto, poderiam parecer apenas parte da rotina.

O livro de Emily Henry foi publicado em 2021. Ao explicar a adaptação ao Tudum, Brett Haley apontou a relação entre Poppy e Alex como o centro que precisava preservar na passagem para o cinema. A observação ajuda a entender a escolha de uma narrativa em que os destinos das viagens têm importância, mas os encontros entre os protagonistas sustentam o interesse.

Emily Bader interpreta a inquietação de Poppy, enquanto Tom Blyth ocupa o lado mais reservado dessa dupla. Sarah Catherine Hook, Lucien Laviscount e Jameela Jamil estão entre os nomes que ampliam o universo dos personagens. Para o espectador, a combinação oferece uma comédia romântica apoiada em diferenças reconhecíveis: a vontade de sair pelo mundo e o desejo de encontrar um lugar estável.

Por que assistirVale escolher esta sessão pelo tipo de pergunta que ela propõe. Depois de dividir tantas experiências com alguém, ainda é possível evitar a conversa mais importante? O filme transforma essa hesitação em seu ponto de partida, sem exigir que o público tenha lido o romance para acompanhar o vínculo dos amigos.